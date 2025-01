Ovo je pet najboljih rukometaša svih vremena, znate li tko je na prvome mjestu? Znate!

Bilo je tu maestralnih igrača ako pogledamo godinama unazad. Što timova, što golmana, rukometnih "stratega", pucača na gol, masivnih "blokova"... Ali neki igrači stekli su status rukometnih božanstava. Tko od igrača ulazi u gotovo svaku listu najboljih rukometaša iz godine u godinu? Evo liste, a prvog najviše volimo!

Ivano Balić

Rukometni Mozart i maestro nestvarno originalne igre na terenu, Ivano Balić svojedobno je bio proglašen najboljim rukometnim igračem svih vremena. U anketi objavljenoj na International Handball Federationu osvojio je nevjerojatnih 48,7% glasova između 11.000 korisnika. Dok je drmao reprezentacijom, osvojio je dvije zlatne medalje, četiri srebrne i dvije brončane. Na čak pet uzastopnih velikih natjecanja bio je proglašen najkorisnijim igračem i više puta tijekom karijere uvršten u All Star momčad kao najbolji srednji vanjski igrač. Brzina i talent kojima je Balić stvarao igru na terenu ostavili su neizbrisiv trag u svijetu rukometa.

Nikola Karabatić

Prvoklasni igrač Francuske, podrijetlom iz Srbije, Karabatić je bio omiljeno lice koje smo htjeli gledati u borbi za loptu upravo s Balićem. Tko se samo ne sjeća njihovog bliskog susreta u finalu 2009., kad su iskre frcale na terenu, a koji je i danas jedan od najgledanijih rukometnih momenata svih vremena. Karabatić je s Francuskom bio vječiti trn u igri naših momaka, a svojom nevjerojatno brzom i preciznom igrom došao je s reprezentacijom do čak 11 zlatnih, dvije srebrne i četiri brončane medalje. Tri puta je bio svjetski igrač godine prema IHF-u, a u spomenutoj anketi najboljih svih vremena osigurao je drugo mjesto.

Magnus Wislander

Rukometni popis najboljih bez Švedske bio bi nezamisliv, a Magnus Wislander sigurno je najprepoznatljivije ime unutar njihovih redova. Iako je njegova karijera bila na vrhuncu devedesetih godina prošlog stoljeća, nevjerojatna igra ovog Šveđanina i danas se pamti. S velikim i jakim Šveđanima osvojio je šest zlatnih medalja, šest srebrnih i dvije brončane. Godine 1999. IHF ga je proglasio igračem stoljeća.

Mikkel Hansen

Još jedan Skandinavac je na ovom popisu, a s reprezentacijom koja namuči baš svakog protivnika s kojim igra. Mikkel Hansen poznat je po izvanrednoj tehnici i preciznosti, a s Dancima je osvojio četiri zlata, četiri srebra i dvije brončane medalje. Ostvario je kroz karijeru i individualna priznanja, kao što je tri puta IHF-ov igrač godine, ali i niz medalja na klupskom nivou.

Talant Dujshebaev

Rođen u vrijeme Sovjetskog Saveza, Talant Dujshebaev, današnjim generacijama mogao bi biti poznatiji kao vrhunski trener prije nego kao vrhunski igrač, ali dok je žario i palio rukometnim terenima, ovaj igrač s reprezentacijom je osigurao svojoj zemlji jednu zlatnu, dvije srebrne i četiri brončane medalje. Dva puta je bio proglašen IHF-ovim igračem godine (1994. i 1996.), ostvario je niz klupskih pobjeda, a velik uspjeh napravio je i kao trener dvaju klubova – čak četiri puta doveo je svoj tim do vrha u EHF-ovoj Ligi prvaka.

