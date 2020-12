Sve se više ljudi odlučuje na prekvalifikaciju, a više je razloga za to. Mnogi nisu zadovoljni poslom koji trenutno obavljaju ili stečenim zvanjem koje već dugo nije traženo na tržištu rada. Nemogućnost zaposlenja, niska primanja, nepovoljni uvjeti rada ili želja za isprobavanjem druge vrste posla ono su zbog čega se mnogi žele okušati u novom području. Istražili smo odakle početi i kako to ostvariti.

Plaćeno obrazovanje

Znate li da HZZ besplatno provodi obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja? Obrazovanje uključuje programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije za zanimanja i pomoćna zanimanja koja nedostaju na lokalnim tržištima rada. Nezaposleni tako stječu dodatne kompetencije koje će im omogućiti brže zaposlenje, a zaposlenima obrazovanje može pomoći zadržati postojeći posao ili povećati razinu stručnosti i konkurentnosti te omogućiti promjenu u karijeri.

Neovisno o tome odlučujete li se za prekvalifikaciju ili dodatnu edukaciju, najprije analizirajte vlastita postignuća i vještine te odaberite one mogućnosti koje će ih najbolje upotpuniti. Postavite si pitanja poput kakva je budućnost vašeg zanimanja i trebate li steći nove vještine ili bolje usavršiti postojeće.

Popularna zanimanja u 2019. i 2020.

Najviše osoba u prošloj i tekućoj godini završilo je obrazovanje za strane jezike, zatim u djelatnosti informacija i komunikacija, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, u sektoru usluživanja hrane i pića, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, prijevozu i skladištenju te zaštitarskim djelatnostima.

Unatoč trenutno lošoj gospodarskoj situaciji najtraženiji su prodavači, čistačice, konobari, medicinske sestre, odgojitelji predškolske djece, kuhari, radnici na proizvodnoj liniji, administrativni službenici, radnici za pomoć u kući i sobarice.

Ako ste se uistinu odlučili za preokret u poslovnoj karijeri, možete se obratiti područnoj službi HZZ-a ili uredu za provođenje programa obrazovanja, koji financiraju dodatno obrazovanje, a privatna učilišta nude vam bogatu paletu tečajeva i edukacija.

Tako iz Visoke škole Aspira kažu da u skladu s trendovima prilagođavaju i poboljšavaju svoje edukacije. Veliko zanimanje vlada za područje hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma, ali i za programe iz područja IT-a. Interes za programe osposobljavanja poput knjigovođe, voditelja EU fondova ili specijalista za internetski marketing uvijek je prisutan.

Godine nisu faktor koji bi trebao biti prepreka da biste naučili nešto novo ili da biste se počeli baviti nečim što vas je oduvijek zanimalo.

Briga za zaposlene tijekom pandemije

U vremenu koje dolazi obrazovanje će se provoditi kroz različite modele – obrazovanje u ustanovama, osposobljavanje na radnome mjestu i usavršavanje zaposlenih. Uzimajući u obzir dinamično tržište rada te potrebu većeg i snažnijeg poticanja obrazovanja odraslih na svim razinama, osim za nezaposlene, omogućeno je obrazovanje zaposlenih osoba.

- To je mogućnost za sve zaposlene na nesigurnim poslovima kojima prijeti gubitak radnog mjesta i koji žele promijeniti karijeru. Obrazovanje u potpunosti financira Zavod, a polaznici njime stječu potrebne kompetencije i tako si osiguravaju trajnije zapošljavanje. Uz to Zavod razvija modele obrazovanja u kojima će poslodavci imati aktivnu ulogu u sudjelovanju u obrazovanju svojih budućih radnika ili za one već zaposlene kako bi sačuvali svoja radna mjesta i omogućili razvoj poduzeća - poručuju iz HZZ-a.

Iz Aspire ističu zanimljivost kako i u vrijeme pandemije vlada veliko zanimanje za programe cjeloživotnog obrazovanja te da nije došlo do značajnijeg pada upisanih upravo zbog uspješne prilagodbe polaznika na online održavanje nastave.