Hrvatska Silicijska dolina - tako se posljednjih godina govori o Osječko-baranjskoj županiji, odnosno gradu Osijeku, koji je postao središte IT industrije u Hrvatskoj. U županiji je 2008. godine bilo aktivno 56 IT tvrtki, a danas se taj broj utrostručio. Potrebu za novom radnom snagom na tržištu sve više podupiru i osječki fakulteti, koji otvaraju nove IT smjerove, pa se čak i Filozofski fakultet u Osijeku može pohvaliti dvopredmetnim diplomskim studijem informacijske tehnologije.

U takvom okruženju izrodila se i tvrtka Orqa, iza koje stoje tri poduzetna prijatelja koji su na svjetsko tržište plasirali svoje first-person view (FPV) naočale, koje pružaju pogled u prvom licu iz perspektive drona. Njihov je proizvod konkurentan na globalnom tržištu, a o njemu bruje zaljubljenici u dronove diljem svijeta.

U jednom danu do milijun kuna

Oni su Vlatko Matijević (45), Srđan Kovačević (42) i Ivan Jelušić (29), a njihova međusobna poznanstva i ljubav prema utrkama dronova u konačnici su rezultirali razvojem vlastitih naočala za dronove. Vlatko nam govori da je Orqa zapravo nastala kao svojevrsni “spin-off” njihove prve tvrtke, Tenzor, i zbog želje da se u tom području ponudi nešto novo i drugačije. Javnosti su se prvi put predstavili na jedinom hrvatskom sajmu dronova u Osijeku.

- Orqa se na FPV scenu probila predstavljanjem naočala na Drone Expou u Osijeku, što nam je omogućilo ulazak u konkurenciju na regionalnom natjecanju Bug Idea Knockout, gdje smo osvojili prvo mjesto i odlazak u Las Vegas na CES 2019. - govori nam Ivan Jelušić.

Sljedeći korak bila je crowdfunding kampanja na platformi Kickstarter, koja im je osigurala prodaju naočala i njihov prvi prihod. Srđan nam objašnjava da je primarni cilj kampanje bio prikupiti 33.688 američkih dolara u mjesec dana, no u malo manje od 24 sata ukupan je iznos premašio 230.000 dolara, odnosno čak 1,5 milijuna kuna.

Imaju više od 40 zaposlenika

Orqa danas ima malo više od 40 zaposlenika. O Ivanu Jelušiću, koji se u Orqi bavi razvojem poslovanja, pisalo se još 2014. godine kad je kao 21-godišnjak osnovao svoju prvu tvrtku, Uplug, koja je na tržište plasirala pametnu utičnicu s priključcima za USB kabel. Njegov kolega Srđan Kovačević nakon završetka studija strojarstva u Zagrebu upisao je magistarski studij financijske matematike na Sveučilištu u Oxfordu. Nakon desetak godina rada u financijskom sektoru u Zagrebu, 2016. godine odlučio je vratiti se u Osijek. Vlatko Matijević zadužen je za "leteći" dio Orqe, s obzirom na to da je inženjer zračnog prometa s 20 godina iskustva u razvoju različitih hardverskih i inovativnih proizvoda.

Osim naočala FPV.One, ističu da su ponajprije tehnološka tvrtka, što znači da su općenito usmjereni na razvoj sustava i tehnologija za upravljanje i daljinski vid bespilotnih platformi, kao što su autonomna vozila i dronovi. Tehnički rečeno, usmjereni su na razvoj sustava za prijenos videosignala visoke razlučivosti uz minimalnu latenciju (kašnjenje signala).

- Spomenuta je tehnologija u ranim stadijima razvoja, no ima potencijal otključati mnoge druge tehnologije i primjene koje su danas još teško zamislive - zaključuje Vlatko.

A kako izgleda kad austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen stavi FPV.One naočale i dronom se provoza kroz svoju impresivnu rezidenciju, odnosno palaču Hofburg, pogledajte u videu.

Made in Croatia

Mnogi se pitaju kako to da su ostali u Hrvatskoj, na što Ivan objašnjava da je filozofija tvrtke od samog početka bila klijentima pokazati kako ne moraju ići u Kinu po različite komponente nego se mnogo toga može odraditi "od kuće". Međutim, dečki kažu kako su ipak osjetili da postoji nedostatak kompetencija, iskustava i znanja u FPV segmentu i inženjerskim disciplinama.

- Taj se nedostatak najviše osjetio u razvoju optičkog sustava, pa smo sva potrebna znanja i vještine morali samostalno usvajati na najteži mogući način - govori Srđan.

Zbog toga je proces nastanka i proizvodnje naočala FPV.One bio izrazito izazovan, ali danas se zbog tih početnih nedaća mogu pohvaliti izvrsnim timom stručnjaka. Ivan nam govori da je njihov tim mlad i dinamičan, a čine ga stručnjaci iz područja elektronike, optike i strojarstva, koji su u procesu kontinuiranog razvoja i učenja, baš kao i sama tvrtka, a sve za rezultat ima proizvod koji je gotovo u potpunosti Made in Croatia.

- Zbog izrazite kompleksnosti onoga čime se bavimo ne možemo očekivati da ćemo samo tako pronaći ljude spremne za rad na onome što razvijamo, zato nove članove tima nastojimo pronaći dok su još na fakultetu i, ako imaju potencijala, privući ih k sebi prije nego što službeno stupe na tržište rada - zaključuje Vlatko.

Iz Orqe kažu da će nastaviti biti okrenuti inovacijama i smatraju da najveći potencijal leži u timu nadarenih ljudi koji jedinstvenim i individualnim pristupom rješavanju problema daju svoj doprinos za bolju i tehnološki bogatiju budućnost. A što nam nosi takva budućnost, preostaje vidjeti.

Iz Hrvatske gospodarske komore nastoje osigurati da se i u budućnosti možemo ponositi hrvatskom kvalitetom i proizvodnjom. Zato vrhunskim domaćim proizvodima dodjeljuju posebne oznake kvalitete. Oznaka "Hrvatska kvaliteta" namijenjena je proizvodima ili uslugama koji udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima. Oznaka je priznanje hrvatskom proizvođaču te ujedno jamstvo potrošaču da je proizvod pri vrhu kvalitete u svjetskoj ponudi.

Komora također dodjeljuje oznaku "Izvorno hrvatsko" koju nose proizvodi koji su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Kupnja hrvatskih proizvoda dio je identiteta naše zemlje, koja osim vrhunskim sportašima i prirodnim ljepotama raspolaže i kvalitetnim proizvodima koji bez problema konkurirati najvećim svjetskim proizvođačima.