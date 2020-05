Mlinarić: Preko Facebooka vježbam s 50.000 ljudi

Ograničenje slobode kretanja predstavilo je izazov za industriju u čijoj je biti upravo - kretanje. No kao i kod mnogih drugih, tehnologija se pokazala iznimno korisnom za fitness industriju, čija se vrijednost procjenjuje na 18 milijuna dolara, a u sljedeće četiri godine predviđa se dodatni rast od 4%.

Tako Tower fitness ima live treninge na Facebooku i opciju razgovora s korisnicima putem Zooma. Gyms4you svaki dan u 18 sati objavljuje novi video trening, a Sparta Gym nudi opciju privatnih treninga svojim članovima. Čak i HNS na svom službenom YouTube kanalu svaki dan objavljuje video s vježbama za doma.

Osim toga, Google pretraživanja sportskih dućana u Hrvatskoj u ožujku su se udvostručila s obzirom na veljaču, a Amerikanci su u samo jednom tjednu ožujka četiri puta više pretraživali pojam "vježbe od doma" i "aplikacije za vježbanje". O tomu svjedoči i lista aplikacija s najvećim brojem preuzimanja za ožujak, na kojoj su prvih šest mjesta zauzele upravo aplikacije za vježbanje.

Za besplatnim treninzima Marija Mlinarića ludo 100.000 ljudi

Mario Mlinarić putem svoje Facebook stranice već godinama nudi besplatne programe treninga, izazove i planove prehrane, a o uspješnosti stranice govori i činjenica da je prati više od 100.000 ljudi. Posebno je ponosan na pozitivnu zajednicu koja je nastala i u kojoj se svi međusobno motiviraju i podržavaju.

Zbog velikog broja upita za savjete u vezi s treningom ili prehranom te zbog njegove želje da pomogne svima, na stranici je pokrenuo projekt "Zdrav život postaje navika", koji je privukao više od 50.000 ljudi. Treninzi su namijenjeni svim dobnim skupinama, pa vježbaju roditelji, djeca, ali i bake te djedovi.

- Pandemija je rezultirala time da su kućni treninzi u malom prostoru danas vrlo popularni, no to za MM Trening nije ništa novo. Upravo smo završili naš treći online izazov i rezultati su nevjerojatni. U tijeku je i program vježbi s posebnim gumama. Vježbe su interesantne, zabavne, namijenjene svima i zaista me raduje taj projekt - govori Mario i zaključuje kako ih pandemija nije spriječila da nastave sa zdravim životnim navikama.

Najavljuje najbolje pripreme ikad

Marija Mlinarića hrvatska je javnost brzo okrunila titulom trenera svih trenera, a njihova srca osvojio je svojim otvorenim i vedrim pristupom u radu s ljudima. On ipak kaže da je samo osoba koja iznimno voli svoj posao i uživa u njemu.

- To je nešto što se ne može folirati, ljudi osjete iskrenost i vjerujem da je upravo to dovelo do svih ovih rezultata - objašnjava Mario.

Pitali smo ga što za jednog trenera znači ograničena sloboda kretanja koju je uzrokovala pandemija koronavirusa. Kaže da se njegove navike nisu drastično promijenile jer i dalje redovito trenira, provodi vrijeme s obitelji i u kontaktu je s prijateljima. Kao otac i suprug malo je obzirniji i pažljivi kad je riječ o zaštiti zdravlja, i priznaje da je pandemija ipak utjecala na neke njegove projekte.

- U ovo doba godine već tradicionalno posljednjih pet godina vodim 25-dnevni izazov na Jarunu i pripreme za dm žensku utrku. Iako smo naviknuli da proljeće počinje s MM Teamom na Jarunu, sad nam je zbog situacije s koronavirusom neizvjestan datum početka eventa - kaže Mario i dodaje da mu nedostaju grupni treninzi, dnevni izleti i putovanja, no vjeruje da će sve to vrlo brzo nadoknaditi te da će se njegova ekipa uskoro opet naći na starome mjestu na Jarunu.

- Siguran sam u jedno - kad se nađemo, bit će to najbolje pripreme za utrku koje smo ikad imali. Trenutačna pandemija vezana uz koronavirus ima raznolike utjecaje na cijeli svijet. Odmalena sam naučio - koliko god teško, čovjek uvijek treba razmišljati pozitivno. Iz svake situacije pokušavam izvući nešto dobro, pa tako i sad - kaže Mario.

Ovogodišnji HT B2Run prebačen za listopad

Prije pet godina pokrenut je popularni serijal poslovnih utrka pod nazivom B2B RUN u organizaciji HT-a, koji okuplja zaposlenike raznih kompanija u zajedničkoj utrci od 5 kilometara. Već prva utrka u zagrebačkom parku Maksimir nadmašila je sva očekivanja okupivši više od tisuću sudionika, a prošle ih je godine bilo više od 11.000, čime je to postao najmasovniji trkački, ali i poslovni događaj u Hrvatskoj.

Utrke se, osim u Zagrebu, održavaju u Splitu, Osijeku i Rijeci te ih je otrčano ukupno 17, a od prošle su godine pridružene i međunarodnom serijalu poslovnih utrka pod nazivom - HT B2Run. Ovogodišnja utrka trebala je biti krajem travnja, no zbog pandemije je prebačena za listopad. Umjesto toga napravljen je #HTB2Run Challenge, koji je zainteresirane pozvao da trče iz svojih kuća.

Ovogodišnji izazov, koji je nadmašio sva očekivanja, prokomentirao nam je i Bojan Mušćet, koordinator trkačkih aktivnosti u Hrvatskom Telekomu i ambasador utrke HT B2Run.

- Odziv na #HTB2Run Challenge bio je iznad svih očekivanja. Odazvala su se 462 sudionika koji su otrčali 2315 kilometara u svojim stanovima, na svojim terasama, vrtovima, okućnicama, stubištima, podrumima i krovovima - govori Mušćet i dodaje kako je iza izazova bio i plemeniti cilj. Naime, pretrčani kilometri donirani su Graweovoj akciji "PoKRENI - pokloni svoje kilometre", u sklopu koje će se kupiti aktivne proteze djeci s oštećenjem donjih ekstremiteta.

Budućnost fitness industrije je u tehnologiji?

Mušćet je posljednjih deset godina redoviti posjetitelj CES-a, najvećeg sajma potrošačke elektronike, koji se početkom godine održava u Las Vegasu. Kaže da je vrlo primjetan napredak digitalne fitness opreme, koja je s godinama postala zasebna sekcija u jednom od ponajvećih paviljona.

- Takozvana nosiva tehnologija umnogome utječe na sportsku i fitness industriju. Od pametnih satova, koji sadrže mnoštvo aplikacija za mjerenje raznih vrijednosti, na primjer pulsa, temperature pa i tlaka preko tenisica opremljenih senzorima, do digitalnih AI trenera, tjelesne aktivnosti i tehnologija sve se više premrežavaju. Premda će zbog pandemije koronavirusa taj razvoj sigurno biti donekle zakočen, nema sumnje da će imati novu primjenu, i to u kućnim uvjetima, kao i u slučaju #HTB2Run Challengea.

Sugovornike smo pitali i kako su im digitalni alati pomogli u poslu i projektima:

Kako ste iskoristili digitalne alate?

Bojan Mušćet: Izvrsno, zahvaljujući našem službenom timekeeperu Garminu, precizno smo utvrdili broj istrčanih kilometara i minutažu. Rezultate smo pokazali svima putem društvenih mreža, ponajviše preko Facebooka. To smo mogli zahvaljujući podatkovnoj kartici u pametnom satu i neograničenom internetu na našem laptopu.

Mario Mlinarić: Putem svoje Facebook stranice u kontaktu sam s mnogobrojnim pratiteljima. To je mjesto na kojem svakodnevno izmjenjujemo svoja iskustva, rezultate, motivaciju i upravo tako smo spojili velik broj ljudi iz svih krajeva svijeta, kojima zdrav život svakodnevno postaje navika. Naravno, za to je nužna kvalitetna i stabilna internetska veza te neograničena količina prometa.

Što ste naučili?

Bojan Mušćet: Povezivost je u ovom slučaju bila ključna. Zahvaljujući stabilnim internetskim vezama, ovakav izazov bio je ostvariv i to je osnova za buduće akcije kakve bismo mogli organizirati i u standardnim uvjetima.

Mario Mlinarić: To je najjednostavniji i najbrži način komunikacije. Napretkom tehnologije napredujemo i mi sami, otvaraju nam se nove mogućnosti i sve to stvara zadovoljstvo.

Što ćete od alata integrirati i u budućnosti?

Bojan Mušćet: Svake godine HT B2Run širi svoje digitalne aktivnosti, pa će tako biti i ove godine. Prošle godine društvene mreže gorjele su od fotografija s utrka. Zahvaljujući brzoj propusnosti mreže, vjerojatno će se to ove godine dogoditi s videozapisima s utrka.

Mario Mlinarić: Plan je zapravo vrlo jednostavan – pratiti napredak i modernizaciju tehnologije s ciljem što uspješnijih rezultata i kvalitete u poslu koji voliš.

