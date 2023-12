Partner u Deloitteu: 'Ovo je mojih 7 koraka do financijski sigurnijeg života'

Rano počnite planirati mirovinu, pametno birajte investicije i budite dosljedni u svojim financijskim odlukama kako biste uživali u financijski stabilnijoj budućnosti, poručuju financijski stručnjaci i savjetuju početi sa štednjom već od prvog zaposlenja.



Međutim, kako početi investirati i planirati mirovinu kada nam se teško uopće zamisliti u budućnosti, pogotovo ako smo tek u dvadesetima?

Nika, protagonistica serijala financijskog opismenjavanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, koja već tri godine istražuje i donosi relevantne i korisne informacije o mirovinskom sustavu i modelima efikasnog upravljanja osobnim financijama, odlučila je razjasniti ovo pitanje u razgovoru sa stručnjacima koji se svaki dan bave financijama u velikim sustavima. Dala im je jedinstven zadatak: napisati pismo sebi u mirovini i objasniti kako do financijski sigurnijeg života u budućnosti.

Damir Vukotić, partner u Deloitteu Hrvatska, zadužen je za razvoj konzultantskih usluga vezanih za rizike i regulatorne propise u financijskom sektoru. Završio je osnovne studije u SAD-u i magisterij u Italiji, a dugo je radio za međunarodne bankarske institucije u Beču te stekao više od 15 godina iskustva u bankarskom sektoru prije nego što se pridružio Deloitteu.

Deloitte je jedna od vodećih svjetskih konzultantskih kompanija za pružanje profesionalnih usluga, koja nudi usluge iz područja revizije, poreza, savjetovanja u upravljanju rizicima, poslovnog i financijskog savjetovanja. Sa 250 stručnjaka u Hrvatskoj Deloitte savjetuje neke od najvećih međunarodnih, nacionalnih i regionalnih kompanija. 'Naš je fokus pružanje ekspertize i preporuka klijentima koji će im doprinijeti donošenju informiranih odluka, boljem upravljanju rizicima te upotpunjenju ciljeva i kreiranju vrijednosti', kaže nam Damir Vukotić.

Široko znanje o financijama i mirovinskom sustavu omogućava mu stručnost i u svakodnevnom osobnom financijskom planiranju. U pismu sebi u mirovini, u sklopu serijala financijskog opismenjavanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, otkriva kako donosi svakodnevne financijske odluke i kako planira mirovinsku štednju. Ovo je Damirovih sedam koraka prema financijski sigurnijoj budućnosti.

1. Kreiram osobni proračun. Evo zašto je to važno.

Kreiranje osobnog proračuna ključno je jer vam omogućava bolje upravljanje novcem. Pruža vam jasniju sliku osobnih financija – kada stavite sve 'na papir', možete jasno vidjeti koliko novca dolazi te kamo i koliko točno odlazi. Počnite s ovom navikom čim dobijete prvu plaću jer će vam donijeti mnogo dobrobiti u budućnosti. Odgovornije ćete trošiti, pa vjerojatno i imati ušteđevinu za hitne situacije, dodatne edukacije ili mirovinu. Danas postoje i korisne aplikacije i bankarski proizvodi koji vam mogu pomoći automatski pratiti vaše transakcije ili slati poruke kao podsjetnik na obveze plaćanja – dosta praktično, zar ne?

Ukratko, dobit ćete pregled vašeg financijskog 'zdravlja', koji će vam omogućiti smislenije odlučivanje i dugoročnu stabilnost.

Moj savjet za kreiranje osobnog proračuna u 5 koraka:

• Evidentirajte prihode: to uključuje plaću, eventualne dodatne honorare ili novac koji redovito dolazi na vaš račun.

• Pratite troškove: zapisujte sve mjesečne izdatke uključujući troškove hrane, račune, režije, prijevoz, rekreaciju i slično.

• Organizirajte troškove i postavite granice: grupirajte ih u kategorije poput hrane, režija, štednje i dugova da biste bolje vidjeli kamo novac odlazi i uočili razliku između želja i potreba.

• Postavite financijske ciljeve: razmislite što želite novcem postići - uštedjeti za edukaciju, putovanje, smanjenje dugova ili planirati mirovinu. Postavite kratkoročne i dugoročne ciljeve.

• Koristite se alatima za praćenje financija: mobilne aplikacije banaka za praćenje mogu olakšati vođenje proračuna. Provjeravajte vaš proračun i uspoređujte stvarne troškove s planiranim. Prilagodite ga svojim životnim uvjetima. Kreiranje proračuna omogućava vam bolje razumijevanje svojih financija. Postavite ciljeve i prilagodite se promjenama kako biste ostali financijski stabilni.

2. Uveo sam financijsku disciplinu.

Usvojio sam discipliniran pristup prema financijama, ključan za dugoročnu stabilnost. Izradio sam plan štednje koji ću dosljedno slijediti odvajajući određeni postotak svakog mjeseca kako bih osigurao financijsku stabilnost. Zapamtite da je dosljednost presudna, čak i ako je taj postotak koji možete izdvojiti ponekad manji.

3. Rano sam započeo sa štednjom.

Važno je štedjeti od rane dobi jer tako novac s vremenom raste. Matematički gledano, duljim periodom štednje imat ćemo više sredstava za svoje godine u mirovini ukoliko planiramo štednju na duži period. Dakle, početak štednje ranije znači da će novac imati više vremena za rast i povećanje vrijednosti.

4. Pazim na financijsku stabilnost i ne zadužujem se ukoliko je moguće.

Pazim na svoju financijsku stabilnost redovito prateći svoje financijsko stanje i ne ulazeći u nepotrebne dugove. To znači da pažljivo planiram svoje troškove i uvijek se trudim da moja primanja pokrivaju sve moje izdatke. Izbjegavam nepotrebno zaduživanje i uvijek se trudim održati ravnotežu između prihoda i troškova. To mi pomaže ostati financijski stabilan i graditi sigurniju financijsku budućnost bez tereta dugova.

5. Planiram mirovinu.

Planiram svoju mirovinu već sada, no za to treba razumjeti osnove mirovinskog sustava i na koji način tri stupa mirovinskog osiguranja utječu na našu budućnost. Prvi stup oslanja se na međugeneracijsku solidarnost, gdje vaš poslodavac mjesečno uplaćuje 15% mirovinskog doprinosa iz vaše bruto plaće. Drugi stup obuhvaća dio mirovinskog doprinosa od 5% bruto plaće, koji vaš poslodavac uplaćuje na vaš račun u obveznom mirovinskom fondu. Treći je stup dobrovoljna mirovinska štednja.

U drugom stupu četiri mirovinska društva upravljaju imovinom članova putem obveznih mirovinskih fondova. Važno je istražiti kategorije mirovinskih fondova kako biste odabrali onaj koji odgovara vašim osobnim preferencijama, uzimajući u obzir dob, investicijske strategije i ograničenja ulaganja. U Hrvatskoj obvezni mirovinski fondovi nude tri kategorije: A, B i C. Kategorija A nudi potencijalno veće prinose i često je atraktivna mlađim osiguranicima. Kategorija B nudi umjereniju strategiju ulaganja i usmjerena je prema osiguranicima srednje dobi. Osiguranici koji se približavaju mirovini mogu birati između kategorija B i C. Kategorija C fokusirana je na stabilnost i sigurnost, te je prikladnija za osiguranike blizu ostvarivanja mirovinskih prava.

Izbor kategorije mirovinskog fonda igra važnu ulogu u formiranju visine ušteđenog novca na računu u obveznom mirovinskom fondu. Stoga preporučujem da sami odaberete svoj mirovinski fond i kategoriju unutar mjesec dana od zaposlenja, a ukoliko to ne učinite, REGOS će vas slučajnim odabirom smjestiti u jedno od četiri društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u kategoriju A. Važno je preuzeti kontrolu nad ovim izborom kako biste osigurali najbolje moguće rezultate za vašu budućnost.

6. Pratim prinose i rad mirovinskih fondova.

Na mrežnim stranicama svojeg obveznog mirovinskog fonda pratim prinose jer smatram da je to važno za moju financijsku sigurnost u budućnosti. Praćenje rezultata rada mirovinskih fondova dio je moje strategije dugoročnog planiranja kako bih osigurao stabilnu mirovinu koja će mi omogućiti ugodniji život nakon umirovljenja.

7. Kontinuirano se educiram i informiram.

Svijet financija stalno se mijenja, a stjecanje novih znanja i informacija omogućava nam da budemo 'korak ispred', da bolje upravljamo novcem i donosimo pametnije financijske odluke.



Kako se educirati? Dostupni su različiti izvori - knjige, tečajevi, webinari, online platforme ili savjetnici za financije. Možete se informirati i na mrežnim stranicama svoje banke, društva za osiguranje, odabranog mirovinskog fonda te na stranicama regulatora – Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) ili Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr).

Kontinuirano obrazovanje i informiranje ne samo da nas čini financijski pismenijima već nam omogućava veće samopouzdanje u upravljanju novcem i donošenju financijskih odluka.

Plus: moja četiri savjeta svima koji su se zaposlili prvi put

1. Učinite proračun svojim saveznikom: postavljanje proračuna od samog početka pomaže u uspostavljanju financijske discipline i razvijanje svijesti o novcu.

2. Usmjerite se prema štednji: početak štednje korak je prema stvaranju navike koja dugoročno donosi značajnu korist, čak i ako je riječ o manjem izdvojenom iznosu.

3. Edukacija je ključna: nastavite učiti o financijskim alatima, štednji i ulaganju. To će vam pomoći u donošenju boljih financijskih odluka i osigurati financijsku stabilnost u budućnosti.

4. Budite dosljedni: prilagodite svoj proračun – potrošnju i štednju – svojoj financijskoj situaciji i budite proaktivni u upravljanju svojim novcem.

Tko je Nika?

U serijalu financijskog opismenjavanja „Nika istražuje“ od 2020. godine Nika kao znatiželjna građanka istražuje, uči i doznaje sve o mirovinskom sustavu i štednji, mirovinskim fondovima, različitim pojmovima financijske pismenosti te kako upravljati imovinom i novcem u različitoj dobi i životnim situacijama.

U sklopu financijskog opismenjavanja sadržaj donosi PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.