(Ne)otkrivene ljepote: Ovo su neka od najljepših mjesta u Hrvatskoj za kratki izlet

Ugodne temperature, kava na suncu, aktivan odmor i boravak u prirodi samo su neke od aktivnosti koje smo jedva dočekali nakon dugih zimskih mjeseci. Napokon nam je stiglo ljepše vrijeme, pa ga valja i dobro iskoristiti, zar ne? Naš je savjet da proljeće počnete kratkim izletima u hrvatske gradove. Posjetite neke od sljedećih gradova i otkrijte skrivene dragulje koji će vaš proljetni izlet učiniti nezaboravnim.

Rijeka i riječki prsten

Ovaj nekad primarno lučki i industrijski grad danas je prijestolnica kulture i rocka te vrlo poželjna destinacija za city break. Rijeka, kao najveći grad Kvarnera i Primorja te treći grad po veličini u Hrvatskoj, nudi posjetiteljima mnogobrojne atrakcije - od živahnoga Korza i uskih uličica stare gradske jezgre, preko spomenika, crkava i muzeja koji kriju bogatu povijest, pa sve do Trsata, najstarijeg hrvatskog marijanskog svetišta.

Izuzev ovih glavnih i mnogima dobro poznatih riječkih znamenitosti, izdvojili bismo neke manje poznate, a predivne lokacije koje morate obići kad stignete u Rijeku. Primjerice, na samo 20 minuta od grada možete se odvažiti na pješačenje planinskim masivom Hahlići, poznatijim kao Grobničke Alpe. Taj masiv ima uistinu predivan krajolik, u kojem se isprepliću planinski vrhovi, livade, šume, kamenjari, lokve i kanjoni. Popnete li se do Planinarskog doma Hahlić, koji se nalazi na južnoj padini Obruča, moći ćete uživati u nevjerojatnom pogledu na Riječki zaljev, obližnje otoke, Grobinštinu i Učku.

Na putu do Hahlića možete stati i u Grobniku te napraviti malu turu po Frankopanskom kaštelu, koji je izvorno građen još oko 1000. godine. S vrha tvrđave pogled seže sve do Krka, Cresa i Učke! Osim u pogledu s tvrđave, ondje možete uživati u Galeriji suvremene umjetnosti i Zavičajnome muzeju Grobnišćine. Ne smijemo zaboraviti spomenuti ni riječke šetnice, koje se su prilagođene za pješake, rekreativce, ali i iskusne planinare. Neke od najpoznatijih su Orehovica - Drenova, Trsat - Školjić - Lukobran, Školjić - Matešićev mlin, Drenova - Pehlin, Plumbum - Trsat, Trsat - Orehovica - Maršić i Bivio - Preluk.

Zadar i okolica

Biser srednjeg Jadrana, grad s možda najljepšim zalaskom sunca na svijetu i muzej na otvorenome - već je i ovo dovoljno privlačan opis koji će mnoge potaknuti na odlazak na vikend izlet u Zadar, zar ne? Prekrasna arhitektura, gradske zidine pod zaštitom UNESCO-a, slikovita Kalelarga, svjetski poznate instalacije Pozdrav suncu i Morske orgulje, parkovi, plaže, crkve, rimski ostaci, sve su to ljepote koje nedvojbeno pridonose šarmu ovog drugog najvećega grada u Dalmaciji te petog u Hrvatskoj.

Osim živopisnoga grada, preporučujemo vam da, kada dođete do Zadra, posjetite i neki od parkova prirode (Telašćica, Vransko jezero i Velebit) ili nacionalne parkove (Kornati i Paklenica) jer su više-manje svi parkovi udaljeni na manje od sat vremena. Nas posebno u toj zadarskoj okolici oduševljava kanjon Zrmanje, u kojem se kriju čarobni vidikovci i netaknuta priroda. Ovaj je kanjon zaštićen kao geomorfološki spomenik prirode, a koliko je samo pogled na njega očaravajući, svjedoči i to što je ovdje 1963. godine sniman film o Winnetouu.

A jeste li čuli za T-55 Dračevac - spomen park u kojem se nalazi tenk, simbol odlučnosti hrvatskih branitelja da obrane Zadar? Malo dalje, negdje oko Bibinja, za sve ljubitelje povijesti, nalazi se još jedan tenk T-34/85, koji je također moguće obići. A ako vas više zanimaju životinje, posjetite OPG Andabak, poljoprivrednu farmu na kojoj će vas dočekati konji, guske, kokoši, psi i mnoge druge životinje te vlasnici farme, koji nude razne proizvode. Naravno, ako želite napuniti pluća svježim morskim zrakom, zaplovite s barkarijolima, koji malim čamcima prevoze putnike povezujući dvije zadarske luke.

Split i više od toga

"Srce Dalmacije", reći će mnogi Splićani kad ih pitate da opišu svoj grad. Drugi će reći da je to najopjevaniji grad Dalmacije, što će potvrditi i oni koji će instinktivno početi pjevati "Nima Splita do Splita". Ovaj najveći grad na istočnoj obali Jadranskog mora i drugi najveći hrvatski grad svake sezone privlači ljude iz praktički cijelog svijeta. Jer nema ljepšeg od kave na sunčanoj rivi, obilaska Dioklecijanove palače i zvonika svetog Duje, šetnje po Marjanu i lutanja po plažama, što u Splitu što u okolici.

A kada dođete u "velo misto", bilo bi šteta da ne obiđete i pokoje "malo misto", primjerice općinu Klis, u kojoj je nemoguće ne zastati i ne diviti se velebnoj tvrđavi Klis. To je inače jedna od najistaknutijih utvrda u Hrvatskoj, koja je najveću slavu stekla u vrijeme ratova protiv Turaka, a u novije vrijeme mnogi će je prepoznati kao grad Meereen u koji Khaleesi iz popularne serije "Igra prijestolja" dolazi sa svojom vojskom u četvrtoj sezoni. Osim što će u tvrđavi povijest oživjeti oko vas - ova stvarna i izmišljena - s vrha ćete moći uživati u čarobnom pogledu na Split.

Nemojte propustiti posjetiti i izvor Jadra, koji na samo 20 minuta od Splita nudi predivnu zelenu oazu i ugodnu šetnju uz zvukove žuborenja i ptičjeg pjeva. Jadro inače napaja Split, Solin, Kaštela i Trogir, a gornji tok rijeke zaštićeni je ihtiološki rezervat zbog prisutnosti endemske vrste mekousne pastrve. U zelenilu, ali i kršu, možete uživati i na planini Mosor, s čijih se vrhova pružaju impresivni vidici na pučinu, otoke i obrise Splita. Na sjevernoj se strani planine nalazi se zanimljiv krški fenomen koji će vas očarati nevjerojatnom formacijom stalaktita i stalagmita - špilja Vranjača.

