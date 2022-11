Nova kuhinja može biti velik zalogaj: 5 savjeta koje uzmite u obzir ako kupujete kuhinju

Trebate novu kuhinju jer se selite u novi stan ili je vaša stara dotrajala i vrijeme je da je zamijenite za novu? Kako je riječ o jednoj od najvažnijih prostorija u vašem domu, nema mnogo prostora za greške. Baš iz toga razloga, prije nego što se upustite u ovaj zahtjevni pothvat, uzmite u obzir nekoliko savjeta jer će vam olakšati proces odabira i opremanja nove kuhinje.

1. Korak je definiranje budžeta

Kupovina nove kuhinje ili adaptacija postojeće je veliki financijski izdatak, zato je procjena budžeta koji možete potrošiti baza za daljnje planiranje. Prilikom razmišljanja o ovoj investiciji, mnogi se fokusiraju na to koliko će ih stajati blok ili kvadrat kuhinje, ormarići, kuhinjski otok... No, kada planirate budžet, neophodno je uračunati i sve kuhinjske ugradbene dijelove uređaje i aparate, od sudopera, pećnice i nape, pa sve do kuhinjskih aparata kao što su blender i aparat za kavu. Kad definirate proračun, na konačan iznos dodajte još 20 posto za nepredviđene troškove, koji se redovno pojavljuju kod velikih adaptacija i renovacija u prostoru.

2. Vodite računa o prostoru

Sljedeća faza je tlocrt stana ili kuće u koje planirate ugraditi novu kuhinju. Precizno izmjeren tlocrt i raspored ostalih prostorija dat će vam najbolji odgovor na pitanje kakav tip kuhinje je optimalan za vaš dom. Tlocrt će vam olakšati vizualizaciju te omogućiti pravilnu procjenu je li za kuhinjski prostor s kojim raspolažete pogodniji zatvoreni ili otvoreni tip kuhinje.

Foto: Dom Marves

Zatvorena kuhinja podrazumijeva da postoji prostorija koja je odijeljena od ostalog prostora. S druge strane, otvorene kuhinje integrirane su u dio stana u kojem je smještena blagovaonica i dnevna soba, te sve češće čini jednu cjelinu u interijeru. Tlocrt je važan i zato jer je prema njemu najlakše procijeniti koji oblik kuhinje najbolje odgovara prostoru kojim raspolažete. Linijska kuhinja, L-kuhinja, kuhinja u obliku slova U ili kuhinja s otokom, tlocrt prostora dat će najprecizniji odgovor koji će se od navedenih oblika najbolje uklopiti u životni ambijent.

3. Funkcionalnost prilagođena stilu života

Prilikom planiranja kuhinje u obzir ne uzimate samo tehničke mogućnosti prostorije već i svoje potrebe - kuhate li puno, je li kuhinja samo mjesto za kuhanje ili ćete u njoj i blagovati, družiti se, i koristiti je kao kombinaciju kuhinje i dnevnog boravka. Nadalje, mnogo ljudi još uvijek povremeno radi od kuće, pa dobro dizajnirana kuhinja može odlično poslužiti i kao kutak za obavljanje radnih zadataka.

Foto: Dom Marves

4. Gotova kuhinja ili ona po narudžbi?

Kada se već u fazi da znate što hoćete, odabrali ste oblik kuhinje koja vam najbolje odgovara, slijedi još jedna važna odluka – gotova kuhinja koju ćete samo ugraditi u predviđeni prostor ili izrada kuhinje po mjeri. Kad donosite odluku, treba voditi računa o prednostima i manama jedne i druge opcije. Gotova kuhinja je u pravilu povoljnija i vrijeme od konačnog odabira do postavljanja je osjetno kraće.

S druge strane, svaka gotova kuhinja dolazi sa standardiziranim veličinama ormarića, brojem/veličinom polica i unaprijed definiranim mjestom za kućanske aparate. To znači da ćete u određenoj mjeri morati prilagoditi svoje navike i želje kuhinji koju ste odabrali. Još važnije, nerijetko se događa da stvarne dimenzije u stanovima ne odgovaraju uvijek onima iskazanima na papiru. Kako rezultat tih odstupanja, vrlo lako se može dogoditi da vam za ugrađivanje gotovog kuhinjskog ormarića nedostaje pola centimetra.

Foto: Dom Marves

Kad govorimo o kuhinji po mjeri, cijene su više, a vrijeme potrebno za izradu i isporuku može potrajati nešto duže. Međutim, prilikom izrade kuhinje po mjeri, svi elementi se izrađuju i prilagođavaju stvarnim dimenzijama prostora, čime smo izbjegli gore opisanu situaciju. Izrada kuhinje po mjeri, iako stoji više, savršeno se prilagođava prostoru u kojem se nalazi, vašim željama i navikama. Ne treba ni zaboraviti da je kupovina nove kuhinje investicija u opremanje životnog prostora kojim ćete se svakodnevno služiti barem 10 ili više godina.

5. Opremanje kvalitetnim aparatima

Kao što smo istaknuli na samom početku, prilikom izrade budžeta u troškovnik treba uzeti u obzir kućanske aparate i ostale potrepštine koje koristimo za pripremanje hrane i redovno održavanje kuhinje. Drugim riječima, nemojte štedjeti na kuhinjskim uređajima jer kvaliteta i pouzdanost kuhinjskih uređaja kao što su napa, perilica za posuđe ili pećnica dugoročno olakšavaju život i štede vrijeme.

Foto: AllMall

Čak i ako niste preveliki ljubitelj kuhanja, ili jednostavno nemate dovoljno iskustva i kulinarskog znanja praktični i kvalitetni aparati će vam pomoći da savladate kulinarske vještine, zadivite ukućane i goste hranom koji ste pripremili, a možda vas čak i potaknuti da se zaljubite u kuhanje i da u njemu uživate kao nikada prije.