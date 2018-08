Od Čakovca do Pariza: priča žene koja nije htjela odustati

Uspješno poslovati više od 30 godina u turbulentnim uvjetima hrvatske ekonomije i još poslovanje širiti u inozemstvo uspjeh je vrijedan divljenja, pa smo Kseniju Vrbanić, vlasnicu Xenia Designa, zamolili da nam ispriča kako je tekao njezin poduzetnički put.

- Odmah nakon završenog studija 1986. priključila sam se "zlatnoj generaciji zagrebačkih obrtnika" u bivšoj zemlji. Iako sam otvorila prvi studio za dizajn odjeće u Čakovcu, redovito sam bila prisutna na svim zajedničkim modnim događanjima u zemlji i inozemstvu. Bili smo nositelji naprednog tekstilnog razvoja i modnih trendova - kaže Vrbanić o početku svoje poduzetničke avanture te dodaje da je Čakovec bio dobar izbor jer je imao potražnju za nečim novim te je zato odmah bila prihvaćena. Uz to je, kako ističe, u okruženju imala širok izbor dobrih suradnika jer je tekstilna industrija tada bila u punom zamahu. Zahvaljujući svemu tome njezino se poslovanje jako dobro razvijalo. No onda je počeo rat.

Izlazak na inozemno tržište

- Gotovo preko noći sve se počelo gasiti. Nastupili su problemi i trebalo je preokrenuti stvar. To je bio trenutak kada sam odlučila pokušati na stranom tržištu. Željela sam dobiti neku ocjenu ili potvrdu svog dizajnerskog rada i nakon toga vidjeti što ću i kako ću. Prvi izlazak XD kolekcije u Düsseldorfu 2000. godine bio je pun pogodak. U to je vrijeme to bilo najjače mjesto gdje su vlasnici butika i robnih kuća iz cijelog svijeta naručivali robu. Vratili smo se s puno narudžbi, sretni što smo se potvrdili kao traženi brend- prisjeća se Ksenija Vrbanić.

No nakon uspješnog nastupa u Düsseldorfu nastupilo je najteže razdoblje jer je iz malog studija trebalo financirati i proizvesti naručene komade. - Banke su bile zatvorene za kreditiranje malih obrtnika, a vlastiti kapital iscrpio se u izgradnji poslovnog prostora. I tako nismo mogli isporučiti sve narudžbe, već samo djelomično, manji dio. To se naravno odrazilo na sljedeće sezone jer smo izgubili kupce. No bila sam uporna i nisam odustala, već sam malo po malo vratila povjerenje kupaca i povećavala financijsku moć kako bismo bili u stanju osigurati isporuke narudžbi - objašnjava.

Razvoj poslovanja

Nova faza razvoja nastupila je 2008. godine. Zbog povećanja izvoza bilo je potrebno osigurati veći poslovni prostor kako bi imali zaokružen ciklus na jednom mjestu, za što je bilo potrebno pronaći izvor financiranja. - Banke, kao i uvijek, nisu to vidjele kao dobar projekt i nikoga nisam uspjela uvjeriti u svoju viziju razvoja. Tekstilna industrija polako je nestajala i taj je segment gospodarstva bio na koljenima. A ja sam bila spremna uložiti svu vlastitu imovinu da bih se približila cilju. Obitelj nije baš bila oduševljena, ali ipak su stali iza mene, kao i uvijek do sada, i podržali me. Znali su da neću odustati. Na svu sreću, otvorio se prvi program kreditiranja HBOR-a. I tako sam naišla na otvorena vrata i šansu da ostvarim cilj. Bilo je jako teško i stresno, ali uspjeli smo -.

Nakon izgradnje dizajn-centra otvorile su se nove mogućnosti razvoja, a uskoro su se otvorili i europski fondovi, što im je, kako objašnjava Ksenija Vrbanić, omogućilo da se dobro tehnološki opreme, zaposle stručne suradnike i šire na međunarodno tržište. Svaka nova sezona donijela je rast prodaje i, po njezinim riječima, više nije bilo teško kao u početku. Godine 2015. ukazala se potreba za logističkim centrom izvan sjedišta, i to su uspjeli ostvariti vlastitim sredstvima na 1500 metara kvadratnih. Trenutačno su u dogradnji dizajn-centra s dodatnih 1200 metara kvadratnih, tako da će imati 3500 metara kvadratnih.

Potpora poslovanju

Kao ključnu odluku koja je promijenila sve izdvaja izlazak na međunarodno tržište - Moda nema granica, globalno je primarno. Besmisleno je uopće očekivati nekakvo veće poslovanje ograničeno samo na granice Hrvatske. XD stil pomaknut je, pomalo avangardan i nije za svakoga. Traži specifičnu ciljnu skupinu i zato moram prijeći gotovo cijeli svijet da bih sakupila dovoljnu količinu za serijsku, industrijsku proizvodnju - kaže ona te ponosno ističe da su prisutni u 28 zemalja na 350 prodajnih mjesta i da redovno nastupaju na međunarodnim modnim događanjima, od New Yorka i Pariza do Moske i Šangaja. Mnoge žene iz kulturnog, političkog i estradnog miljea u Hrvatskoj i svijetu nose kreacije Xenia Designa, primjerice pjevačica Josipa Lisac i glumica Helena Bonham Carter.

Podršku u svojim poduzetničkim naporima uvijek je imala u obitelji - Suprug je uvijek imao razumijevanje i bio na raspolaganju u svim teškim, ključnim trenucima. Kćer je odrasla uz posao i od najranije dobi pomagala koliko se razumjela, a danas je najveća kritičarka u cilju pomlađivanja brenda -. Veliku financijsku podršku donijeli su joj otvaranje razvojnih programa HBOR-a i natječaji koje je Ministarstvo gospodarstva raspisivalo uz podršku europskih fondova. Smatra da su za uspjeh poslovanja važni znanje, hrabrost i sreća te posebno ističe svoje zaposlenike - Najveća je vrijednost što imam sreću raditi s dobrim, stručnim i lojalnim suradnicima koji se vesele svakom novom izazovu i spremni su izdržati sve teškoće. Jedino u takvom okruženju mogući su dobri rezultati.