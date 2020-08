Niste svjesni koliko bakterija skriva kreditna kartica ili novac kojim plaćate

<p> </p><p>Godina 2020. protječe u znaku velikih globalnih promjena koje će zasigurno dugoročno ostaviti traga na naše poimanje svijeta kakav poznajemo. Prevencija, mjere zaštite i pokušaji suzbijanja pandemije okosnica su ''nove realnosti''. Morali smo se priviknuti na to da nema više rukovanja, lice nam je prekriveno maskom, redovito dezinficiramo ruke i površine, a sve kako bismo zaštitili svoje najbliže i kolektivno pomogli suzbijanju širenja virusa.</p><p>Osim površina, ne zaboravimo na dezinfekciju svih<strong> elektroničkih uređaja</strong>, od mobitela do tipkovnica, a tu su i <strong>kreditne kartice, bankomati, novac</strong>, koji su, prema provedenim istraživanjima, kontejneri patogena. Prema <a href="https://www.creditcards.com/credit-card-news/credit-card-germ-study/">studiji</a> koju je 2018. provelo Sveučilište u Teksasu u suradnji s CreditCards.com, kreditne kartice izvori su raznih virusa i bakterija, čak više od papirnatog ili kovanog novca.</p><h2>Jednostavno, brzo i funkcionalno – olakšajte si život</h2><p>No je li zaista potrebno dezinficirati kreditne kartice? S epidemiološkog stanovišta, to i nema puno smisla – ono što je bitno jest provoditi higijenu i dezinfekciju ruku nakon doticaja s visokorizičnim površinama.</p><p>No danas, kako bismo si bar malo olakšali život u novim uvjetima, sve više transakcija provodi se beskontaktno i putem raznih <strong>mobilnih aplikacija</strong>, koje je lako preuzeti s Apple Storea ili Google Playa. Mnoge takve aplikacije ujedno služe kao <strong>digitalni novčanik</strong> te omogućuju plaćanja bez ikakvoga kontakta s drugim objektima i bez razmjene gotovine.</p><p>Iako na tržištu postoji znatan broj njih, za sada još nemaju sve jednake opcije, no i zahtjevi su različiti, a kako su ponuda i potražnja skladan par, neka nas to i ne čudi.</p><h2>Funkcionalnost i visoka razina sigurnosti prije svega</h2><p>Dakako, <strong>funkcionalnost, jednostavnost korištenja i sigurnost</strong> osnove su na kojima počiva njihovo korištenje, a to ujedno jamči zadovoljnoga krajnjega korisnika.</p><p>Osim što takve aplikacije služe za<strong> transfer novca</strong> s računa na račun, neke imaju omogućeno i <strong>plaćanje u trgovinama</strong>, što uvelike pojednostavnjuje naš svakodnevni život.</p><p>Mnoge su koristi od razvoja tehnologija i inovacija za mobilno bankarstvo. Pomoću mobilnih aplikacija, kakva je i <a href="https://bit.ly/2QuK9u9" target="_blank">Settle</a>, besplatna aplikacija koju je vrlo jednostavno preuzeti, kupujemo jednostavnije, novčane transakcije vršimo <strong>bez naknade </strong>i koristimo ih besplatno. Ovaj tip aplikacije omogućuje niz pogodnosti – od toga da prijateljima možemo lako <strong>prebaciti novac putem broja telefona</strong> (čime je isključeno neophodno korištenje brojeva bankovnih računa), pa sve do plaćanja putem smartphonea u kafićima i trgovinama.</p><p><strong>Povezivanjem bankovnih računa</strong> moguća je potpuna kontrola nad stanjem računa i transakcijama koje se vrše, a sigurnosne postavke razvijene su do maksimalne razine, kako bi vaš novac i računi bili u potpunosti zaštićeni. Sve je na dohvat ruke, a personalizacija i funkcionalnost najbitnije su smjernice razvoja mobilnih aplikacija ovoga tipa.</p><h1>Budućnost mobilnih aplikacija za plaćanja</h1><p>Razvoj mobilnih aplikacija za novčane transakcije i plaćanja doživjet će boom i u sljedećim godinama. <a href="https://www.statista.com/statistics/788318/worldwide-payment-technology-transaction-value-market-size/">Statista</a> je u svojim godišnjim izvješćima iskazala zapanjujuće brojke porasta korištenja mobilnih aplikacija za plaćanja i transfer novca, a u vremenu globalne pandemije očekuje se još ubrzaniji razvoj.</p><p>Ono na čemu će se sigurno nastaviti raditi, osim razvoja još inovativnijih i jednostavnijih načina baratanja financijama, jest usklađivanje s operativnim sistemima, smanjenje naknada koje pojedine aplikacije naplaćuju za transfer novca te globalna dostupnost i sigurnosne značajke.</p><p>No kako se sada čini, budućnost je ovdje i sad, a tehnologija je podređena nama kako bismo jednostavnije obavljali sve ono što svakodnevica od nas traži. Razumno korištenje tehnoloških inovacija u svrhe poboljšanja kvalitete života trebalo bi biti imperativ.</p>