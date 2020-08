Ovi su ljudi doživjeli najveće blamaže na prvom spoju

Sve vaše najveće strahove o spojevima netko je vjerojatno već iskusio. Donosimo vam urnebesne i neugodne situacije koje su ljudi doživjeli na prvim spojevima, a vi nam ispričajte svoju najveću blamažu s nekog spoja

<p>Svi se pretvorimo u vrhunske redatelje prije nego što odemo na prvi spoj. U glavi vrtimo nevjerojatne scenarije za koje bi se i Woody Allen zainteresirao. I <strong>nervoza </strong>je tu jer nikad ne znate što može poći po zlu.</p><p>No dok ste vi možda bili sretnik čiji se scenarij odigrao po planu, ima i onih heroja koji su preživjeli blamaže svjetskih razmjera. Donosimo vam njihove priče, koje smo sakupili na Redditu te od domaćih sugovornika.</p><h2>Previše uhođenja na društvenim mrežama</h2><p><strong>Anja (26)</strong> velika je zaljubljenica u aplikacije za upoznavanje.</p><p>"Na jednoj aplikaciji javio mi se dečko koji je izgledao suludo dobro i sve je štimalo s njegovim opisom na profilu. Od uzbuđenja i nevjerice išla sam istraživati po internetu o njemu. Samo na osnovi njegova imena pronašla sam mu profil na Facebooku, otkrila članove njegove obitelji, vidjela kako je izgledao u srednjoj školi, našla sam mu i <strong>prvu zamjerku</strong>, a to je profilna fotka s bivšom.</p><p>Za vikend smo išli na piće i zbog ushićenosti nisam baš dobro kontrolirala što govorim. Tako sam u jednom trenu ležerno rekla: '<strong>Da, da, ti i sestra baš ličite'</strong>. On je smireno pitao kako znam, a ja sam kroz smijeh priznala. Mislila sam da će mu možda biti simpatično, ali se vidno unervozio. Poslije smo još kratko komunicirali online, ali potom je sve stalo."</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/stalking-KwOMeU2zf3fby"><img alt="stalking GIF" src="https://media1.giphy.com/media/KwOMeU2zf3fby/giphy.gif?cid=ecf05e47uwiznj6xhclhwjngvqo6b63hda6oux65gf6mkxe0&rid=giphy.gif" style="height: 337px; width: 450px;" title=""/></a></p><h2>Pobrinula se za njegove probavne probleme</h2><p><strong>Borna (26)</strong> nedavno je imao umalo eksplozivnu situaciju.</p><p>"Večer prije pića s njom bio sam na tulumu, što je ostavilo posljedice na moju probavu, koja je tijekom cijelog spoja doslovno kuhala. U jednom trenutku to se moglo i čuti unatoč buci puba u kojem smo bili. Odlučio sam stvari riješiti u toaletu no <strong>šok je uslijedio </strong>kad sam shvatio da nemaju toalet papira. Vratio se sam se do nje doslovno <strong>zelen u licu</strong> i s nejasnom idejom kako ću preživjeti. Pitala me jesam li dobro i hrabro sam neko vrijeme negirao probleme, no kad je iz mene krenuo izbijati znoj, priznao sam joj sve.</p><p>Žena me spasila - dala mi je maramice i <a href="http://www.zdravobudi.hr/clanak/1469/lordiar-vas-prijatelj-u-nuzdi" target="_blank">LORDIAR</a> te u znak odobravanja odlučno klimnula glavom. Odradio sam što sam trebao, ali od tog trenutka njezino raspoloženje je splasnulo i osjećao sam se<strong> kao balavac </strong>za kojeg se pobrinula mama. Veza, nažalost, nije zaživjela."</p><p><img alt="sweating james mcavoy GIF" src="https://media3.giphy.com/media/VB5WwlZIt8eRy/giphy.gif?cid=ecf05e474a26216733ac060a3bd27f69849b99bb88806bbe&rid=giphy.gif" style="height: 207px; width: 500px;" title=""/></p><h2>Rasplakala se zbog bivšeg</h2><p><strong>Iva (29)</strong> nerado se prisjeća svog uplakanog spoja.</p><p>"Kolega s posla me pozvao na piće dva mjeseca nakon što sam imala <strong>turbulentan prekid </strong>dugogodišnje veze. Otišli smo na pivo, koje se pretvorilo u nekoliko piva i uz svaki novi gutljaj, bila sam sve opuštenija. I onda se dogodilo ono najgore. Prvo spominjanje bivšeg, pa drugo... na kraju sam mu plačući objašnjavala kako me <strong>bivši prevario</strong>. Trudio se biti pristojan i slušati me, ali se se vidno suzdržavao od komentiranja. Kasnije mi je bilo užasno neugodno i ostali smo samo na 'bok', ako se uopće sretnemo jer ga aktivno izbjegavam."</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/AppleTV-apple-tv-appletv-the-morning-show-Y1M3VdufA4siebErlB" target="_blank"><img alt="Jennifer Aniston GIF by Apple TV" src="https://media2.giphy.com/media/Y1M3VdufA4siebErlB/giphy.gif?cid=ecf05e47ncxhx0805g90ogwovuyumkvf8a6fzo6zs99zook2&rid=giphy.gif" style="height: 281px; width: 500px;" title=""/></a></p><h2>Slučajno je legla u pseći izmet</h2><p>Jedna korisnica Reddita podijelila je svoje iskustvo, koje je nju dobro nasmijalo, ali ne i njega.</p><p>"Ljubili smo se ispod mjesečine i slučajno sam naslonila glavu u poprilično svjež pseći izmet. Meni je to bilo <strong>urnebesno</strong>, ali njemu, kojemu je izmet ostao po rukama, uopće nije bilo smiješno. Bio je toliko potresen da me nije htio voziti doma dok mu ne obećam da se glavom neću nasloniti na sjedalo auta."</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/astralwerks-official-music-video-lemaitre-we-got-u-3o6gE83n99JQLjyDja"><img alt="Smelly The Knocks GIF by Astralwerks" src="https://media3.giphy.com/media/3o6gE83n99JQLjyDja/giphy.gif" title=""/></a></p><h2>Zagrljajem je istisnuo plinove iz nje</h2><p>Anonimna korisnica Reddita ipak je profitirala nakon neugodnjaka.</p><p>"Na rastanku odličnog spoja odlučio me snažno zagrliti, ali je stisnuo malo previše i ispustila sam vrlo glasno plin. Oboje smo se opalili smijati i situacija nije ispala tako loša jer smo već <strong>dvije godine u braku</strong>".</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/own-farts-3ew14R6O2YCyI" target="_blank"><img alt="farts GIF" src="https://media3.giphy.com/media/3ew14R6O2YCyI/giphy.gif?cid=ecf05e4715d4a68177d24da60e10b411f5123c1019ff13cc&rid=giphy.gif" title=""/></a></p><h2>Poruka na pogrešan broj</h2><p>Korisnica Trinyakmurray učinila je grešku koje se svi boje.</p><p>"Dečko s aplikacije za upoznavanje odveo me u lokalni sportski bar i uredno me obavijestio da je odabrao taj bar kako bi mogao gledati <strong>utakmicu NFL-a</strong>. Nakon nekog vremena mami sam poslala SMS u kojem piše: 'Odabrao je sportski bar kako bi gledao NFL. Fuj.'. Problem je bio što sam poruku slučajno poslala njemu i pročitao ju je iste sekunde."</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/hulu-fox-the-mindy-project-l2SpOuzat7of5US40" target="_blank"><img alt="the mindy project text GIF by HULU" src="https://media3.giphy.com/media/l2SpOuzat7of5US40/giphy.gif?cid=ecf05e47at4xg6xkqbotnbhm3mbu3p8m71bm7qmzhpf08xe5&rid=giphy.gif" style="height: 309px; width: 450px;" title=""/></a></p><p>Blamaže se mogu dogoditi svima i nisu kraj svijeta, a kod nekih su rezultirale i uspješnim brakovima. Ako je i za vas najveći blam koji možete zamisliti na spoju nezgoda s probavom, uz sebe imajte kapsule <a href="http://www.zdravobudi.hr/clanak/1469/lordiar-vas-prijatelj-u-nuzdi" target="_blank"><strong>LORDIAR</strong></a>, koje su namijenjene za liječenje kratkotrajnog proljeva te proljeva povezanog sa sindromom iritabilnoga kolona.</p><p>Imate li neko iskustvo zbog kojeg se i danas <strong>preznojite od srama</strong> kad ga se prisjetite? Imate li savjet za one uplašene?</p><p> </p><p><em>Plaćeni oglas o lijeku</em></p><p>Lordiar sadrži loperamid. Za oralnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.</p>