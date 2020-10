Kad\u00a0odlu\u010di\u0161 \u017eivjeti od glazbe, onda na njoj mora\u0161 aktivno i raditi. De\u010dak svoj kreativni proces po\u010dinje tako \u0161to se zapravo redovito poku\u0161ava \"natjerati\" na pisanje.\u00a0U stanu ima\u00a0studio, pa gotovo\u00a0svakog\u00a0dana, nakon \u0161to klince odveze\u00a0u vrti\u0107, poku\u0161ava\u00a0napisati ne\u0161to suvislo.

<p>Danas ga znamo kao frontmena grupe Vatra, mentora u glazbenom showu <strong>"The Voice Hrvatska"</strong>, vječnog optimista ili kao <strong>Ivana Dečaka. </strong>Kaže se da je <a href="https://bit.ly/3oboxm7" target="_blank">strast </a>ono što razlikuje karijeru od običnog posla, a kad tinejdžer svoju sobu do stropa oblijepi posterima velikih glazbenih imena jasno je da u njemu leži <strong>velika strast,</strong> u ovom slučaju prema glazbi. Tako je Dečak dolaskom u Zagreb ostvario svoj dječački san, a to je - <strong>živjeti glazbu i živjeti od nje</strong>.</p><h2>Zbog glazbe napustio nogomet</h2><p>Ivan Dečak je odrastao u Virovitici, gdje je vrijeme provodio s <strong>gitarom ili loptom</strong>, u društvu svojih istomišljenika, za koje kaže da ih je pronašao bez mnogo muke. Odrastanje u malom gradu opisuje bezbrižnim i lijepim, a to što se mnogo ljudi u gradu međusobno poznaje dalo mu je osjećaj sigurnosti.</p><p>- Nogomet još igram samo rekreativno. Neko sam vrijeme paralelno pokušavao imati bend i napredovati kao sportaš, ali to je ipak bilo <strong>preoptimistično čak i za klasu optimist,</strong> u kojoj sam ja. Odlučio sam biti iskren prema sebi, fer prema treneru i ekipi pa sam okačio kopačke o klin i stavio gitaru na rame - govori Dečak.</p><p><strong>U Zagreb se preselio s 20 godina</strong>, no tijekom djetinjstva redovito je posjećivao glavni grad jer mu je teta živjela ondje. Tetak bi ga svaki put vodio u obilazak grada od Sljemena, preko centra, pa do Novog Zagreba. Tako se upoznao sa svim ulicama i važnijim institucijama i prije nego što je doselio. Nakon srednje škole nije imao dvojbe kamo dalje.</p><h2>Sa Simple Mindsima družili se dugo u noć</h2><p>Grupa Vatra osnovana ja 1999. godine, a iste godine objavila je prvi studijski album, "Između nas", koji im je godinu kasnije donio nominaciju na novinarskoj rock nagradi Crni mačak. Na sceni su odmah prihvaćeni i njihova karijera uspješno teče do danas. Da nisu samo prosječna skupina dečkiju iz garaže, potvrdio je kultni škotski bend <strong>Simple Minds,</strong> koji ih je 2003. godine pozvao da otvore njihov koncert na Šalati. </p><p>- Upoznali smo <strong>Jima Kerra</strong> i cijelu ekipu iz Simple Mindsa, a nakon koncerta družili smo se s njima do dugo u noć. Oni su uistinu zvijezde svjetskoga kalibra, no tu večer sjedili smo u backstageu i uživali kao da je riječ o dugogodišnjim prijateljima - prisjeća se Dečak i dodaje -</p><h2>Ljudi sa scene nisu ti nužno i prijatelji</h2><p>U <strong>20 godina uspješne karijere</strong> Vatra je izdala devet albuma, a deseti je upravo pri kraju. Doživjeli su mnogo toga ovih godina na sceni, većinom lijepih uspomena, no Dečak kaže da je naučio i neke lekcije.</p><p>- Znao sam prebrzo neke od ljudi sa scene pustiti u svoj život i doživjeti ih kao prijatelje. Na svu sreću, imam i prave prijatelje, koji su me upozorili na te pogreške, pa ih pokušavam ne ponoviti - kaže Dečak.</p><p>Ivan je u braku s <strong>Ninom Celio-Cega, </strong>s kojom ima dvoje djece<strong>. </strong>Zajedno su išli u vrtić, osnovnu i srednju školu, godinama su se viđali svakog dana, a Nina je danas menadžerica benda. Dečak je vjenčani kum bubnjaru Mariju Robertu Kasumoviću, dok je klavijaturistu Mihaelu Kurjančiću krizmani kum. Jednom je prilikom izjavio da, zbog toga što se svi u bendu znaju iz mladosti, nitko ne izigrava zvijezdu nego su svi obični "šljakeri".</p><h2>Odvezem klince u vrtić pa pišem</h2><p>Kad odlučiš živjeti od glazbe, onda na njoj moraš aktivno i raditi. Dečak svoj kreativni proces počinje tako što se zapravo redovito pokušava "natjerati" na pisanje. U stanu ima studio, pa gotovo svakog dana, nakon što<strong> klince odveze u vrtić,</strong> pokušava napisati nešto suvislo.</p><p>Nešto suvislo napisao je i za <strong>Massima</strong>, najprije za njihov duet iz 2018. "Nama se nikud ne žuri", a sad za Massimov single "Mali krug velikih ljudi". Massimo je svojedobno izjavio kako je odmah prepoznao da je pjesma posebna te da je u fazi karijere u kojoj zapravo više nema pravo raditi "prosječne" pjesme.</p><p> - Volim reći da se najviše veselim svakoj novonapisanoj pjesmi, ali svakako sam ponosan i sretan na suradnju s Massimom. Pjesma<strong> Mali krug velikih ljudi</strong> koju sam napisao za njegov nadolazeći album, već je 17 tjedana broj jedan u domaćem eteru. Prezahvalan sam svima koji vrte pjesmu, a zahvalan sam i Massimu, koji je odlučio upravo s mojom pjesmom otvoriti priču o svom novom albumu - kaže Dečak.</p><p>Osim s Massimom, surađuje s drugim glazbenicima, ponekad solo, bez benda, jer postoje pjesme s kojima se ne može izraziti kroz Vatru.</p><p>- Žao mi je da te pjesme ostanu u ladici, pa ih pokušavam oživjeti kroz neke druge kanale. Primjer je pjesma Put, koja je autorski rad<strong> Livija Morosina</strong>, a ja sam na njoj gost izvođač - kaže Dečak o glazbenoj suradnji u kojoj se okušao u istarskim prizvucima.</p><h2>Carstvo sunca osvaja eter</h2><p>Vatra trenutno priprema svoj deseti studijski album, a dva singla s njega već su u eteru. To je najprije <strong>"Sva naša ljeta"</strong>, a sad i <strong>"Carstvo sunca"</strong>, pjesma koja osvaja eter otkad je objavljena početkom rujna.</p><p>- S obzirom na pandemiju i mi smo, kao i naši kolege, ostali bez gotovo svih dogovorenih koncerata. Nadamo se što skorijoj normalizaciji kako bismo ponovno mogli živjeti svoj život, jer glazba za nas <strong>nije tek posao, ona je prije svega naš poziv! </strong>- kaže Dečak.</p>