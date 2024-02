Otkriveno je zašto djeca uče brže i bolje od odraslih - iskoristite to na najbolji način!

Ako se prisjetimo možda zadnjeg pokušaja da naučimo nešto novo, vjerojatno nam se odmah počne spavati ili ćemo smisliti brza tri razloga zbog kojih to ne bismo trebali raditi. No da vas utješimo, čak nije toliko do potencijalnog nedostatka volje za učenjem koliko do mozga (i starosne dobi).

Donedavno je i znanstvenike mučilo pitanje u čemu je razlika u učenju. Zašto je odraslima tako teško naučiti nešto, a djeci je to lak zadatak u kojem pokazuju brže i bolje rezultate učenja.

Jedino što se znalo prije istraživanja jest da se mozak odraslih mora malo "ohladiti" nakon što nauči nove informacije. Naime, nedugo nakon što odrasli nauče nešto, neuralna mreža zadužena za procesiranje informacija još je "zagrijana", a ako prebrzo dobije zadatak da uči nešto drugo, stare informacije će se uništiti, odnosno uspješno prebrisati.

No kod djece to nije tako! A kako objašnjava vodeća znanstvenica na istraživanju, Takeo Watanabe, stvar je u GABA neurotransmiterima (gama-aminomaslačna kiselina), glavnim i odgovornim kad je riječ o sposobnosti da brzo procesiramo brojeve i slova. Ovo je otkriće revolucionarno kad govorimo o razlici između učenja djece i odraslih. Znanstvenici su otkrili da je, prije nego što učenje počne, ukupna količina GABA neurotransmitera manja nego kod odraslih, no djeca u jednom trenutku dobiju nagli "boost" GABA koncentracije u drugoj rundi učenja, a kod odraslih koncentracija ostaje ista, pa se moraju odmoriti nakon runde učenja. "Ovakva rapidna stabilizacija u procesu učenja kod djece omogućava da nauče više stvari u zadanom roku te je ono učinkovitije - izjavila je prilikom predstavljanja rezultata profesorica Watanabe.

Iskoristite ova otkrića

Djeca najviše uče kroz igru, a sad nam je i jasnije zašto je tako. Kad je pred djetetom sadržaj koji ga zanima, kao što je bilo kakav oblik igre, ili je u pitanju samo zabavniji način predstavljene materije koja se uči, dijete je znatiželjno i samim time potpuno involvirano u proces. U skladu s tim predlažemo tri načina igre kojima ćete dodatno zainteresirati svoje dijete da nauči još malo više, a da nema osjećaj kao da je nešto moralo naučiti. Ovisno o dobi djeteta, prilagodite način igre i pravila ili uključite i njihove prijatelje kada dođu na druženje.

1. Memori

Karte su okrenute slikom prema dolje. Igrač okreće dvije karte. Ako su par, on ih pokupi i nastavi igrati. Ako nisu par, ostavlja karte (slikom prema dolje) u igri. Na potezu je sljedeći igrač.

Na jednoj kartici je, primjerice, slika nekog predmeta, a na drugoj opis predmeta.

Na jednoj kartici je pitanje, primjerice "Kako se zove životinja koja pase travu?", a na drugoj odgovor: "Krava". Umjesto teksta može biti i sličica.

2. Što više riječi

Djeca ovu igru mogu igrati u parovima. Na izabrano početno slovo zadatak je navesti što više riječi vezanih za određenu temu. Početna slova mogu se vezati za, primjerice, omiljeni lik iz crtića, najdražeg sportaša ili najdražu životinju.

3. Kviz

Idealan je ako postoji više timova koji mogu igrati, a ako su stariji ukućani uključeni, onda je zabava zajamčena. Odaberite temu, sjednite s djetetom i osmislite zajedno kartice s pitanjima, neka dijete sudjeluje u određivanju pravila i krenite. Zbog unutarnje motivacije klinci će već pripremajući pitanja istraživati nevjerojatno puno, a motivacija da točno odgovore na pitanja može ih prirodno natjerati na učenje bez ikakve naredbe.

Zabavni kviz od kojeg će imati najviše koristi

Kviz je uvjerljivo najomiljenija zabavna aktivnost kroz koju se može jako puno naučiti, a tema financija je jedna od onih tema koje su itekako potrebne za što ranije usvajanje u životu, ali su prezahtjevne kada je u pitanju materija koja se uči. Utoliko, već drugu godinu zaredom, Institut za financijsko obrazovanje Štedopis, uz donaciju Addiko banke, organizira online kviz - natjecanje sa svrhom poboljšanja financijske pismenosti učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Kviz će biti 29. veljače, a ekipe sastavljene od tri učenika i nastavnika mentora mogu se prijaviti do petka, 23. 2. 2024.

U prošlogodišnjem natjecanju sudjelovalo je više od 2600 učenika, 869 ekipa iz 295 škola iz cijele Hrvatske, a pobijedila je tročlana ekipa iz OŠ Ivanja Reka: Tibor Balić, Patrick Ivezić i Marko Pavelić. Ove godine na natjecanje se prijavilo već više od 250 ekipa.

Kako bismo inspirirali što više djece da se prijave na ovaj zabavni, ali prije svega kviz zbog kojeg će imati bolju financijsku bazu u životu, pitali smo predsjednicu udruge Štedopis, Marinu Ralašić, zašto je dobro da se djeca prijave;

- Osim boljeg razumijevanja osobnih financija, natjecanje promiče timski rad u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Učenici vole online kvizove, a privlačno je to što tri najbolje plasirane ekipe osvajaju vrijedne nagrade za svoju školu (interaktivno nastavno pomagalo po izboru škole), članovi ekipe dobit će pametne satove, a cijeli razred radionicu financijske pismenosti. Ekipe plasirane od 4. do 20. mjesta osvajaju radionicu financijske pismenosti Štedopisa za svoj razred, što znači da će oko 500 učenika dodatno učiti o novcu - izjavila je sugovornica te nastavila;

- Posebno nas vesele povratne informacije od nastavnika koji prijavljuju učenike o njihovoj velikoj zainteresiranosti za novčana pitanja ali i od samih učenika, koji uče o novcu na zanimljiv način. Evo što su rekli pobjednici prošlogodišnjeg natjecanja :„Kviz je bio napet, ali istodobno uzbudljiv... Naučila sam da možemo postići sve što zamislimo, samo trebamo vjerovati u sebe... Naučio sam kako uštedjeti i kako raditi u timu te sam se dogovorio s roditeljima da dobijem džeparac“. Ovakve povratne informacije su nam ipak najveće zadovoljstvo - zaključila je Marina Ralašić.

Važno pitanje financijske pismenosti

Ove godine roditelji i nastavnici, pa i svi građani, mogu provjeriti svoje financijsko blagostanje putem posebnog upitnika o njihovu financijskom blagostanju. Financijsko blagostanje znači imati financijsku sigurnost i financijsku slobodu izbora, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, a vlastite rezultate mogu doznati ovdje. Važno pitanje financijske pismenosti

- Financijska pismenost prometnula se u jedno od važnijih pitanja današnjice, osobito za djecu i mlade. Prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske, prema istraživanju HNB-a i Hanfe za 2023., iznosi 12 od mogućih 20 bodova, ili 60%, što je neznatno bolje u odnosu na posljednje istraživanje (59%) iz 2019. godine. Pokazatelj je to pozitivnog trenda, ali i potrebe za nastavkom edukacije o tome kako odgovorno upravljati novcem, kako štedjeti i u što ulagati te na koji način što prije postati financijski samostalan - izjavila je Katarina Kantolić, menadžerica Korporativnih komunikacija Addiko banke, te nastavila:

- Posebno nas veseli Štedopisov online kviz sa svrhom poboljšanja financijske pismenosti učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole, koji podržavamo drugu godinu zaredom. Sudeći prema velikom odazivu timova osnovnih škola i ove i prošle godine, drago nam je da su to prepoznali i nastavnici i roditelji naših mališana, pa se nadamo da ćemo ove godine uključiti i više učenika.

Potreba za kontinuiranim financijskim opismenjivanjem nametnula se kao imperativ, pri čemu osjećamo da je dio odgovornosti na nama kao pružateljima financijskih usluga. U Addiko banci osobit naglasak stavit ćemo na edukaciju djece i mladih kako bi osnovna znanja u području financijske pismenosti stjecali od najranije dobi - rekla nam je za kraj sugovornica.



Više informacija o natjecanju za osnovnoškolce i o uvjetima prijave dostupno je na linku.