Otkrijte turbulentnu povijest Black Fridaya i usput saznajte gdje su već sad veliki popusti

Neupitno je da popularnost Black Fridaya u Europi raste iz godine u godinu, a novi podaci predviđaju da će Crni petak u 2023. godini dovesti do povećanja online potrošnje za 20%. Pritom se najveća potrošnja očekuje u dobnoj skupini od 35 do 54 godine.

No zanimljivo je da je Black Friday u Europu stigao tek 2010., a u Sjedinjenim Američkim Državama postoji još od davne 1950. godine. Ono što nas je pritom zaintrigiralo njegova je turbulentna povijest, koja je umalo rezultirala promjenom imena u "Big Friday" ili "Veliki petak". U nastavku doznajte zašto se o ovom imenu u povijesti vodila polemika te gdje danas možete uloviti odlična Black Friday sniženja.

Povijest Black Fridaya

Internetom kruže mnoge priče o nastanku Black Fridaya, no najtočnija je ona koja ga veže za grad Philadelphiju, policiju i Dan zahvalnosti. Naime, 1950-ih godina u Philadelphiji policija je prvi put upotrijebila izraz ''Black Friday'' ili ''Crni petak'' za opisivanje gužvi i prometnoga kaosa koji je nastupio dan nakon američkog Dana zahvalnosti.

Tad su mase kupaca, u velikom postotku iz predgrađa, ali i turista, preplavile grad uoči velike nogometne utakmice koja se igrala na isti dan kad su i sniženja. Ovaj scenarij zatim se počeo ponavljati svake subote, a to je rezultiralo time da su policajci morali raditi produljene smjene zbog gužvi u prometu. Pritom su i kradljivci iskorištavali gužve u trgovinama te bježali s ukradenom robom, što je policiji zadavalo dodatne glavobolje.

Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Izraz "Black Friday" sve do 1961. bio je vrlo popularan u Philadelphiji, no trgovcima se zbog početne negativne konotacije nije sviđao te su ga neuspješno pokušavali promijeniti u "Big Friday". Međutim, to im nije pošlo za rukom, pa je tako danas Black Friday poznat diljem svijeta upravo pod tim nazivom, a pojava online kupnje uspješno je smanjila gužve u prometu i trgovinama.

Iz dana prerastao u mjesec

