Ovog proljeća poželjet će je svaka žena: Ona je hrabra, neustrašiva, odvažna i moćna

Boje su svuda oko nas i igraju važnu ulogu u našem životu. One nas mogu potaknuti na razmišljanje i izazvati reakcije. Boje umiruju ili nadražuju naše oči, povisuju krvni tlak, potiskuju apetit, utječu na naše raspoloženje, pa nerijetko nosimo odjevne kombinacije ovisno o tome kako se u tom trenutku osjećamo.

Postoje i mnoge začuđujuće činjenice o bojama, a jedna od njih je da, recimo, crvenokosim ženama i muškarcima treba mnogo više anestezije od onih koji imaju smeđu ili crnu kosu. Naime, studija koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Louisville u Kentuckyju, u SAD-u, dokazuje da je ljudima s crvenim pigmentom potrebno 20% više anestezije prilikom operacija. Kod crvene boje zanimljivo je i da žene mogu vidjeti više nijansi crvene nego muškarci. Gen koji je odgovoran za to da vidimo crvene boje nalazi se na X kromosomu, a budući da žene imaju dva X kromosoma, mogu vidjeti mnogo više narančasto-crvenih tonova od muškaraca.

I zato ne treba čuditi da je upravo zanimljiva crvena ove godine najtraženija boja sezone. Nakon žute i sive, koje su proglašene bojama 2021. godine, te plavoljubičaste, koja je vladala u 2022., vrijeme je da ove godine svoj ormar osvježite trendi komadima u nijansi Viva Magenta. Riječ je o živopisnoj boji iz crvenog spektra koja je snažna, energična i odvažna te potiče kreativnost i stvaralaštvo, donoseći sa sobom optimizam i dozu ekstravagancije.

Snažna boja kao baza

Tvrtka Pantone svjetski je proizvođač bojila za tekstil i svake godine proglasi koja boja dominira u kolekcijama odjeće, šminke i interijera. Riječ je o konsenzusu modnih dizajnera, tekstilnih proizvođača i tekstilnih kemičara, koji su ove godine odlučili da je hit boja crveno-ružičasta ili poznatija kao „karmin“. Ova skladna nijansa koja kombinira živopisnu nijansu ljubičaste i ružičaste savršena je za neki osnovni komad odjeće. Bez obzira na to odlučite li nositi ovu hit boju samu ili je poželite kombinirati s drugim bojama, ova privlačna nijansa svaku će vašu modnu kombinaciju učiniti luksuznom i šik.

Za one najhrabrije savjetujemo i jedan bezvremenski klasik u ovoj boji, a to su hlače. Uz ovaj ležeran look najbolje će pasati opuštena bijela košulja i jednostavne bijele tenisice ili balerinke. A kako biste dodatno "podignuli" svoj izgled, uz ovu nježnu, a moćnu boju, svakako dodajte malo zlatnog nakita.

Kombinacija jarkih boja

Viva Magenta je boja za hrabre i neustrašive, pa nemojte oklijevati nositi je s drugim živim nijansama! Ako poželite prošetati u privlačnoj kombinaciji, boju Viva Magenta bez straha kombinirajte s jednako "glasnim" komplementarnim nijansama, poput tirkizne i žute.

I zapamtite, kad stilizirate boje odjevnih predmeta, nemojte se bojati eksperimentirati s različitim nijansama i dodacima kako biste stvorili svoj savršen izgled. Vjerujte nam, kombiniranje različitih boja popravit će vaše raspoloženje!

Uravnotežite izgled neutralnim tonovima

Magenta se u početku može činiti izazovnom bojom koju je teško ukomponirati u postojeći stil. Međutim, upariti je s neutralnim bojama najlakši je stilski trik za svakoga tko preferira suptilan izgled i mirnije palete boja. Ako želite suptilno naglasiti da pratite trendove, nećete pogriješiti kupnjom torbe ili cipela u ovoj boji.

Prema Pantoneu, Viva Magenta je crvena koja uspostavlja ravnotežu između toplog i hladnog, nije previše oštra za tijelo, što je čini savršenom za uparivanje s drugim hladnim tonovima. Zato je idealna za kombiniranje s bež i bijelom bojom, a za nadolazeće proljetne dane hladnim tonovima odjeće dodajte maramu ili šešir u nijansama boje Viva Magenta. Ovo je bez sumnje recept za podizanje vašeg cjelokupnog outfita!

Kako do Viva Magenta komada?

