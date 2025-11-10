Ovo su igračke s dušom: Stvorene da traju i donose radost generacijama

Blagdani su sve bliži, a time i kupnja darova koji će pronaći svoje mjesto ispod bora. Ti nas trenuci uvijek vraćaju u djetinjstvo, kad smo s nestrpljenjem čekali božićno jutro, a miris kolača i zvuk odmatanja darova i papira bili su nešto što se čekalo cijele godine. Kad odrastemo, uloga se uglavnom mijenja s odmatanja u zamatanje darova, a kad se sjetimo kako smo gledali osobu koja bi nam baš "pogodila dar", želimo postići isti učinak kod onih kojima darujemo nešto.

Zato, ako ste ove godine u potrazi za savršenim darom za dijete, nećaka, nećakinju, mlađeg brata ili sestru, možda je pravo vrijeme da se prisjetite onih stvari koje nikad ne izlaze iz mode.

Zašto baš drvene igračke?

Drvene igračke, ako se sjećate, ne svijetle, ne trepere, ne zvone niti traže baterije - umjesto toga traže samo maštu. I vraćaju ono što je u igri najvažnije - trenutak povezanosti i fokusirani trenutak u sadašnjosti. Igračke koje su jednostavne, ali i pune kreativnosti - kućice za lutke, vlakovi od drva, smiješni autići, male kuhinje i slagalice - postaju prilike za beskrajne priče koje djeca sama stvaraju, dan za danom. Čak i dugo nakon što se blagdanske lampice ugase.

Stručnjaci ističu da drvene igračke imaju značajne benefite, a među ostalim one su mnogo sigurnije jer su napravljene od prirodnih, netoksičnih materijala - one odolijevaju zubu vremena mnogo dulje od trendi igračaka. Istraživanje objavljeno u veljači pokazalo je da drvene igračke imaju dulji životni vijek u odnosu na plastične, a napravljene od prirodnog, obnovljivog materijala, one predstavljaju izbor koji je bolji i za okoliš. Stvaraju manji ugljični otisak, što znači da donose više lijepih sjećanja i kreativnih uloga, a manje otpada.

No njihova vrijednost ne leži samo u njihovoj dugotrajnosti nego i u onome što potiču kod djece. Igračke same po sebi imaju vrlo važnu ulogu u njihovu razvoju. Postoje mnoge tvrdnje kako igračke, između ostalog, utječu na kognitivne sposobnosti, ali i razinu maštovitosti te koncentraciju - dva velika faktora, koje psiholozi ističu kao ključne kad govorimo o razvoju djetetova mozga.

Drvene igračke nude prostor za smireniju, dublju igru, onu u kojoj djeca stvaraju vlastite priče, umjesto da prate unaprijed “zadane upute”. Dok se djeca igraju vlakovima, kuhinjama ili kućicama od drva, ne samo da grade vlastite svjetove nego razvijaju vještine koje će koristiti tijekom cijelog života. Igračke izrađene od drva dovoljno su čvrste da traju godinama, da se nanovo popravljaju i poboljšavaju, ali i prenose dalje, stvarajući male trajne uspomene koje nas prate iz generacije u generaciju. Često postanu obiteljsko blago koje preživi više Božića, više generacija i više dječjih ruku. Svaka ogrebotina, svaka naljepnica i svaki trag korištenja postaju dio njihove priče.

Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se

Prosinačka podjela darova najmlađima počinje već za mjesec dana, pa nije loše pripremiti se unaprijed, dok nisu počele i prosinačke gužve. Kad kupujete dar, poanta je da ima dublje značenje, a ne da bude još samo jedna obaveza koju trebate ispuniti. Također, ne bi li bilo odlično kad euforija kod djeteta ne bi trajala samo tijekom blagdana?

Prava igračka je ona s kojom djeca stvaraju uspomene, a ne nešto što se nakon nekoliko tjedana zaboravi. Zato, ako tražite dar koji će izmamiti osmijeh i istodobno trajati godinama, možda je pravo vrijeme da se osvrnete na drvene igračke. Jer svaki trenutak igre s njima može postati priča koju će djeca pamtiti cijeli život. Dobra vijest je da Lidl u svojoj ponudi ovaj mjesec ima drvene igračke Lupilu, koje su broj 1 u cijeloj Europi. Dječje kuhinje, radionice, stolić za šminkanje, blagajne, kućice za figurice, sve to možete pronaći od danas na Lidlovim policama. Cijeli katalog možete pronaći ovdje, a čitav izbor igračaka u galeriji proizvoda.