Od profesionalnih igračica do vlasnica kasina: One su alfa i omega kasino scene

Od toga da im je zakon nekad (u nekim zemljama i dan danas) branio da participiraju u bilo kakvoj vrsti kockarske zabave, preko raširenog uvjerenja kako samo znaju igrati bingo, do današnjih osvajanja milijunskih iznosa za kockarskim stolovima - složit ćete se s tim da su žene prešle dug put ne bi li mogle svijetu pokazati svoje kockarske vještine. I premda je to još uglavnom područje kojim dominiraju muškarci te je vjerojatnije da će oni izabrati karijeru u kockanju, postoji više od nekoliko žena koje su uspjele ostaviti značajan trag u industriji kasina. Evo tko su one i po čemu ih trebamo pamtiti.

'Faro ladies' i prva dozvola za kasino

Iako je Fortuna bila rimska božica kockanja, čak i u doba starog Rima ženama uglavnom nije bilo dopušteno upuštati se javno u takve aktivnosti. Kako su se tijekom povijesti mijenjali običaji i vladari, tako su zabrane dolazile i odlazile, ali mnoge su žene ostale ustrajne u tome da im dopuste raditi sve što i muškarci, a to uključuje i kockanje.

Foto: Shutterstock

Možda pravi primjer te ustrajnosti su "Faro Ladies" - skupina aristokratkinja u Engleskoj koje su se u 1700-ima potajno sastajale kako bi, unatoč zabrani ženama da kockaju, igrale faro, igru sličnu pokeru. Novine su u to vrijeme oštro kritizirale te žene, ističući kako žive dvostrukim životima: danju kao ugledne građanke koje poštuju zakon, a noću razularene kockarice.

U ovim hrabrim ženama inspiraciju je sigurno pronašla i Mayme Stocker. Riječ je o prvoj osobi kojoj su tridesetih godina prošlog stoljeća - kad je ženama bilo zabranjeno kockati - izdali dozvolu za kasino u Las Vegasu. Mayme Stocker postala je tako prva zakonita upraviteljica kasina u Las Vegasu. Njezin kasino nudio je u početku tek pet legalnih igara u gradu u to vrijeme: bridž, lowball poker, stud poker, draw poker i 500. Iako se Mayme nije prije ovog poslovnog pothvata bavila kockanjem, postigla je golem uspjeh u toj industriji.

Foto: Shutterstock

Igračice Divljeg zapada

Kad govorimo o ženama koje su ostavile trag u kockanju, obavezno treba spomenuti Alice Huckert, poznatiju kao Poker Alice. Ona je bila profesionalna kockarica, krijumčarka i vlasnica bordela u doba Divljeg zapada u SAD-u, koja je igrala poker s raznolikom grupom igrača, od odmetnika do službenika za provođenje zakona. Bila je iznimno uspješna igračica i žestoka natjecateljica, znala je brzo brojiti karte i izračunavati izglede u igri. Naposljetku je uspjela otvoriti i vlastiti salon, Poker’s Palace.

Još jedna legendarna kockarica Divljeg zapada bila je Lottie Deno, također poznata kao "kraljica pokera". Ovaj su joj naziv priskrbile njezine izvanredne pokeraške vještine, koje je imala prilike demonstrirati po cijelom Teksasu i Novome Meksiku. Lottie je zaradila malo bogatstvo igrajući poker, zbog čega se mogla umiroviti i živjeti do 89. godine - što je bila rijetka pojava za bilo koga u to vrijeme.

Kockarsku povijest obilježila je i Eleanor Dumont iz New Orleansa, takozvana Madame Moustache. Ostala je zapamćena kao jedna od prvih poznatih profesionalnih igračica blackjacka u američkoj povijesti. Najviše kockarske slave stekla je u rudarskim kampovima američkog Zapada, gdje je čak imala vlastite kockarnice, u kojima je, osim iznimnim kartaškim vještinama privlačila muškarce svojom ljepotom i damskim ponašanjem - tek se poslije u životu, dobivši brkove i ostarjevši, "pomuškarčila" u smislu izgleda i manira. Unatoč uspješnom poslovanju, umrla je siromašna.

Istaknuta imena današnjice

Ulasku žena u svijet kockanja možda je najviše pridonijelo online kockanje. Naime, prema nekim izvorima, 44% svih online kockara i 42% onih koji se klade na sport su žene. Ove statistike neprestano rastu te polako ali sigurno razbijaju stereotip da je kockanje zabava usmjerena samo na muškarce. Osim online kockanja, porastu popularnosti ove aktivnosti među ženama pridonijele su i mnogobrojne uspješne žene u tom području koje su danas prava inspiracija.

Primjerice, Barbara Freer bila je prva igračica pokera koja je ušla na turnir Svjetskog prvenstva u pokeru i natjecala se s muškim kartašima. To je bila velika stvar jer su u to vrijeme postojali takvi turniri samo za žene. Njezina imenjakinja Barbara Enright prva je žena koja je stigla do finalnog stola Svjetskog prvenstva u pokeru i prva žena primljena u Poker Hall of Fame.

Nadalje, Vanessa Selbst danas je jedna od najuspješnijih žena u pokeru i jedina je žena na svijetu koja je dosegnula broj jedan na Global Poker Indexu. Ovom popisu svakako treba dodati i Annette Obrestad, norvešku youtubericu, koja nosi titulu najmlađe osobe koja je ikad osvojila narukvicu Svjetskog prvenstva u pokeru.

