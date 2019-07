Piju li maloljetnici više nego prije? Rezultati iznenadili

Svi smo svjedoci maloljetničke konzumacije alkohola: norijade, svadbe, krizme, nove godine, rođendani... Puno je prigoda kada su odrasli spremni "zažmiriti" i dozvoliti alkohol čak i onima ispod 18 godina. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da maloljetničko opijanje nije nimalo bezazleno. Razne edukativne kampanje, kao što je Uključi savjest, ne mogu promijeniti puno ako odrasli, a posebno roditelji današnjih tinejdžera, u tome ne vide problem. Kako bismo doznali stvarno raspoloženje javnosti prema alkoholu u toj dobi proveli smo veliko istraživanje na platformama 24sata. Evo rezultata.

Manje piju od prijašnjih generacija

Iako će mnogi reći da današnja mladež pije alkohol više nego ikada, rezultati naše ankete pokazuju pozitivne promjene. Današnji maloljetnici u manjem postotku konzumiraju alkohol u odnosu na starije generacije. Čak četvrtina maloljetnika (25%) uopće ne pije alkohol što je dvostruko bolji rezultat nego u prijašnjim generacijama kad je udio apstinenata bio sitnih 11%. Među mladićima danas ima 2,5 puta više onih koji ne piju, a među djevojkama ih je 1,75 puta više nego ranije. To je pokazalo i istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije za 2016. godinu, u kojem je navedeno da maloljetnici u Hrvatskoj sve manje konzumiraju alkohol te da je postotak onih koji piju niži od prosjeka EU.

S tim dijelom možemo biti zadovoljni, no zabrinjava sljedeće: među onima koji piju više je onih koji to rade redovito. Takva je situacija češća među dečkima, a najčešća prigoda za pijenje alkohola ostala je nepromijenjena: i dalje je to izlazak.

Foto: 24ContentHaus - Alkohol je najraširenija, svima dostupna i legalna psihoaktivna tvar. Za mlađe od 18 godina alkohol je ilegalna droga. Društveno prihvatljivo pijenje alkoholnih pića široko je rasprostranjeno u našoj kulturi i prilikom obiteljskih okupljanja, svečanih prigoda, svakodnevnog druženja nakon posla, u domu uz objed itd. - potvrdila nam je i psihijatrica Iva Šmigovec, dr.med. spec. za maloljetnike. Roditelji i drugi važni odrasli ljudi u obiteljskom okruženju su identifikacijski modeli s kojima se djeca i adolescenti poistovjećuju. Identifikacijom s roditeljima usvajaju se i načini odnosa prema konzumaciji alkoholnih pića, naglašava dr. Šmigovec.

Iako je došlo do smanjenja broja maloljetnika koji piju, još je dalek put pred nama. Ako zaista želimo iskorijeniti maloljetničku konzumaciju alkohola, preostaje nam samo jedno: moramo prestati tolerirati takve stvari. Ne postoji "posebna prilika", "samo mala čašica" ili "jedan gutljaj". Mlađima od 18 godina konzumacija alkohola je zabranjena jer alkohol negativno djeluje na razvoj mozga, dovodi do depresije, poremećaja u ponašanju ili poremećaja pažnje. Kako roditelji, tako i trgovci i ugostitelji koji se gotovo svakodnevno nalaze u poziciji da maloljetnicima prodaju alkohol, moraju biti svjesni svih posljedica i rizika. U cijeloj priči važna je uloga odraslih odgovornih osoba koje svojim postupanjima mogu utjecati na smanjenje dostupnosti alkoholnih pića mladima, kako u obiteljskom domu tako i u trgovinama i ugostiteljskim objektima zaključuje dr. Šmigovec. Ne nudite, ne prodavajte i ne kupujte alkohol maloljetnicima.

Kampanju „Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne“ provode članice Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore u suradnji s partnerima. Cilj kampanje je podizanje svijesti o dosljednom provođenju zakona kojima je zabranjeno posluživanje i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.