Otkrivamo: zbog ovih 5 stvari novac vam ''curi'' iz novčanika

Prema istraživanju Eurostata objavljenom u kolovozu ove godine, skoro 60% ljudi u Hrvatskoj nema novaca za obiteljski odmor. U većini slučajeva taj podatak možemo objasniti niskim plaćama, ali postoji i velik broj slučajeva koji upućuju na to da ne znamo štedjeti. Prethodno istraživanje Eurostata pokazalo je da 60% Hrvata živi bez financijskih rezervi. To bi značilo da većinu Hrvata iznenadni troškovi stavljaju u bezizlaznu situaciju s obzirom na to da nemaju nikakvu ušteđevinu sa strane. Po tome možemo zaključiti da nismo nacija koja odgovorno raspolaže novcem, naročito kad se uzme u obzir činjenica da bacamo novce na prilično nepotrebne stvari. Upravo iz tog razloga, svima nam s vremena na vrijeme treba mali podsjetnik kako mudrije upravljati financijama.

Plaćanje rundi nakon posla

Došao je petak. Taj dan koji ste s nestrpljenjem čekali. Vrijeme je za jedno do dva pića s kolegama u obližnjem kafiću. Pri pogledu na novčanik ili račun svjesni ste činjenice da na raspolaganju nemate velik iznos, naročito ako se bliži kraj mjeseca. No poziv kolega i druženje nakon napornog tjedna teško je odbiti. Stoga, obećavate sami sebi da će to biti samo jedna runda i da nakon toga idete doma. Ali realnost nam često zna pokvariti planove. Nakon jedne runde uslijede dvije pa tri i odjednom ste se, ni sami ne znate kako, našli na petoj rundi. Naravno, dvije ste runde platili vi, a ako uzmemo u obzir činjenicu da su za stolom 4 osobe, vaše jedno piće na kraju je završilo s potrošenih 240 kuna.

Rješenje problema: Budući da su u centru cijene više, kao lokaciju odaberite ne tako razvikana mjesta koja obično imaju cijene niže za 5 do 10 kuna. Također, ciljajte na happy hour kada za cijenu jednog pića dobijete dva te tako prolazite dvostruko povoljnije. Kad je riječ o rundama, iako mislite da ćete tako proći povoljnije, zapravo prođete skuplje. Naime, nikad ne možete biti sigurni da će sve osobe za stolom ispoštovati nepisano pravilo ''ti meni, ja tebi'', a nerijetko se baš onaj jedan kolega nakon naručenog Mojita izgubi i sljedeću rundu plaća svatko sebi. Zato je bolja opcija da na kraju dijelite ukupan trošak ili da otpočetka svatko plaća svoje piće. Na kraju krajeva, imate još jednu opciju - odlazak doma - jer nećete propustiti ništa bitno ako koji put izostanete.

Naručivanje iz restorana

Bliži se 12 sati, a vi ne znate što biste jeli. Prethodne vam se noći nije dalo spremati ručak za posao, a odlazak do dućana ne zvuči vam primamljivo. Jedino je logično rješenje u tom trenutku naručivanje hrane iz restorana. No, upravo je to jedan od najvećih razloga zbog kojih vam curi novac iz novčanika. Naime, ako naručujete hranu iz restorana minimalno 2 puta tjedno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su cijene jela oko 35 do 40 kuna (u najboljem slučaju), mjesečno potrošite 280, odnosno 320 kuna na 8 obroka.

Rješenje problema: Ako na poslu imate kuhinju, dogovorite se s kolegama o zajedničkom pripremanju obroka te dijeljenju troškova jer će spomenuti iznos biti dvostruko manji. Također, imajte na umu činjenicu da je pripremanje jela u kućnoj radinosti daleko povoljnija i jeftinija opcija, a jela možete nositi u posebnim posudama s odjeljcima, koje danas možete kupiti u većim dućanima. Tako možete odvojiti prilog i salatu te uživati u svježem obroku, znajući da vas nije koštao 40, nego 15 do 20 kuna.

Učestalo korištenje taksija

Ponedjeljak je. Alarm ste postavili na 3 različita vremena, s razmacima od 15 minuta, kako biste bili sigurni da ćete se na vrijeme probuditi za posao. Prvi alarm zvoni, vi ga gasite, drugi alarm zvoni, a vi mislite: ''Pa prerano je, još je jedan ostao''. Nakon trećeg alarma kažete si: ''Još 5 minuta'', i na kraju se budite u vrijeme kad ste trebali krenuti na posao. Panika vas hvata i naručujete taksi jer vam je u tom trenutku on najbrža solucija za stizanje na posao na vrijeme – no nikako najpovoljnija!

Rješenje problema: Ako nemate nekoga s kim biste dijelili troškove prijevoza ili vam se ne da biciklom na posao, onda je jedino rješenje ranije buđenje. To možete postići korištenjem alarma koji se neće ugasiti pritiskom na gumbom. O čemu pričamo? Aplikacija Alarmy omogućuje vam da nakon što alarm zazvoni, morate napraviti određeni zadatak kako bi se on ugasio. Na raspolaganju su vam rješavanje jednadžbe ili fotografiranje određenog predmeta u stanu jer se alarm neće ugasiti sve dok to ne napravite.

Spektakularan dječji rođendan

Svaki roditelj svom djetetu želi priuštiti rođendan za pamćenje. No, svi ćemo se složiti s tim da današnji rođendani nisu ni blizu onima iz primjerice 90-ih. Lista uzvanika veća je, styling slavljenika odabran je dva tjedna unaprijed, tema zabave ispoštovana je u svakom mogućem smislu i održava se u unajmljenom prostoru, torta je na dva, tri kata, a poklon je ni manje ni više nego PlayStation. Vaše je dijete sretno, vi ste sretni, ali vaš novčanik nije. Kasnije shvaćate koliko je zapravo novaca otišlo na jednodnevno slavlje i da ćete do kraja mjeseca morati ''krpati'' račun te štedjeti na drugim stvarima.

Rješenje problema: Djeci su na rođendanima uvijek u fokusu druženje i zabava. Stoga, umjesto da unajmljujete igraonicu, taj novac potrošite na unajmljivanje studenata koji imaju iskustva s animiranjem i face paintingom te proslavu organizirajte u svom stanu. Naime, igraonice koje iznajmljujete također unajmljuju studente, samo što ćete njima uslugu platiti više nego da ih sami unajmite. S druge strane, možete i sami potražiti inspiraciju na Pinterestu, gdje se nalazi pregršt rođendanskih ideja i dekoracija koje možete napraviti sa svojim djetetom.

Uzimanje mobitela na pretplatu

Svaki mjesec nakon dobivanja računa sami sebi govorimo ''Nikad više pretplata''. I tako strpljivo čekamo istek ugovora, sve dok ne ugledamo mobitel koji smo htjeli po (naizgled) izvrsnoj tarifi. Sami sebe uvjeravamo u to kako nam je ovo odlična opcija, da ćemo jeftinije proći i slično te upadamo u još jedan ''pretplatnički krug'' i agoniju produžujemo na još dvije godine.

Rješenje problema: Ako sada znate da ćete za dvije godine htjeti novi mobitel, počnite štedjeti već danas jer vam je puno bolja opcija plaćati bon maksimalno 55 kuna mjesečno, nego mobilnu tarifu od 250 do 350 kuna mjesečno (za iste usluge). Iako je u to uračunata i cijena mobitela, na kraju vas kupovanje mobitela na pretplatu ipak košta oko 1000 kuna više, nego da ste ga kupili gotovinom ili na rate. Kao dodatna opcija nude vam se i oglasi poput Njuškala, gdje možete po jako povoljnim cijenama naći nove mobitele, samo pritom obratite pozornost na specifikacije, autentičnost fotografije (da nisu promotivne fotografije mobitela s Googlea) te koji je razlog zbog kojeg osoba prodaje uređaj (poželjno je da je razlog taj da su kupljeni ili dobiveni preko tvrtke).