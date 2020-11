Nesretan splet okolnosti: Karcinom su mu otkrili u vrijeme pandemije

Rak prostate najčešća je maligna bolest u muškaraca, ali nažalost, mnogo njih i dalje ne odlazi na redovite liječničke preglede. Kako je to kad sasvim slučajno saznaš da imaš ovu zloćudnu bolest, pročitajte u nastavku

<p>Da je rak prostate zaista čest među muškarcima svjedoči to što u Europi svake godine od njega oboli oko 450.000 muškaraca, a umre više od 100.000. Nažalost, i Hrvatska je dio te statistike. - U Hrvatskoj je prošle godine od ove zloćudne bolesti oboljelo oko 2800 muškaraca, a umrlo više od 800 - saznajemo od <strong>doc. dr. sc. Igora Tomaškovića</strong>, predsjednika Hrvatskog urološkog društva.</p><p>Da bi se takva statistika poboljšala, ključno je redovito odlaziti na pregled jer, naravno, šanse za izlječenje veće su ako se rak prostate otkrije na vrijeme. Međutim, mnogi muškarci, unatoč takvim brojkama, svoje zdravlje i dalje ne stavljaju na prvo mjesto. </p><p>- U našoj kulturi, a i u mnogim drugima, muškarac nosi <strong>imidž snage i neustrašivosti</strong>, a bolest remeti takvu predodžbu. Osobito bolesti genitalnih organa <strong>narušavaju sliku muževnosti</strong> - ističe dr. Tomašković te dodaje kako kultura preventivnih pregleda kod nas još nije raširena iako se i u tom smislu uočavaju pozitivni pomaci i javnozdravstvene akcije imaju dobre učinke. </p><h2>Iskustvo iz prve ruke</h2><p>Zato se i ovog studenog<strong> inicijativom Movember</strong> želi osvijestiti javnost o muškom zdravlju i važnosti preventivnih pregleda. U fokusu ove globalne inicijative su rak testisa, rak prostate i mentalno zdravlje muškaraca. Svoje je iskustvo s rakom prostate s nama podijelio <strong>Zvonimir Vekić </strong>(65), koji je, nasreću, sasvim slučajno otkrio da boluje od ovog zloćudnog tumora.</p><p>Zvonimir je 2019. godine obolio od hernije, odnosno bruha, i trebao je ići na operaciju. Kako je prije operacije potrebno napraviti određene pretrage, otišao je <strong>na sistematski pregled,</strong> na kojem je ultrazvuk pokazao povećanje prostate.</p><p>- Javio sam se urologu, dr. Ivanu Ćosiću, koji me nakon pregleda uputio na <strong>biopsiju prostate</strong>. Moram priznati da je pregled bio prilično neugodan jer se uzima 12 uzoraka iz prostate specijalnom sondom kroz završni dio debelog crijeva - opisuje sugovornik te nastavlja:</p><p>- Iako je prva biopsija bila negativna, sljedeća, koju sam obavio četiri mjeseca poslije, pokazala je <strong>1 od 12 uzoraka pozitivnim</strong>. Nakon toga s liječnikom sam dogovorio termin operacije te sam se pripremio fizički i psihički na najvažniji zahvat u svom životu, ali o neuspjehu nisam ni razmišljao.</p><p>U početku nisam bio svjestan što sve to može značiti, više su bili zabrinuti moja supruga Ana te sinovi Ante i Mario, koji je ujedno ambasador Hrvatske lige protiv raka. Zato sam nastojao biti pozitivan kako ne bih na njih prenosio <strong>negativu </strong>- iskren je Zvonimir. </p><p>- Osvanuo je ponedjeljak, sin Ante odvezao me u bolnicu, gdje mi je doktor kazao da neće biti operacije jer je uveden novi režim u KBC-u Osijek zbog početka pandemije Covid-19 i umjesto toga preporučio mi je <strong>zračenje</strong>. Nakon provedenog zračenja koje je uključivalo<strong> 20 terapija</strong> od 25. lipnja do 23. srpnja ove godine, čekao sam tri mjeseca na rezultate - prepričava Zvonimir, koji je nedavno dobio nalaze. Nasreću, <strong>terapija se pokazala uspješnom</strong> i, zahvaljujući svojim liječnicima, dr. Steli Roso-Ljulj, dr. Maji Drežnjak-Madunić te dr. Ćosiću, Zvonimir čeka sljedeći kontrolni pregled te nastavlja brinuti se o svome zdravlju. </p><p>- Još uvijek nisam svjestan da je sve OK, ali toplo se nadam da će za mene ubuduće rak biti samo životinja s kliještima - govori Zvonimir uz osmijeh te poručuje muškarcima, a i ženama da ih podsjete da redovito, već <strong>u ranim 40-im</strong>, jedanput godišnje obave preventivni pregled i ne dovedu se u poziciju u kojoj se on našao. </p><h2>Muškarci, stavite zdravlje na prvo mjesto</h2><p>Nadamo se da će barem neke od vas Zvonimirova priča potaknuti da i vi odete na preventivni pregled i počnete više se brinuti o svome zdravlju. Naposljetku, takav pregled može vam spasiti život. U kampanji Movember, <strong><a href="https://www.dm.hr/" target="_blank">dm</a></strong> već petu godinu zaredom financijski podupire istraživanje karcinoma prostate na <strong>Institutu "Ruđer Bošković"</strong>. Suradnja se nastavlja i ove godine, a sada i vi možete sudjelovati jer dijeljenjem <strong><a href="https://pokretpravihfrajera.24sata.hr/" target="_blank">ove stranice</a></strong> pomažete u dodatnoj edukaciji. Ovogodišnja donacija odlazi u svrhu istraživanja stanica karcinoma prostate te mehanizma stvaranja otpornosti na hormonsku terapiju.</p>