Od Kine i Indije do dalekog Brazila i Egipta: Ovo su najbolje čuvane tajne ženske ljepote

Primjetit ćete da nam je koža zimi iznimno osjetljiva i da često dolazi do njezine suhoće, ljuskanja i iritacije. Naime, hladan i suh zimski zrak izravno utječe na razinu vlage u koži. Manjak vlage u njoj ostavlja je suhom i zategnutom, što često dovodi do perutanja ili čak pucanja u ekstremnim slučajevima. Pribrojimo li tome stalnu promjenu iz hladnog vanjskog zraka u topli unutarnji suhi zrak, što dodatno otežava koži zadržavanje vode, jasno je zašto zaštitna barijera kože zimi popušta. Možda je ovo baš savršeno vrijeme da isprobate neku novu beauty rutinu! Evo nekoliko ideja iz raznih dijelova svijeta.

Foto: Shutterstock

1. Kina

Kineskinje su možda najpoznatije po nevjerojatno savršenom tenu, a čini se da za to mogu biti zahvalne valjcima od žada, koje su u dalekoj povijesti ovog naroda koristile samo imućne žene. Ovaj drevni ritual ljepote djeluje vrlo blagotvorno, to jest ublažava natečenost i održava kožu mlađom i zdravijom. Uz to, Kineskinje kao prirodno sredstvo za čišćenje lica koriste vodu u kojoj su prethodno natopile rižu. Navodno hranjive tvari preostale u vodi pomažu ukloniti masnoću i prljavštinu s kože.

Foto: Shutterstock

2. Indija

U beauty rutinama indijskih žena možete pronaći razne "recepte" iz kuhinje. Kombinacije poput sok od limuna i med te zobene pahuljice, jogurt i kurkuma odlične su za čišćenje lica i piling. Kurkuma inače sadrži antioksidanse i protuupalne komponente te daje koži prirodni sjaj. Kokosovo ulje vrlo je učinkovito sredstvo za uklanjanje šminke, a ima i razne druge dobrobiti - može hidratizirati kožu, ublažiti upalu, ubrzati zacjeljivanje rana i liječiti akne!

3. Skandinavija

Skandinavke su, složit će se mnogi s tim, prava inspiracija za prirodnu, jednostavnu ljepotu, što dijelom mogu zahvaliti korištenju sauna, koje pružaju prirodno dubinsko čišćenje kože te pridonose stabilnijoj funkciji epidermalne barijere i regulaciji pH kože. Njihova tajna je i u prilagođavanju rutine njege godišnjim dobima. S velikim razlikama u temperaturi i razini vlažnosti između zime i ljeta, Skandinavke paze da pojačano vlaže kožu zimi, a ljeti koriste laganije formule. I bez obzira na godišnje doba, nikad ne zaboravljaju nanijeti zaštitni faktor.

Foto: Shutterstock

4. Brazil

Jeste li znali da Brazilke često koriste pijesak s plaže kao prirodni piling? Ispostavilo se da trljanje pijeska s plaže na kožu uklanja mrtve kožne stanice, povećava cirkulaciju i čak smanjuje celulit. Umjesto pijeskom, znaju se poslužiti smeđim šećerom, koji u kombinaciji s kokosovim uljem i vodom djeluje kao još jedan vrlo dobar prirodni piling. Brazilke u svojoj beauty rutini koriste i açaí bobice - brazilsko “supervoće”, koje ima više antioksidansa od jagoda, borovnica i malina te koje im pomaže da im koža izgleda zategnuto, bez ožiljaka, strija i suhoće.

Foto: Shutterstock

5. Egipat

Kad govorimo o tajnama ljepote iz Egipta, gotovo je nemoguće ne pomisliti na Kleopatru i njezine kupke u magarećemu mlijeku pomiješanom s medom, lavandom i laticama ruža. I čini se da ta rutina ima smisla jer mliječne kiseline mogu pomoći omekšati kožu, a masti u mlijeku mogu je navlažiti i zacijeliti, zbog čega danas postoje mnogobrojni proizvodi na bazi mliječne kiseline. Osim u mlijeku, Kleopatra se voljela kupati u Mrtvome moru, punom hranjivih tvari i minerala. Možda se ne možete kupati u Mrtvome moru, ali uvijek možete napraviti kupku obogaćenu korisnim solima.

6. Indonezija

Indonezija je poznata po kavi, ali tamošnjim ženama ona ne služi samo za piće nego je i ključan dio beauty rutine. Naime, piling od kave odličan je za kožu jer su zrna kave snažan antioksidans te djeluju tako da zatežu kožu i potiču cirkulaciju. Uz to, Indonežanke koriste "bedak dingin", to jest masku ​​za lice čiji je glavni sastojak rižino brašno, koje sadrži vitamin B i tiamin. Zahvaljujući tim sastojcima, maska ​​održava vlažnost i štiti lice od izgaranja na suncu.

Foto: Shutterstock

Njega dolazi iz unutrašnjosti

Izuzev ovih beauty rutina kojima se koriste žene diljem svijeta, ne smijete zaboraviti da njega dolazi i iz unutrašnjosti organizma. Naime, premda tijelo prirodno proizvodi hijaluronsku kiselinu - koja je važna za regulaciju vlage u ljudskom organizmu jer može vezati do 1000 puta više vode od vlastite mase - s godinama se ta proizvodnja smanjuje. Zbog toga, kako biste učinili nešto dobro za svoju kožu ove zime, uvrstite hijaluronsku kiselinu u svakodnevnu rutinu njege. VitaYummy Hyaluronic Acid sadrži 50 mg hijaluronske kiseline i niacin, koji pridonosi održavanju normalne kože i normalnih sluznica. Ukusni okus gumenih vitamina dolazi od maline i drugih prirodnih aroma, a njihova prekrasna prirodna boja od mrkve i crnog ribiza.

Foto: Shutterstock

Za održavanje zdravlja kože, kose i noktiju na raspolaganju su vam i vitamini Collagen i Hair&Nails. Inače, svaki proizvod VitaYummyja jedinstvena je kombinacija vitamina i minerala, stvorena kako bi pružila najbolje rezultate za vaše zdravlje i zdravlje vaših najmilijih! Riječ je o dodacima prehrani koji ne sadrže umjetne boje, arome niti zaslađivače i svi su veganski osim Collagena.