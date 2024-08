Ne zovite više prijatelja, ne plaćajte skupe majstore, nego uzmite stvari u svoje ruke

Kaže se da bez alata nema zanata. I to je istina. Koliko ste se puta našli u situaciji da trebate popraviti slavinu koja curi, sastaviti ormarić, postaviti karnišu ili objesiti neki ukras na zid? I uz najbolju volju, bez pravog alata svi ti zadaci mogu samo čekati „onog“ vašeg prijatelja koji sve rješava ili pravog majstora.

Nema potrebe da gnjavite prijatelja niti da plaćate skupe majstore jer mnogo toga možete obaviti sami, ali uz pravi alat. Kako ne biste nasumično kupovali nešto što nikad nećete koristiti, sastavili smo popis najpotrebnijeg alata koji je dobro imati u domu.

Foto: Shutterstock

5 alata koje trebate imati u domu

Nasreću, danas nam je sva moguća aparatura na dohvat ruke. Međutim, prije nego što uzmete stvari u svoje ruke, imajte na umu da nije svaki alat pravi, pa prije nego što investirate u njega, dobro se raspitajte. Koje bi i kakve alate bilo dobro pribaviti, to prije svega ovisi o tome što namjeravate raditi, ali recimo da su sljedeći alati "must have" u svakom kućanstvu.

Jedan od najvažnijih ručnih alata je čekić. To je alat koji priskače u pomoć u raznim situacijama, od zabijanja čavala i rastavljanja stvari do oblikovanja materijala poput kamena. Ovisno o namjeni, razlikujemo više vrsta čekića, od tesarskog, okvirnog i električarskog do malja, udarnog ili kugličnog čekića. Onaj koji vama treba je tesarski, jedini čekić za opću namjenu.

I kliješta se smatraju jednim od važnijih alata, koriste se za precizno hvatanje i oblikovanje, a prikladna su i za električarske radove te za razne popravke i održavanja. Postoje različite vrste kliješta, od kombinirki, preko papagajki i švedskih kliješta, do špicastih. Kombinirana kliješta višenamjenski su alat koji povezuje dvije najvažnije osnovne funkcije kliješta - stezanje i rezanje, pa su vrlo praktična za kućnu uporabu.

Za zavrtanje i odvrtanje vijaka bit će vam neophodan odvijač, u kontinentalnim dijelovima Hrvatske poznat kao šrafciger, a u primorskom kraju kao kacavida. Odvijači se razlikuju s obzirom na izgled glave i svrhu. Ravni ili križni, precizni i kvalitetni ili mini odvijači, to su neki od ponuđenih na tržištu. Jedan set odvijača svatko bi trebao imati u kućnom kompletu, a preporučujemo poznatu marku PARKSIDE, trenutno dostupnu u Kauflandu, jer su alati ovog proizvođača kvalitetni, dugotrajni te nude vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.

Kad spominjemo sitne popravke, još je jedan alat neophodan u domu. Riječ je o ključu. Koristi se za zatezanje i otpuštanje matica i vijaka. Vijci s cilindričnom glavom s unutarnjim šesterokutom pritežu se imbus ključem, a vijci s posebnim utorima na glavi vijka pritežu se specijalnim ključevima, poput okastoga ključa. Zbog svestranosti, kombinirani ključ, koji ima dvije različite glave, vrlo je popularan, a može se kupiti pojedinačno ili u kompletu.

Alat koji je nužan za sve vrste bušenja svakako je bušilica. Kao i u prethodnim slučajevima, vrsta posla, odnosno površina i materijal, određuju tip alata, a u ponudi ćete naći akumulatorske, odvijač bušilice, čekić bušilice ili udarne, uz pomoć kojih možete sastaviti namještaj, ali i probušiti rupu u nosivom zidu. Najčešći električni alati za hobiste su višenamjenske aku bušilice. Koriste se za bušenje rupa u metalu, drvu, plastici, betonu, kamenu i ostalim materijalima, razlikuju se po brzini, snazi, veličini i masi, a popularne su jer se njima lako rukuje.

Foto: Shutterstock

Svatko tko voli uzeti stvari u svoje ruke treba pouzdane alate, vrtnu opremu i pribor. Upravo je iz tog razloga u Kauflandu sada dostupna robna marka PARKSIDE.

PARKSIDE nudi velik izbor pribora i alata po najboljim cijenama za "uradi sam" projekte i hobi vrtlare. Snažni uređaji olakšavaju rad u kući i vrtu te osiguravaju još više uspjeha u svakom sljedećem projektu.

I nekoliko savjeta za kraj

Za svaki posao uvijek odvojite dovoljno vremena za pripremu jer ne kaže se uzalud da je priprema pola posla. Osim toga, ova će vam predradnja pružiti priliku da na vrijeme odustanete ako shvatite da zadatak nadilazi vaše mogućnosti i znanja.

U modernom svijetu u kojem živimo mnogo je tutorijala na YouTubeu koji objašnjavaju razne popravke. Nemojte se zaustaviti na prvom, provjerite više tutorijala na istu temu i proučite sve do najsitnijih detalja.

Ne zanemarujte sigurnosne upute i mjere. Nepropisno korištenje alata ili obavljanje popravaka bez zaštitne opreme može dovesti do ozljeđivanja sebe, drugih, ali i do dodatnih oštećenja i kompleksnijih problema u domu.

Znati obavljati jednostavne kućanske popravke nevjerojatno je korisna vještina koja će vam uštedjeti novac, ali i zahvaljujući kojoj ćete izbjeći dodatnu štetu, ako vam, primjerice, u gluho doba noći procuri voda u stanu.