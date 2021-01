Poslovni svijet nikad nije bio zahtjevniji – na tržištu rada probijaju se najbolji, s naprednim vještinama i znanjima koja prate aktualne trendove, ali i uspješno predviđaju nadolazeće. Za uspjeh u poslovnom okruženju u vrijeme ubrzanog tehnološkog razvitka već dugo nije dovoljno imati samo završen fakultet. Temeljno znanje o ekonomiji, računovodstvu, financijama i biznisu početak su puta prema uspjehu, a što je još sve važno da biste vi ili vaša tvrtka bili globalno konkurentni, doznajte u nastavku.

1. Vizija i cilj

Albert Einstein rekao je da je mašta važnija od znanja. Vid je ono što vidimo svojim očima, a vizija je ono što vidimo svojim umom. Uspješni poduzetnici usredotočeni su na napredak i uvijek gledaju u budućnost. Stavite na papir svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve i bit ćete na pola puta do uspjeha. Međutim, prije svega ne zaboravite istražiti u kojem smjeru ide industrija koja se tiče vašeg poslovanja i s kojim potencijalnim izazovima se možete susresti.

2. Upravljanje financijama

Osim upravljanja vremenom, upravljanje novčanim resursima ključno je za uspjeh nekog poslovanja. Za početak, svoje osnovne vještine možete poboljšati pripremom proračuna, ali je svakako poželjno imati obrazovnu podlogu iz područja financija i poslovnog prava. Ona će vam omogućiti da analitičke vještine primijenite pri donošenju važnih poslovnih odluka.

3. Dobre komunikacijske vještine

U poduzetničkom svijetu vrlo su važni mreža poznanstava i ostvarivanje što više kontakata. Kako biste to postigli, potrebno je imati dobre komunikacijske vještine, koje će vas ujedno učiniti kvalitetnim liderom svog tima. Bilo da je riječ o online komunikaciji ili onoj uživo, uspješni poduzetnici znaju slušati, čitati govor tijela i brinu se o potrebama svojih klijenata.

4. Kreativnost i inovativnost

U moru ideja važno je da se baš vaša po nečemu ističe. Ona čak ni ne treba biti potpuno nova jer su mnogi start upovi iskoristili već postojeću ideju i poboljšali je svojim kreativnim rješenjima sukladno potrebama tržišta. Uspješni poduzetnici zato uvijek razmišljaju izvan okvira, a inovativno rješavanje problema njihova je glavna osobina.

5. Ulažite u cjeloživotno učenje

Ne možete izgraditi posao ako ne znate kako „diše“ tržište ili poboljšati svoje proizvode i usluge zastarjelim metodama. Poduzetnici su uvijek gladni novih informacija, a ulaganjem u svoje znanje bit ćete korak ispred konkurencije. Ubrzane tehnološke promjene velik su izazov, a korištenje novih digitalnih alata ključno je za opstanak poslovanja. Uvijek postoji nešto što ne znate, zato se ne libite uložiti u vlastitu edukaciju.

6. Riskirajte

Tko ne riskira, ne profitira, stara je izreka koja se može i danas svugdje primijeniti. Iako prema jednom istraživanju čak 75% novih start upova propadne, ni „igranje na sigurno“ nije najbolji put do uspjeha. Svakako istražite koji su rizici vrijedni ulaganja a koji ne. Hrabri poslovnjaci ne bježe od nepoznatog, a i ako im nešto ne uspije, na to gledaju kao na lekciju koju su putem naučili. Ne bojte se padanja nego odustajanja.

7. Znajte koliko vrijedite

Uspješni poduzetnici znaju kad je nešto vrijedno, čak i ako to nitko drugi ne zna. Oni mogu objasniti i dokazati zašto je baš njihova usluga vrijedna ulaganja. Pronalaženje načina da se „prodate“ prije nego što itko vjeruje u vas ili vaše poslovanje ključ je uspjeha. To ne znači da „uvaljujete“ klijentima svoje proizvode nego da osluškujete njihove potrebe. Ako se ljudi mogu povezati s vašom pričom, to stvara vezu koja preraste u odanost.

8. Naučite reći 'ne'

Neće sve prilike biti dobre za vaše poslovanje, a kako biste bili što produktivniji, trebate znati upravljati svojim vremenom. To će nekad podrazumijevati odbijanje ponuda i zahtjeva ljudi koji vas odvlače od postavljenih ciljeva. Recite "ne" ludim rokovima, lošim projektima i upitnim prioritetima.

9. Držite se dogovora

Pokrenuli ste posao i sasvim vam dobro ide, ali za ostvarenje kredibiliteta važno je držati se dogovora. Ne želite biti na lošem glasu pa da se o vašoj tvrtki priča kako nije isporučila robu u zadanom roku ili ste vi propustili sastanak. Radije ne sklapajte dogovore i ne dajite obećanja koja ne možete ispuniti. Dobar glas daleko se čuje, a loš još dalje.

10. Budite fleksibilni

Uspješni poduzetnici trebali bi znati prilagoditi se nepoznatim situacijama i pristupati stvarima otvorena uma. Prilagođavanje promjenama i mijenjanje početnih planova dio je razvoja. Vaš cilj je i dalje tu, samo ćete putem možda morati mijenjati neke metode. Budite u toku s novim trendovima u svojoj industriji i spremni po potrebi usvojiti promjene u procesima vašeg poslovanja.