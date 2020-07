Ne nasjedajte: Ovo je top 5 mitova o recikliranju i okolišu

O zaštiti okoliša sve se više govori no u moru informacija zalutale su i one koje nisu točne. Dobro je znati da se bilo koja vrsta plastike ipak može reciklirati, a ekološki prihvatljivi proizvodi dostupniji su nego što mislite

<p>Tema zaštite okoliša sve više dobiva na popularnosti u svijetu, što je izrazito pozitivna vijest. No razlog popularnosti, nažalost, sve su veći problemi u okolišu i ubrzane klimatske promjene. U tekstu pročitajte nekoliko popularnih vjerovanja o <a href="http://bit.ly/2ODliTQ" target="_blank">recikliranju </a>i zaštiti okoliša, koja su pogrešna.</p><h2>Mit 1: Potrebno je pobacati svu plastiku iz doma</h2><p>Prosječni Europljanin godišnje generira oko <strong>31 kilogram</strong> plastike, za koju se procjenjuje da je potrebno oko 450 godina kako bi se usitnila na oku nevidljive komadiće. Zbog toga se sve više ljudi odlučuje za promjene u svome životu kako bi pozitivno pridonijeli okolišu. No pripazite da zbog dobrih namjera zapravo nesvjesno ne učinite grešku.</p><p>Naime, mnogi se za prvi korak odluče izbaciti svu plastiku iz svog doma, no tako samo generiraju novi otpad. Kad je već posjedujete, plastiku koristite dok god je <strong>funkcionalna</strong>, a zatim je prenamijenite za neku drugu svrhu ili odvojite za reciklažu. </p><h2>Mit 2: Reciklirani proizvodi nisu toliko dostupni</h2><p>Svijest o važnosti recikliranja sve je veća, što posebno vrijedi za <strong>tekstilnu industriju</strong>, koja je posljednjih godina isplivala kao jedna od najštetnijih svjetskih industrija, uz bok naftnoj. Jeftini materijali lako se odbacuju, što za rezultat ima činjenicu da kupujemo čak <strong>400% </strong>više odjeće nego što smo to činili prije samo dvadeset godina.</p><p>Zbog toga se upravo u tekstilnoj industriji sve više koriste reciklirani materijali, a toga možda niste ni svjesni dok pažljivije ne pročitate <strong>etiketu</strong>. Primjerice, u Lidlu je od 20. srpnja aktualna ponuda u kojoj možete pronaći <strong><a href="http://bit.ly/2ODliTQ" target="_blank">Crivit tenisice</a></strong> od reciklirane plastike. Izrađene su od <strong>25%</strong> materijala dobivenog iz recikliranih plastičnih boca prikupljenih na plažama, otocima i obalnim područjima, dok je ostalih <strong>75% </strong>napravljeno od recikliranog poliesterskog vlakna. </p><h2>Mit 3: Prenaseljenost je glavni uzrok onečišćenja</h2><p>U svijetu trenutno živi <strong>7,8 milijardi ljudi,</strong> što je najviše dosad. Zbog toga mnogi ljudi klimatske promjene pripisuju prenapučenosti stanovništva te smatraju da, kad bi nas bilo manje, ne bismo imali ekološke probleme. No problem zapravo nije u broju ljudi nego u <strong>stilu života</strong> većine ljudi.</p><p>Primjerice, kad bi svaki čovjek na svijetu imao životni stil prosječnog Amerikanca, globalno zatopljenje raslo bi nevjerojatno bržom stopom. S druge strane, da svi živimo kao prosječni stanovnik Bangladeša, globalno bismo zatopljenje mogli usporiti za nekoliko stoljeća.</p><h2>Mit 4: Neke vrste plastike ne mogu se reciklirati</h2><p>Možda se čuli priče kako se <strong>crna plastika</strong> ne može reciklirati ili u lokalnom reciklažnom dvorištu ne prihvaćaju neke vrste plastike. No razlog tomu je nedostupnost adekvatnog reciklažnog stroja, a ne to što je neku vrstu plastike nemoguće reciklirati. Crnu plastiku ne mogu reciklirati strojevi koji rade na principu <strong>infracrvenog svjetla</strong> jer ono ne prepoznaje crnu boju, a većina strojeva je, nažalost, takva. No sva plastika može se reciklirati, a napretkom tehnologije to će se moći činiti mnogo efikasnije.</p><h2>Mit 5: Pojedinac ne može napraviti značajnu promjenu</h2><p>Mnogi ljudi smatraju da oni sami ionako ne mogu napraviti značajnu promjenu kad je riječ o klimatskim promjenama, no istina je da smo moćniji nego što mislimo. Primjerice, količina ugljičnog otiska, odnosno stakleničkih plinova po osobi godišnje iznosi oko šest tona, a kod prosječnog Amerikanca može dosegnuti i 19 tona po osobi. Slikovito rečeno, <strong>19 tona</strong> stakleničkih plinova dovoljno je da ispunite čak tri Kipa slobode i teži gotovo <strong>19.000 kilograma.</strong></p><p>Osim toga, ne treba zanemariti to što smo društvena bića i kao takvi lako možemo poslužiti kao pozitivan primjer drugima, a najviše djeci, kojoj ovaj svijet i prepuštamo.</p>