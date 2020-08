Ovo je 5 stvari koje bi vam mogle pokvariti godišnji u trenu

Odmor je trebao biti savršen, no onda ste se, umjesto u moru, kupali na kiši, a i probava vam je zadala ozbiljne probleme. Donosimo vam pet situacija koje tipično pođu po zlu na godišnjim odmorima, a vi nam recite jesmo li nešto propustili

<p>Znate onu - uzbuđen kao <strong>dijete prije ekskurzije? </strong>Znate jer ste to vi od trenutka u kojem isplanirate kamo ćete ići na godišnji odmor. Tad počinju i vaši problemi s koncentracijom te motivacijom na poslu jer po cijele dane u glavi vizualizirate sebe na godišnjem i planirate ga do zadnjeg detalja. </p><p>No mi smo ovdje u ulozi pretjerano zabrinutih roditelja, koji će vas podsjetiti na <strong>pet situacija</strong> koje bi mogle poći po zlu i uništiti vam odmor. Možda ćete reći: "Nema šanse da se baš meni to dogodi", a mi ćemo vas pitati: "Zašto se podcjenjujete?". Posebniji ste nego što mislite.</p><h2>Plače nebo, plačete vi</h2><p>Dobro je da ste optimistični, no možda ste malo pretjerali s idejom da će vas sunce pratiti kamo god idete. Vrijeme je nepredvidivo i jedino što možete u vezi s tim jest pripremiti se na sve scenarije. Prije nego što uopće rezervirate odmor, bacite oko na <strong>vremensku prognozu</strong> i informirajte se o prosječnim temperaturama za mjesto u koje idete. Na vrijeme ne možete utjecati, zato smislite rezervni plan za situacije u kojima vam ono poremeti planove. </p><h2><a href="https://media3.giphy.com/media/fPkWsBe1wWPtu/giphy.gif"><img alt="proba 1 2" onerror="this.onerror=null;this.src='https://i.giphy.com/fPkWsBe1wWPtu.gif';" src="https://i.giphy.com/media/fPkWsBe1wWPtu/giphy.webp"/></a></h2><p> </p><h2>Susjedi koji se međusobno nadglasavaju</h2><p>Prešli ste na stotine kilometara samo da biste se maknuli od ljudi koji su vam se popeli na vrh glave. Platili ste put i smještaj, potrošili vrijeme, a sve to da bi vas na odmoru dočekali<strong> susjedi iz pakla.</strong></p><p>Ispod vas je obitelj koja dan najbolje počinje kvalitetnom svađom, pored vas je par koji vrlo glasno konzumira svoju ljubav, a iznad je pleme djece koja su izgorjela na suncu i cijeli dan moraju biti u apartmanu. Riješit ćete to tako što ćete minimalno boraviti u smještaju, a ako vam je važna potpuna tišina, sljedeći put razmislite o <strong>kući na osami.</strong></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/excited-birthday-yeah-yoJC2GnSClbPOkV0eA" target="_blank"><img alt="" onerror="this.onerror=null;this.src='https://i.giphy.com/yoJC2GnSClbPOkV0eA.gif';" src="https://i.giphy.com/media/yoJC2GnSClbPOkV0eA/giphy.webp" style="height: 418px; width: 500px;"/></a></p><p> </p><h2>Probava vam je otkazala suradnju</h2><p>Pomislili ste da će vam goditi promjena klime te da će vam se metabolizam preporoditi na mediteranskom povjetarcu. Umjesto toga probava vam je odlučila otkazati suradnju. Najprije vas je dočekao <strong>zatvor,</strong> zbog kojeg sa sigurne udaljenosti propitkujete svoje sposobnosti plutanja na površini vode.</p><p>Ipak se odlučujete za ulazak u vodu, a taj se plan svidio i vašoj probavi, koja se najednom graciozno budi. <strong>Scenariji katastrofe</strong> koja bi mogla uslijediti nikako vam ne pomažu i panika raste. No takva situacija ne mora biti kraj svijeta ako se pripremite na vrijeme. Kapsule <a href="https://bit.ly/2CImWRO" target="_blank"><strong>LORDIAR</strong> </a>mogle bi vam spasiti godišnji jer su namijenjene upravo za liječenje <strong>kratkotrajnog proljeva</strong> te proljeva povezanog sa sindromom iritabilnoga kolona.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/foxhomeent-l4Jz3fRRdJsd7HStG" target="_blank"><img alt="Constipated Jim Carrey GIF by 20th Century Fox Home Entertainment" src="https://media0.giphy.com/media/l4Jz3fRRdJsd7HStG/giphy.gif" style="width: 550px; height: 300px;"/></a></p><p> </p><h2>I mjesečnica želi ići na more</h2><p>Idete na putovanje? Na more? Još bolje. Mjesečnica je vaš životni suputnik, pa ni ona ne želi propustiti posebne prigode i obavezno ide s vama. Svakoj ženi past će <strong>mrak na oči</strong> kad shvati da joj se ciklus podudara s godišnjim. Izvedivo je, ali je vrlo naporno.</p><p>Najednom prilikom planiranja putovanja u obzir morate uzeti moguće<strong> promjene raspoloženja,</strong> bolne jajnike i podivljali apetit, pa ostaje upitno koliko ćete se zaista uspjeti opustiti. No nije kraj svijeta i nemojte dopustiti da vam mjesečnica uništi odmor. Sjetite se da ste je svaki mjesec do sada uspješno pobijedile, pa ćete i ovaj put!</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/ubykotexbrand-crying-drama-xT9IgCLkcRMZTUSjmM" target="_blank"><img alt="Drama Crying GIF by U by Kotex Brand" src="https://media3.giphy.com/media/xT9IgCLkcRMZTUSjmM/giphy.gif" style="height: 309px; width: 550px;"/></a></p><p> </p><h2>Ozbiljno razmišljate o napuštanju obitelji</h2><p>Svima ste najavili da s obitelji idete na godišnji odmor, a iz vašeg ponosnog smiješka moglo se iščitati da <strong>očekujete idilu</strong>. No već prilikom pakiranja za put počinju problemi. <strong>Posvađali ste se</strong> zbog toga tko je zauzeo najviše prostora u prtljažniku. Vi želite krenuti u ranu zoru, oni žele krenuti navečer. Važno je ponijeti barem jednu majicu dugih rukava, a muški član obitelji je preponosan da bi to učinio.</p><p>Stigli ste i ne možete se dogovoriti što ćete ručati, <strong>klinci se ne skidaju s mobitela </strong>i ne žele na plažu. Volite svoju obitelj, ali u tim trenucima zamišljate kako bi bilo da su svi ostali doma. Sljedeći put unaprijed provjerite imate li svi ista očekivanja od odmora, a ako se razlikuju, ozbiljno razmotrite opciju<strong> odvojenog ljetovanja.</strong></p><p> </p><p><a href="https://giphy.com/gifs/wwe-reaction-angry-dmZFyFOHNecCxlqxnH" target="_blank"><img alt="Angry Sasha Banks GIF by WWE" src="https://media0.giphy.com/media/dmZFyFOHNecCxlqxnH/giphy.gif" style="height: 339px; width: 600px;"/></a></p><p> </p><p><em>Plaćeni oglas o lijeku</em></p><p>Lordiar sadrži loperamid. Za oralnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.</p>