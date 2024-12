Poštar s planine koji se probija kroz sve vremenske uvjete: 'Osmijeh ću pronaći za svakoga'

U ostatku Hrvatske željno iščekujemo snježne pahulje, no postoje dijelovi u kojima se snijeg može pronaći gotovo tijekom cijele godine. Sjeverni Velebit, naš najmlađi nacionalni park, u kojem je svoje mjesto pronašla i najznačajnija meteorološka postaja u Lijepoj Našoj (ona na Zavižanu), jedno je od tih magičnih mjesta. Ondje se neukrotiva ljepota Velebita susreće s neoborivim ljudskim duhom, toliko karakterističnim za Ličane.

Zaputite li se kojim slučajem na jednu od najljepših planinarskih destinacija u regiji, a Premužićeva staza, koja vijuga po čak 57 kilometara velebitskih hrbata, to nedvojbeno jest, prve ćete korake grabiti od Krasnog. Nekad poznato kao najveće hrvatsko marijansko svetište, koje je godišnje privlačilo više ljudi od bilo kojeg drugog svetišta u zemlji, danas domom naziva malo više od 500 žilavih stanovnika.

Mjesto na kojem je ljudskost još na cijeni

Među njima je i Marko Sertić, prepoznatljivi simbol cijeloga krasnarskoga kraja. Marko je već tri i pol godine poštar i, neovisno o vremenskim uvjetima, neustrašivo se probija do stanovnika svih 14 zaselaka od kojih se Krasno sastoji.

- To je predivan kraj, okružen šumama i planinskim vrhovima. Sve izgleda čarobno, posebice kad padne snijeg. Mi se u Pošti na vrijeme pripremimo na te surove zimske uvjete jer pošiljke, od pisama i računa do paketa, moraju stići na vrijeme. Ličani su nevjerojatno srdačni, vesele se kada dođem, uvijek su spremni na šalu i to je posebno lijep osjećaj, gotovo obiteljska atmosfera – kaže naš sugovornik na početku.

Foto: Shutterstock

Marko poznaje priču svakog od ljudi s kojima se svakodnevno susreće. Vrijedni su to ljudi, kaže, koji se bave teškim poslovima. Toplu riječ i ozareno lice ipak će pronaći za svakoga koga im život nanese na put.

- Ovdje u šali kažu da je, uz doktora, šumara i svećenika, poštar jedna od najvažnijih osoba u svakodnevnom životu. Svima nam je ponekad žao što nemamo više vremena za razgovor, ali imamo razumijevanja da pošiljke moraju stići do svih kojima su poslane. Ponekad me zamole da im 'podignem' lijekove, donesem nešto iz trgovine, odnesem sir škripavac u Senj ili platim račune, a to je znak posebnog povjerenja. Mene to raduje i uvijek ću učiniti sve da im malo pripomognem - otkriva susretljivi poštar.

Specifičnosti rada u planini

Budući da se Krasno smjestilo na rubu planinskog nacionalnog parka, na nadmorskoj visini od 800 metara, Markov posao zahtijeva malo drugačiji pristup nego što ga možda njeguju njegovi kolege u ostatku zemlje. Zbog toga njega nećete čuti kako vam trubi sa svojeg prepoznatljivog žutog mopeda nego će vam u prolazu mahnuti iz svojeg poštanskog automobila kojim osvaja strme proplanke.

Radni mu dan počinje uvijek isto, ali su priče s kojima će se taj da susresti uvijek drugačije.

- Nakon pripreme pošiljke, sve složim u automobil i počinjem dostavu. To nam je rutina jer dobro poznajem i područje i ljude. Svi oni imaju moj broj mobitela, a i ja njihov, što nam omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju. Ako imaju pitanja, nazovu me, a ja im unaprijed najavim da stižem. Mogu reći da imamo izvrsnu komunikaciju i suradnju - dodaje.

Foto: Shutterstock

S medvjedima se, kaže, susreće povremeno, ali se, kao i većina ljudi iz goranskoga kraja, na takve scene naviknuo. Bitno je samo ostati miran i zadržati distancu, kaže, jer smeđi medvjed može potegnuti i do 50 kilometara na sat. Iako su veće šanse da ćete naletjeti na medvjedicu jer njih, prema statistici, u Hrvatskoj ima više od mužjaka.

Uvijek u korak s vremenom

Takve su scene, ipak, rijetkost. No daleko od toga da je Markova svakodnevica monotona.

- Doista volim svoj posao i ljude, tu svakodnevnu dinamiku... Niti jedan dan nije nalik na drugi. A vedrina i neposrednost Ličana su nezamjenjive. Pošta je itekako važna ljudima koji žive izvan središta većih naselja. Pravi poštar mora biti profesionalan, fleksibilan i komunikativan, prilagoditi se mentalitetu i običajima kraja u kojem obavlja posao. Jednostavno, poštovati ljude i zaslužiti poštovanje. To je tajna dobro obavljenog posla – zaključuje naš sugovornik.

Hrvatska pošta pouzdan je partner napretka u čijem su fokusu oduvijek prilagodba potrebama i zahtjevima njenih korisnika. Hrvatska pošta u razvoj tehnologija i ljudi ulaže kontinuirano od začetaka, uvodeći stalno nove usluge pažljivo osluškujući tržišne trendove. Žuti klik, ePošta ili Paket24 samo su djelići najsuvremenijih usluga kojima Hrvatska pošta svakodnevno spaja milijune svojih korisnika diljem zemlje i svijeta.

Foto: GoranSaletto

