Počnimo trošiti odgovornije: Evo što ljudi kupuju u karanteni

Odmah na početku pandemije, kad su svi pohrlili po toaletni papir i kvasac, a država privremeno zabranila rad nekim dućanima, bilo je jasno da nas očekuju velike promjene u potrošačkim navikama. Zbog ograničene slobode kretanja, fizički odlazak u dućan mnogi su zamijenili online kupnjom.

I prije pandemije predviđalo se da će tržište online trgovine dosegnuti nevjerojatnih 6,5 bilijuna dolara u prodaji do 2023. godine, no trenutna situacija u svijetu to bi mogla dodatno ubrzati. Čak je i najvećim online prodavačima, kao što je Amazon, teško pratiti korak s pojačanom potražnjom za nekim proizvodima.

U trgovinu se ide jedanput na tjedan

- Prvi tjedan karantene obavili smo malo veći šoping namirnica. Nisam htjela dizati paniku, ali moram priznati da sam kupila malo više konzervirane hrane i namirnica koje mogu stajati. Sad smo se već naviknuli da supermarketi rade i u pravilu samo jedanput na tjedan idemo u nabavku - priča nam sugovornica Melita (34).

Njezino iskustvo dijeli i kupac kojeg smo sreli na izlasku iz supermarketa.

- A što ćemo, situacija je takva i mislim da se svi moramo držati pravila. Idem jedanput na tjedan u šoping za obitelj, ponesem si masku i rukavice i plaćam beskontaktno. Supruga i djeca nikamo ni ne idu - govori Željko (48).

Foto: Shutterstock

No neki ni po namirnice ne idu osobno nego su se poslužili mnogim online uslugama dostave na kućnu adresu, a koje su se pojavile u ovom kriznom razdoblju.

- Nisam htjela da baka ikamo izlazi, pa sam joj na adresu naručila paket namirnica iz supermarketa, ali i vreću domaćeg ličkoga krumpira. To ju je oduševilo, a i meni je pao kamen sa srca jer sam pronašla rješenje da ona ne mora van - kaže nam Monika (27).

Upravo su se online šopingu mnogi okrenuli u vrijeme karantene. Pojavile su se nove iznimne usluge dostave, pa gotovo da više nema namirnice koja nam ne može biti dostavljena na adresu. Time su smanjeni redovi i okupljanja na javnim mjestima, a mnogim proizvođačima dostava predstavlja i slamku spasa.

Foto: Shutterstock

Što se kupuje više u doba pandemije?

Prema razultatima istraživanja GfK Panel kućanstava, koji prate potrošnju proizvoda za kućanstvo u Hrvatskoj, Hrvati su tijekom pandemije potrošili 300 milijuna kuna više nego prethodne godine na hranu, piće, osobnu njegu i sredstva za čišćenje. Donosimo vam listu top 10 kategorija proizvoda s najvećim postotnim rastom za razodblje od veljače do ožujka 2020., a s obzirom na isto razdoblje 2019. godine.

Smrznuta gotova jela Kvasac Sol Brašno Dezinfekcija i njega ruku Cideri Konzervirano meso Ocat Sapun Vino

Foto: Shutterstock

Što se globalne potrošnje tiče, prema podacima agencije Nielsen, prodaja prehrambenih i drogerijskih proizvoda ima vrijednosni rast od od 65% u drugom tjednu i 46% u trećem tjednu ožujka ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Evo čemu je porasla prodaja u svijetu od 9. do 15. ožujka:

Brašno +410% Riža +301% Kvasac, prašak za pecivo, puding +221% Tjestenina +210% Gotovi umaci +191% Toaletni papir +162% Sredstva za čišćenje toaleta +156% Dječje vlažne maramice +127% Higijenski ulošci +112% Deterdženti za pranje rublja +103%

Kad smo kod internet kupovine raznih predmeta, Portal Visual Capitalist analizirao je promet internetske prodaje u SAD-u za ožujak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći porast prodaje, očekivano, bilježe zaštitne rukavice (670%), zatim, ni više ni manje, nego pekač kruha (652%). Tu su se još našli utezi za treniranje (307%), boja za kosu (115%) te sredstva za njegu noktiju (108%).

Stručnjaci predviđaju da će online kupnja namirnica postati uobičajena praksa, baš kao i beskontaktno plaćanje, koje uključuje i metodu plaćanja narudžbe od doma. Također se predviđa da će trgovine postati mjesta na kojima prvenstveno preuzimamo stvari koje smo ranije naručili online. No kako god bilo, vodite računa da kupujete racionalno i to proizvode koji su vam zaista potrebni te u prikladnim količinama.

Foto: Shutterstock

Kompanije sve više doniraju

Prelazak na online kupnju pozdravljaju i prodavači, koji prilagodbom svojih usluga pokušavaju kupce dodatno potaknuti na takav način kupnje. Primjerice, Diners Club omogućio je popuste i do 50% u mnogim online trgovinama, kao što su Žuti klik, BioBio, Pet Centar, Hrvatski telekom, Meblo Trade i drugi.

Osim toga, mnoge kompanije odlučile su pomoći cijeloj zajednici s obzirom na novonastalu situaciju. Tako smo svjedoci brojnih donacija, akcija ili preusmjeravanja proizvodnje kako bi se pomoglo svim pogođenima pandemijom. Erste Card Club i Erste banka zajednički su donirali čak 1,3 milijuna kuna, od čega je milijun kuna namijenjeno Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevič" za nabavu medicinske opreme, a 300.000 kuna Klinici za dječje bolesti u zagrebačkoj Klaićevoj za pomoć u sanaciji štete uzrokovane potresom.

Foto: Wikimedia Commons

Kupuj online i #ostanidoma

Iz najveće svjetske online trgovine, Amazona, službeno su objavili kako više ne mogu pratiti pojačanu potrebu za nekim proizvodima i kako će dostavu svih narudžbi koje nisu neophodne odgoditi, da bi na vrijeme mogli dostaviti one nužne stvari. Poruka je to i svima nama - kupujmo odgovorno u ovom razdoblju, stvari koje su nam nužne i na način na koji nećemo nikoga nepotrebno ugroziti.