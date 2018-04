Od dobrice iz 'ureda' do tvorca najiščekivanijeg horora

Jim Halpert ili John Krasinski - mnogi smatraju da je riječ o jednoj te istoj osobi pošto Krasinski u stvarnom životu odaje dojam simpatičnog, ali smotanog dobrice kojeg je utjelovio u NBC-ovoj hit-seriji The Office. To je ujedno bio i proboj Johna Krasinskog u holivudski svijet. No, prije dobivanja uloge Halperta, za koju je bio višestruko nagrađivan, Krasinski je imao ne tako sjajne glumačke poslove.

Nakon što je diplomirao na prestižnom sveučilištu Brown, Krasinski je otišao u New York kako bi ostvario svoju glumačku karijeru. Ono što ga je čekalo tamo bila je klasična priča mladog glumca u potrazi za holivudskom slavom. Isprva je gostovao u televizijskim serijama te sudjelovao na off-Broadway predstavama, no to mu nije bilo dovoljno za život pa je istodobno bio primoran raditi kao konobar. Ali, upornost mu se isplatila jer je 2000. godine postao scenarist popularnog showa Late Night With Conan O'Brien, nakon čega je 2005. godine dobio ulogu u seriji The Office.

Nakon nekoliko glumačkih angažmana, John je odlučio kako je vrijeme da se okuša i u radu s druge strane kamere pa je odlučio snimiti indie-projekt Interviews With Hideous Man. Riječ je o filmu koji je baziran na kratkim pričama Davida Fostera Wallacea, ali se njime Krasinski nije toliko proslavio. Šest godina poslije, Krasinski se vraća s režiranjem drugog filma The Hollars koji je premijeru imao na prestižnom filmskom festivalu Sundance te je dobio puno bolje kritike od njegovog prvijenca. U filmu su se Krasinskom pridružila jaka glumačka imena, poput Anne Kendrick, Margo Martindale i Richarda Jenkinsa. Film predstavlja sve komplikacije, izazove, dobre i loše strane prosječne obitelji, ali pritom kombinirajući mračne i emocionalne scene s povremenim duhovitim elementima.

Ako te čuju, ubit će te...

Ali, tek za ovaj film mnogi filmoljupci predviđaju da će biti zvjezdani uspon Krasinskog kao redatelja.

A Quiet Place ili Mjesto tišine je horor o kojem apsolutno svi pričaju. Jedan je od rijetkih horora koji je na IMDB-u prije prikazivanja imao ocjenu 8,5, dok je na Rotten Tomatoesu prvi horor s rezultatom 100%. Radnja se vrti o obitelji koja u postapokaliptičnom svijetu ima stalnu prijetnju u svom okruženju. Naime, nakon određenih zbivanja, koja nam trailer još uvijek ne odaje, svijet su zauzela naizgled neranjiva čudovišta koja reagiraju čak i na najmanji šum. Zato se sve sastoji od jednog bitnog pravila - kreći se pažljivo i nikada ne stvaraj nikakav zvuk.

S obzirom na to da je riječ o jako zanimljivoj tematici, ali i do sad neviđenoj radnji horora, John Krasinski je na Southwest Film Festivalu održao okrugli stol na kojem je objasnio što ga je potaknulo da prihvati scenarij i režira film - Emily Blunt i ja dobili smo našu drugu kćer tri tjedna prije nego što sam pročitao scenarij, tako da sam već bio u stanju terora kako očuvati ovu moju curicu sigurnom i živom i propitkivanjem jesam li uopće dovoljno dobar da bih bio njen otac. Onda je došao scenarij o obitelji u kojoj se članovi oslanjaju jedni na druge, o roditeljima koji će učiniti apsolutno sve za svoju djecu, i ne treba bi puno da zaplačem, ali ovo me zaista obuzelo. – izjavio je Krasinski te dodao da je kreiranje čudovišta za film The Quiet Place bilo jedno od najzabavnijih iskustava u njegovom životu, gdje je surađivao s Industrial Light and Magic studijom.

Ono što filmu daje posebnu čar je to što je glumačka postava, izuzev Millicent Simmonds, morala učiti znakovni jezik jer, kao što pogađate, nitko ne smije pričati kako smrtonosna čudovišta ne bi krenula u napad. Članove obitelji koja je primorana živjeti u ''zlatnoj tišini'' utjelovili su John Krasinski kao otac i Emily Blunt (dobitnica Zlatnog globusa), kao majka. S druge strane, Sina Marcusa glumi Noah Jupe, dok je uloga kćeri Regan pripala gluhonijemoj glumici Millicent Simmonds.

''Postoji puno lijepih jezika, ali niti jedan nije ljepši od znakovnog'' – kaže redatelj filma, koji je za potrebe snimanja horora odlučio angažirati gluhonijemu glumicu jer za njega nitko drugi nije dolazio u obzir. Dodaje i da nikad do tada nije iskusio da netko prilikom komuniciranja gleda svaku malu gestu koju on napravi.

Ako vas zanima kako je intrigantna radnja prenešena na filmsko platno, ali i kako će se stvari zakomplicirati kad Emily Blunt otkrije da je trudna, pogledajte u distribuciji Blitza, u svim kinima od 4. travnja.