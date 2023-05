Podne pločice u imitaciji drva sve su češći izbor pri uređenju doma. Ovo su njihove prednosti

Odabir podnih obloga jedna je od najvažnijih odluka pri uređenju doma jer, kad ih stavite, teško da ćete ih za koju godinu mijenjati. Kao najvažnije stavke pri njihovu odabiru nameću se cijena, kvaliteta i dizajn, no mnogi će se složiti s tim da je i jednostavnost održavanja sve češće presudan faktor.

Za potrošen novac želimo dobiti praktično i trajno rješenje za dom, koje nam pritom neće isprazniti budžet. Upravo su zato podne pločice u imitaciji drva postale vrlo popularna solucija kad je riječ o podnim oblogama. Saznajte koje su razlike između keramičkih i porculanskih pločica te kako kotiraju podne pločice u imitaciji drva u usporedbi s parketom i laminatom.

Keramičke ili porculanske pločice?

Možda vam se na prvi pogled čini kao da su iste, no postoji nekoliko bitnih razlika između keramičkih i porculanskih pločica. Osim što su skuplje, porculanske pločice su kvalitetnije i manje porozne jer imaju gušću strukturu od keramičkih pločica. One apsorbiraju maksimalno 0,5% vode, a keramičke upijaju malo više od toga.

Razlog leži u tome što se za izradu porculanskih pločica koristi posebna mješavina kaolin gline, kao i značajne količine minerala kvarca i feldspata. Zato se često preporučuje postavljanje porculanskih pločica u kupaonice, no glazirane keramičke pločice mogu biti jednako dobar odabir budući da ipak manje propuštaju vodu od neglaziranih.

Oba tipa pločica vrlo su jednostavna za održavanje, dovoljno je samo ih prebrisati vlažnom krpom, a ako za pod odaberete tamne fuge, čišćenje će biti još jednostavnije. Dugotrajnost porculanskih i keramičkih pločica je jednaka, a uz pravilno postavljanje i održavanje fuga mogu trajati i dulje od 60 godina.

Što se tiče njihova postavljanja, keramičke pločice su jednostavnije jer su porculanske osjetljivije pri rezanju, pa zahtijevaju profesionalnu ruku majstora kako ne bi došlo do loma pločice.

Podne pločice vs. parket i laminat

Kad je riječ o keramičkim ili porculanskim pločicama u usporedbi s drugim podnim oblogama, postoji nekoliko faktora zbog kojih one prednjače. Zato, ako se dvoumite između podnih pločica i parketa, ili možda laminata, sljedeći faktori mogu znatno utjecati na vašu konačnu odluku.

Klasični ili gotovi parket

Uzmemo li u obzir prosječnu cijenu gotovog parketa od hrasta (oko 30 eura/m2) ili klasičnog masivnog parketa od hrasta (od 45 do 50 eura/m2), kao i srednju cijenu njihova postavljanja (oko 20 eura/m2), možemo zaključiti da ovaj materijal predstavlja najveći trošak.

No ono što će mnogi izdvojiti kao jednu od glavnih prednosti je poseban osjećaj topline koji pruža domu. Parket je također dugotrajno rješenje budući da s redovitim održavanjem, koje uključuje brušenje i lakiranje svakih 10 godina, može trajati i 50 godina. Naravno, rok trajanja ovisi i o vrsti parketa (klasični masivni ili gotovi parket), vrsti drva, kvaliteti ugradnje te premazu, odnosno površini parketa.

Podne pločice kao imitacija drva

S obzirom na to da mnoge u startu obeshrabri trošak kupnje i postavljanja parketa, zadnjih su nekoliko godina podne pločice u imitaciji drva postale vrlo popularna alternativa. Za razliku od parketa, one su znatno povoljnije. Srednja cijena postavljanja pločica kreće se oko 20 eura/m2, a prosječna cijena podnih pločica u imitaciji drva kreće se od 11 do 15 eura/m2. Primjerice, smeđa mat pločica Serra iz ponude Pevexa košta 14,59 eura/m2, a na donjoj fotografiji možete vidjeti kako vrlo uspješno imitira izgled drva.

Osim povoljnije cijene, dodatna prednost pločica je to što su otpornije na ogrebotine, lakše su za održavanje te grinje i prašina ne prodiru u pločice nego se zadržavaju na njihovoj površini i lako ih je obrisati. Keramičke pločice također imaju dulji vijek trajanja, ako se prikladno održavaju, a posebno su dobar odabir ako razmišljate o podnom grijanju.

Ovisno o tome gdje pločice postavljate, obratite pažnju na broj koji se nalazi pored slova R jer, što je on veći, to je veći koeficijent protukliznosti (R9, R10, R11, R12, R13).

Laminat kao povoljnija alternativa

Kao treću opciju možete odabrati laminat koji je također "budget friendly" opcija u odnosu na parket, a cijena samog materijala slična je cijeni pločica. Za razliku od parketa i podnih pločica, njegov vijek trajanja je kraći, oko 25 godina, no pojedini proizvođači jamče i do 30 godina. Također, kad se izgrebe ili istroši, ne možete ga brusiti i lakirati, kao što je slučaj s parketom, nego je potrebna potpuna zamjena.

S druge strane, ''klik sustav'' mnogo je jednostavniji za postavljanje u odnosu na pločice i parket, a ako odlučite postaviti ga sami, znatno ćete smanjiti ukupni trošak jer je prosječna cijena postavljanja oko 14 eura/m2. Laminat je jednostavan za održavanje, ali zna biti osjetljiv na vodu i vlagu. Danas su dostupne nove, moderne varijante laminata, koje su sve sličnije parketu, no razlika je i dalje primjetna.

Konačni odabir ipak ovisi o vašem budžetu i preferencijama, no ako uzmete u obzir cijenu, dugotrajnost materijala i jednostavnost održavanja, podne pločice u imitaciji drva svakako prednjače nad ostalim opcijama. A ako vas brine da će s njima prostorija djelovati hladno, tepihom možete postići osjećaj topline i vrlo jednostavno riješiti taj problem.