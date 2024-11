'Neće AI zamijeniti ljude nego će ljudi koji znaju koristiti AI zamijeniti one koji to ne znaju'

Goruća tema u svijetu medija, ali i kad govorimo o poboljšanju svih poslovnih procesa, jesu alati AI-ja. Svakodnevni rast interesa, ali i nepoznavanje širine djelovanja koja se može postići alatima AI-ja, ostavljaju vrlo mnogo slobodnog prostora za interpretacije dopuštenoga korištenja tih alata, kao i svih mogućnosti koje ono nosi sa sobom.

Kroz panel "AI: Pametno s pametnijima od nas', kojim će moderirati dr. sc. Aco Momčilović, FutureHR Owner, President of Global AI Ethics Institute, pokušat ćemo doznati u kojem će se smjeru razvijati AI platforme i kako ih pametno iskoristiti u profesionalnom, ali i osobnom razvoju. Pokušat ćemo doći do odgovora na pitanje kako nam AI može pomoći u poslovanju, što iz pozicije HR timova što iz kreativne pozicije medija, te kako zajedno kreirati taktike za optimalno korištenje umjetne inteligencije.

Jedna od panelistica bit će Iva Nappholz, samostalna savjetnica u Sektoru za industriju i održivi razvoj u HGK, koja nam je ovom prilikom objasnila kako HGK demistificira AI alate svojim članovima.

- Relativno je slabo poznato da umjetna inteligencija postoji već desetljećima, kao i da postoje različite vrste umjetne inteligencije te da AI i ChatGPT nisu sinonimi. Još nam je mnogo toga na raspolaganju. No na tom putu moramo biti svjesni i određenih ograničenja i pravila igre kad je koristimo. Uz sve prednosti i koristi, ChatGPT ne razmišlja kao čovjek nego funkcionira prema drugim načelima. Shvaćanje tih načela ključ je ispravne uporabe. Na AI Akademiji HGK detaljno pružamo upravo takvu demistifikaciju. Nakon završene akademije naši članovi sa svojim znanjem mogu znati što točno žele, odnosno svjesni su da izrada prilagođenog sustava umjetne inteligencije za njihovo poslovanje nije na razini naručivanja pet tona cementa. Umjetna inteligencija nije brzo i lako rješenje nego zahtijeva promišljenu integraciju u poslovni model. Također, naši polaznici pristupaju dostupnim AI alatima na posve nov način. Od tih alata naši članovi dobiju mnogo više jer znaju prema kojim načelima i uz koja ograničenja oni rade.



Također, na panelu ćemo čuti iskustva iz prakse koja se tiču primjene AI alata na procese učenja, ali i na selekciju talenata.

- KnackApp kao platformu za testiranje talenata počela sam koristiti još 2018. godine, kad je to bila jedna od dvije platforme koje su na longitudinalnim, kao i usporednim podacima s drugim selekcijskim testovima, a koristeći principe gejmifikacije, davale validne rezultate. KnackApp sam koristila, s drugim provjerenim tradicionalnim metodama, u selekciji i razvoju talenata za hrvatske i regionalne kompanije. Tad je to bilo nešto novo i nisu sve kompanije bile otvorene za inoviranje. Danas znamo da je inovacija nužna za opstanak, a ljudski potencijali moraju ići u korak, ako ne i biti otvoreni za 'nove stvari' - objašnjava nam dr. sc. Mirna Koričan Lajtman, direktorica ZŠEM PA / viši predavač, te nastavlja:



- Mislim da je potencijal AI alata u segmentu učenja vrlo velik. Danas već imam dva svoja utrenirana AI tutora, kojima se koristim u nastavi sa studentima u regiji, kao i u Luksemburgu. Uz poslovne simulacije, i druge metode, podučavanje postaje personalizirano i prilagođeno svakom pojedincu. Time i potencijal pojedinaca raste. Jednako tako je s leadershipom. Da bi vodio druge ljude, pojedinac mora biti svjestan sebe, kao i sebe u odnosu na druge. AI alati ovdje daju veliku mogućnost personaliziranog učenja, kao i razvoja vještina, od kreativnosti, rješavanja konflikata do bolje produktivnosti. Pored toga, AI alati mogu već danas potpomoći pojedincu da donese informirane odluke temeljene na podacima te upozoriti na trendove.

Na panelu ćemo imati priliku doznati kako su inovativna rješenja, kao što su OKR-Copilot i Smart Regul(ai)te, namijenjena poboljšanju poslovnih procesa i upravljanju regulatornim reformama.

- Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, često imamo tu sliku superpametnog robota koji će riješiti sve naše probleme ili, u lošijem slučaju, preuzeti svijet. No realnost je malo skromnija, iako jednako fascinantna! AI je kao dobar asistent koji zna mnogo, vrlo mnogo, ali koji bez interakcije s čovjekom nije koristan. AI treba pomoć čovjeka kako bi stvarno razumio što od njega tražimo. Alati AI-ja poput OKR-Copilota i Smart Regul(AI)tea, primjerice, nisu izrađeni kako bi AI mislio umjesto nas ljudi nego da nam pomogne donositi bolje i brže odluke te osloboditi naše vrijeme za važnije zadatke, koji zahtijevaju kritičko razmišljanje, inovativnost ili viziju. Zaključno, AI je moćan alat koji postaje neizostavan pomoćnik u poslovanju, koji je svakim danom sve sposobniji te bez kojeg za koju godinu neće biti moguće konkurentno poslovati. Iako će trebati još neko vrijeme da bismo razvili umjetnu inteligenciju koja može samostalno obavljati poslove i razvijati se, na svakom od nas je upravo sad da iskoristimo sve mogućnosti koje nam AI pruža. Naime, AI neće zamijeniti ljude nego će ljudi koji znaju koristiti se njime zamijeniti one ljude koji to ne znaju - objašnjava nam panelist Vedran Antoljak, suosnivač i partner u konzultantskoj kući Best Advisory.

Više o ovoj ovoj zanimljivoj temi moći ćete čuti u okviru konferencije Startover, a raspored svih panela pronađite na linku.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri su: Erste banka, JYSK, HGK, Philip Morris Zagreb, HSM, KONČAR i Telemach.