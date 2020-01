Pogledajte kako to izgleda kada umjetnici urede potkrovlje

Većina potkrovlja koristi se za skladištenje stvari, naročito kad je riječ o niskim prostorima u kojima ljudi ne mogu uspravno hodati. No, čak i takva potkrovlja mogu se iskoristiti za neke druge stvari, kao što su radni kutak ili walk-in garderoba. S druge strane, ona potkrovlja koja su dovoljno visoka za nesmetan hod mogu se pretvoriti u spavaću sobu, dnevnu, radnu ili sobu za zabavu - izbor je ogroman. A za one koji se slažu da bi dodatna kupaonica bila korisnija, upravo je potkrovlje idealno mjesto za tu transformaciju. No, kako urediti taj prostor pun potencijala? Inspiraciju za to možete pronaći u potkrovljima poznatih hrvatskih umjetnika.

Potkrovlja koja odišu umjetnošću

Balerina Mirna Sporiš voli neobične prostore i kaže da je kao mala oduvijek maštala da živi na tavanu, a taj je san na kraju pretvorila u stvarnost. Njezino potkrovlje puno je umjetničkih slika, figurica i unikatnih dekoracija, zbog kojih izgleda poput teatra. Na koji je način poznata balerina dala svoj umjetnički dodir uređenju stana, pogledajte u videu:

Kipar Hrvoje Dumančić kaže da toliko vremena provodi u svom ateljeu da je beskonačan broj jutara dočekao uz otvoren prozor i cvrkut ptica jer je radio čitavu noć. Dumančić ističe da mu je u njegovu prekrasno uređenom potkrovlju glavni faktor dnevno svjetlo jer pod njim vidi sve one detalje koje umjetno svjetlo skriva, pa ne dolaze do izražaja. Kako izgleda spoj umjetnosti i potkrovlja, provjerite sami:

Glumica i pjevačica Jasna Bilušić ističe da je život u potkrovlju idealan zbog jednog vrlo jednostavnog razloga - nema nikoga iznad glave. Budući da je odrasla u Novom Zagrebu i neboderu sa 16 katova, njezino sadašnje potkrovlje pruža joj oazu mira kakvu tamo nije imala. U videu pogledajte kako ovaj prostor potiče njezino kreativno stvaralaštvo:

Arhitekt Ivan Juretić spojio je ljubav prema planini, prirodi, prostoru i arhitekturi pa u ovom slučaju nije riječ o nečijem domu, već o planinarskom skloništu na Velebitu. To je pravo malo remek-djelo arhitekture i dizajna koje je otvoreno svima.

Zlatna pravila za uređivanje potkrovlja

Budući da su potkrovlja prostorno manja, najbolje je birati namještaj koji je izrađen po mjeri. Budite pametni sa svojim sustavom za skladištenje tako što ćete koristiti donje dijelove potkrovlja. Budući da su ti dijelovi preniski da bi ljudi mogli hodati, tamo možete ugraditi ormariće za odlaganje stvari. Kod manjih je prostora izrazito popularan ''dizajn iluzija'', naročito ako je riječ o uređenju sobe s niskim stropovima. Tako možete odabrati niži namještaj i skalirane umjetničke slike kako biste stvorili vizualni efekt visokog stropa.

Pri dabiru boja važno je pripaziti da ne koristite tamne boje jer je potkrovlje samo po sebi skučeno pa su svjetlije nijanse uvijek bolji odabir jer će dodatno otvoriti prostor. Također imajte na umu da ćete se u potkrovlju osjećati ugodnije ako mu dodate prozore, kako bi prirodno svjetlo moglo prodrijeti. Budući da su prozori ključan dio svakog potkrovlja, pazite na koju ćete ih poziciju postaviti. Ako ih okrenete prema sjeveru i istoku, dobit ćete umjereno svjetlo, dok će okrenutost prema zapadu i jugu propuštati puno više sunca. Ponekad i previše, s obzirom na to da su ljeti u potkrovlju puno veće temperature.