Naša zemlja stvorena je za spori način života. Usporite u svemu, naročito na putovanju

Noge stalno u žurbi, misli uvijek opterećene, mozak radi 100 na sat. Ovako izgleda svakodnevica mnogih, koja kad-tad dovodi do točke pucanja. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih se danas sve više priča o konceptu slow life ili "sporog življenja". Premda se ovaj životni stil spominje u kontekstu novog trenda, ono što on predstavlja upravo je suprotno.

Umjesto na brzo i prolazno, stavlja fokus na to da čovjek treba usporiti, osvijestiti trenutak i osluhnuti što se oko njega zbiva. Sporo življenje način je razmišljanja u kojem se njeguje smisleniji i svjesniji životni stil te osobu potiče da osvijesti koje stvari zapravo cijeni u životu. Umjesto toga da se sve odvija u brzom tempu i konstantnom kaosu, potrebno je stati na kočnicu i odrediti prioritete jer je krajnji cilj živjeti bolje a ne brže.

Termin je originalno nastao '80-ih godina u Italiji, kao dio pokreta koji je promovirao sporiji način jedenja kao protutežu lancu brze hrane koji su tad otvarali u središtu Rima. No poslije je pojam "slow life" uistinu popularizirao kanadski novinar Carl Honoré u svojoj knjizi ''In Praise of Slowness''. Ako i vi želite doznati kako ga primijeniti u različitim aspektima života i koje ćete benefite imati, nastavite čitati.

Prehrana - hrskavost, teksture, mirisi

Ubrzani tempo često nas tjera da jedemo "s nogu", a, kad to nije problem, onda ćemo ispred sebe imati ekran mobitela ili TV-a da nas zabavljaju jer više ne možemo "jesti u miru". Štoviše, stručnjaci kažu da nas ovisnost o ekranima i doza dopamina koju dobivamo skrolajući nepreglednim nizom objava mogu dovesti do toga da pojedemo više nego što naše tijelo treba.

Foto: Maja Danica Pečanić/HTZ

Zato idući put nemojte nositi mobitel sa sobom u kuhinju te izbjegavajte jesti za radnim stolom ili dok gledate TV. Budite svjesni trenutka u kojem jedete, osjetite začine i mirise, zvuk hrskavosti i različite teksture. Polako uživajte u hrani, opustite se i predahnite - nekad niste ni svjesni koliko vam je to u danom trenutku potrebno.

Slobodno vrijeme - što vas ispunjava?

Živimo u dobu konzumerizma, koje nam svakog tjedna nameće nove trendove koje "nikako ne smijemo propustiti", a u svemu tome lako je izgubiti svoj identitet. No ako je okretanje stranica omiljene knjige melodija za vaše uši te vas miris novog romana naprosto tjera da se ušuškate i provedete večer uz knjigu, onda nema ništa loše u tome da to bude vaš način da provedete subotnju večer.

Sporiji način života također nas potiče da smanjimo vrijeme provedeno pred ekranima, pa iskoristite slobodne sate za duge šetnje u prirodi, koje vam pružaju priliku da upijete svu ljepotu koja vas okružuje i napunite baterije dobrom energijom.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

A ako imate malo više slobodnog vremena od samog vikenda, uvijek je dobro iskoristiti ga kako biste život obogatili novim iskustvima. Upravo to pružaju putovanja, a idealna lokacija za mini godišnji odmor u postsezoni je - hrvatska obala. Usprkos tome što mnogi na more idu isključivo ljeti, ljepote svakog morskog mjesta najbolje ćete doživjeti onda kad turista nema.

Putovanje - upalite sva osjetila

Tako je Dugi otok idealan primjer mjesta na kojem ćete doživjeti "spori život" jer se ondje isprepliću svi elementi koji taj otok čine mjestom na kojem se "sadašnji trenutak" najviše osjeti. Ovaj raj za osjetila ima 11 naselja, smješten je u vanjskom nizu otoka zadarskog arhipelaga, i još predstavlja pravi duh Dalmacije, koji nije načet prekomjernim turizmom.

Nestvarni prizori poput prirodnog bazena Zmajevo oko, koji je nastao u stijeni trošenjem vapnenca, ljepota slanog jezera Mir, smještenog uvali Parka prirode Telašćica, i maestralan zalazak sunca sa svjetionika Veli rat samo su mali dio čarobnih iskustava koje nudi ovaj otok.

Obavezan dio posjete Salima, administrativnom središtu Dugog otoka, svakako je trenutak u kojem čujete moćan zvuk roga kao dijela tovareće mužike, koja je postala dio saljske tradicije. Tu je i miris srdela, ribica koje su othranile generacije stanovnika, koji dopire iz mreža lokalnih ribara i tvornice Mardešić, jednog od simbola hrvatske tradicije ribarstva.

Opijajuće scene koje otok nudi prisutne su posvuda, osobito kad stojite na klifovima Dugog otoka i promatrate beskrajno plavo more te dupine koji tu i tamo provire. Činit će vam se kao da ovdje možete stajati satima. Uz nevjerojatnu tišinu koja ga obavija, ozarena lica njegovih stanovnika i divne prizore biljnog i životinjskog svijeta, Dugi otok definitivno je pravi primjer mjesta koje treba posjetiti i naučiti kako živjeti - pomalo.

Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovih mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Kampanja „Posjeti me“ , koju možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice , savršeno prenosi taj doživljaj kroz šest epizoda koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.

Odnosi - budite prisutni

S obzirom na to da ponekad zaboravimo koliko je važno vrijeme s obitelji provesti na kvalitetan način, za sljedeće druženje organizirajte zajedničku aktivnost u kojoj će sudjelovati svi članovi. To može biti rezbarenje bundeva, pripremanje slastica ili bilo koji drugi oblik druženja koji će svima ostati u dragom sjećanju. Pritom je važno da psihički također budete prisutni u svakoj aktivnosti, što znači da bi mobitel i posao trebali biti po strani.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Ne zaboravite ni na održavanje prijateljskih veza koje je uz današnji životni tempo i obaveze lako zapostaviti. Izmamite osmijeh svojih prijatelja pozivom na druženje i dajte im do znanja da ih ne uzimate zdravo za gotovo. Imajte na umu da je zahvalnost jedna od glavnih stavki ''sporijeg življenja''. Zato cijenite dobrotu ljudi kojima ste okruženi.