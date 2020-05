Ovo su stvari koje se isplati kupiti rabljene, a evo i zašto

U vremenima smo u kojima je dobro pripaziti na svaku kunu, pa zašto onda ne bismo uštedjeli na kupnji novih stvari i odlučili se za korištene, koje su sasvim dobre za uporabu? Osim što tako štedite, čuvate i okoliš. Kupnja rabljenih automobila već je uobičajena stvar, no donosimo vam popis još nekih predmeta koje, prije negoli odete u trgovinu, prvo potražite na Njuškalu.

Dječja oprema i igračke

Djeci nije potrebno dugo da prerastu odjeću, dječji krevetić ili sjedalicu za auto. Upravo zato što se ne koriste dugi niz godina, takvi se predmeti mogu pronaći u korištenom, ali vrlo dobrom stanju među oglasima.

Recimo da trebate kupiti autosjedalicu. Najprije se morate informirati o svim pravilima sigurne kupnje. Jeste li uopće znali da autosjedalice imaju rok trajanja, a on se tiče materijala koji s vremenom gube na kvaliteti? Osim toga, provjerite ima li jednu od tri oznake kojima se potvrđuje standard kvalitete. Vodite računa i o tomu da sjedalica odgovara modelu vašeg automobila te da ste uz nju dobili sve upute i dijelove. Tek kad sve to znate, možete pronjuškati ponudu. Primjerice, autosjedalicu Maxi Cosi Pebble Plus, čija se regularna cijena u webshopu kreće oko 1500 kuna, možete pronaći u očuvanom stanju, korištenu samo 4 mjeseca, za 700 kuna.

Kad je riječ o igračkama, samo u Europi industrija igračaka procjenjuje se na oko 40 milijuna eura, a velik je problem njihov utjecaj na okoliš s obzirom na to da je većina od plastike. Zato prije odluke o kupnji novih stvari posjetite stranice koje vam nude velik izbor navedenih predmeta po povoljnijim cijenama.

Foto: Shutterstock

Knjige i školski udžbenici

Sadržaj u knjigama ostaje isti neovisno o tomu kroz koliko ruku su prošle, a zbog njega i kupujemo knjige. Ako ne ispadaju stranice, odnosno ako je u jednom komadu, nema razloga da je ne kupite. To posebno vrijedi za školske udžbenike, koji su ionako namijenjeni za periodično korištenje, što znači da nakon kraćeg razdoblja više nisu potrebni školarcu, pa je dobro da ih naslijede oni na koje je došlo vrijeme. Osim toga, možda pronađete i neke rijetke primjerke knjiga, čime zapravo dobivate i više od dobrog štiva.

Foto: Unsplash

Namještaj

Nitko ne želi dotrajao namještaj u svom domu, no dobro je znati da ga većina ljudi prodaje zbog selidbe i zbog toga što u novom životnom prostoru više jednostavno nema mjesta za njega. Zato među oglasima imate priliku upecati sasvim nov i očuvan namještaj po vrlo povoljnim cijenama. Osim toga, pronaći ćete unikatne komade restauriranog namještaja.

Foto: Shutterstock

Alat i oprema za vrt

Mala je vjerojatnost da ćete kupiti čekić koji će biti - pokvaren, zar ne? Alat je u pravilu izdržljiv, pa je rizik od kupnje neispravnog uglavnom nizak. S druge strane, ponekad vam alat treba samo u iznimnoj situaciji i nećete ga koristiti dugoročno, pa vam se kupnja novog alata zapravo ne isplati. Između ostalog, uvijek je bolje uložiti u alat, odnosno popravak, nego kupiti novo.

Foto: Shutterstock

Bicikli i sportska oprema

Bicikl je popularno prijevozno sredstvo zbog svoje praktičnosti. Ne morate mnogo ulagati u njega i možete ga ponijeti sa sobom gotovo svuda. Baš zato je tržište bicikala prepuno, pa na izbor imate kakav god bicikl zamislite - bio to obični gradski, sportski ili unikatni vintage bicikl. Primjerice, običan gradski bicikl teško je pronaći za manje od 1600 kuna u trgovinama, a među oglasima ga može pronaći i po upola nižoj cijeni. Situacija je slična i sa sportskom opremom - na raspolaganju su vam utezi, reketi, sobni bicikli, vreće za boks. Izbor je na vama i vašoj sportskoj ili rekreativnoj motivaciji.

Foto: Shutterstock

Vjenčanice

Ne znate koliko visoke mogu biti cijene vjenčanica dok ne dođe vaše vrijeme da stanete pred oltar. Ako želite vjenčanicu s potpisom stranog dizajnera, početna cijena mogla bi biti već oko 20.000 kuna. Veliko je to ulaganje za haljinu koju se nadate odjenuti samo jedanput. Upravo iz tog razloga vjenčanice su najčešće i odlično očuvane. Zato prije negoli se upustite u planiranje vjenčanja, koje je samo po sebi velik trošak, provjerite kakve haljine nude već udane sretnice po povoljnim cijenama, koje su ponekad i jeftinije od 1000 kuna.

Foto: Shutterstock

Instrumenti

Glazba je zvonka radost, pa je mnogi i sami požele stvarati. No onda shvate da su ipak bolji u ulozi slušatelja. Zbog toga, ali i iz razloga što oni talentirani vole unapređivati svoju glazbenu opremu, tržište rabljenih instrumenata je prepuno. Ako niste sigurni da će vaša glazbena karijera zaživjeti i samo se iz hobija želite okušati u nekom instrumentu, počnite s korištenim.

Foto: Shutterstock

Pronjuškajte gdje su najbolje ponude - od unikatnih predmeta, zaštite okoliša, ali i štednje novca - pa još danas razmislite na čemu možete uštedjeti, a previđeni novac ostavite za neke važnije i neophodne troškove. U krajnju ruku, neće vam biti zahvalan samo okoliš nego i vaš novčanik.