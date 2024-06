Povijest nogometa i pizze: Bez Rimljana ne bi bilo ni omiljenog nam sporta? Ovako je počelo...

Ovo je bolje od hrvanja i trčanja jer se vježba svaki dio tijela. Ništa ne košta i ne oduzima mnogo vremena. Kad se protivnici susretnu licem u lice, žestoko pokušavajući zaustaviti preuzimanje prostora, to zahtijeva mnogo truda i energije. Ovo je dobar strateški trening, zapisao je o Harpastumu, drevnoj preteči nogometa koju su igrali u Rimskom Carstvu, poznati rimsko-grčki filozof i liječnik Galen. Čisto da stavimo stvari u povijesni kontekst, čovjek je rođen prije gotovo 1900 godina... I već je tad znao da je "nogomet" dobar. A od njega se i ogladni, no doći ćemo i do toga...

Foto: Shutterstock

Natrag na Harpastum. Jer igrao se Harpastum i na području Hrvatske, u Cetinskoj krajini. Ondje je otkriven i spomenik (stela) dječaka Gaja Laberija s loptom, o kojem je u svojem biltenu iz 1969. godine pisala i krovna svjetska nogometna organizacija FIFA. Neki tvrde i kako su Rimljani zapravo taj prastari nogomet "ukrali" od ilirskog plemena Delmata. Poslije su u Cetinskoj krajini kroz prikaz oživili i utakmice između Delmata i Rimljana. Moramo biti fer i reći kako postoje "priče" da se i u Engleskoj nogomet igrao prije 1700 godina.

S Otoka na Čizmu

No dosta o Harpastumu, Rimljanima i Englezima. Ovim posljednjim smo više puta podijelili lekcije u nogometu, a na nadolazećem velikom natjecanju u tom sportu ne možemo se ni susresti do druge faze. U koju, sigurni smo svi, prolazimo.

A ako smo Englezima "dijelili lekcije" u nogometu, onda smo Talijane pošteno školovali. Osvojili su oni nakon osamostaljenja Hrvatske i Europsko i Svjetsko prvenstvo, ali nas baš nikad nisu pobijedili. Nadamo se da će tako i ostati. Italija je naš treći protivnik u grupnoj fazi, utakmica je na rasporedu 24. lipnja od 21 sat, igra se u Leipzigu. A ako imate ideju kako da ostanemo nepobijeđeni od Talijana, recite nam jer je Zvijezda u nagradnom natječaju Podijeli taktiku za Njemačku pripremila super nagrade.

Postoji li nešto bolje od pizze?

Sada dobro razmislite. Ima li boljeg jela za prigristi uz tu utakmicu od pizze? Ima li uopće boljeg jela na svijetu od pizze? Nakon što smažemo Talijane, bilo bi dobro smazati i barem jednu pizzu. Ma može biti i cijeli pizza party. A mnogima je ona nezamisliva bez vrhunskoga ketchupa.

Moderna pizza koju poznajemo nastala je u Napulju, povijesni izvori kažu najvjerojatnije u ranom 18. stoljeću, ali slična jela pojavljivala su se i mnogo ranije tijekom povijesti. Perzijski su vojnici prije 2500 godina na svojim štitovima pekli plosnati kruh nadjeven sirom i datuljama, Grci su na plosnati kruh stavljali ulje i razne začine... Vratimo se u sadašnjost. Napoletana, Siciliana, Romana, Deep dish... Stilova moderne pizze je više.

Foto: Canva/ilustracija

A opcija za nadjeve još stotinu puta više. Margherita, capricciosa, marinara, quattro formaggi, quattro stagioni... Svi imaju svoju omiljenu verziju pizze.

Postoje i oni koji bi najradije cijelu površinu pizze prekrili maslinama. U pizzerijama najčešće dobijemo jednu na sredini, više kao ukras, ali nitko vas ne može spriječiti da kod kuće otvorite staklenku maslina i poslažete ih koliko god hoćete. Kod kuće ste vi Zvijezda.

La vita è bella, kazat će Talijani, majstori umjetnosti, filma, glazbe i sporta, kojima je život i "dolce" (sladak), ali nadamo se da ćemo im ga mi nakratko pobjedom zagorčati.

Pobjednička taktika

Talijani su pravi "meštri" taktike (i pizze), to im se mora priznati. Ako zatreba, iskoristit će oni i svoj patent "Catenaccio" te zaključati sve prilaze golu i čekati. Usput će ući i u desetke rasprava sa sucima. Rasprave su to u kojima ruke rade jednako kao jezik.

"Non puoi fare questo" (Ne možeš ovo raditi), prigovarat će talijanski napadač sucu i kad mu ovaj opravdano poništi gol zbog zaleđa od pet metara. Ako usput ne napravi "mot" rukom dok strastveno govori, onda kao da nije pravi Talijan.

Foto: Canva/ilustracija

Za Italiju se naši "vatreni" moraju dobro pripremiti. A pripremite se i vi, i to pogotovo ako imate ideju kako bismo trebali igrati? Smatrate da je 4-4-2 ispravna formacija, ili ste u "kampu" onih koji bi pojačali sredinu i krenuli samo s jednim napadačem? A možda ste rođeni ofenzivac, pa vam je svaka taktika bez tri napadača bez veze? Podsjećamo da imamo pravu stvar za vas.

U Zvijezdinoj nagradnog igri Podijeli svoju taktiku za Njemačku osmislite i recite nam svoju pobjedničku taktiku. Možda baš vi budete pobjednik ovog natječaja u kojemu možete osvojiti bogat poklon paket pun Zvijezdinih proizvoda. A našim dečkima želimo da pokažu Talijanima kako su nogomet ipak prvi počeli igrati Delmati.

U nagradnom natječaju " Podijeli svoju taktiku za Njemačku " recite nam s kojim igračima trebamo početi nadolazeći susret. Odaberite svojih prvih 11, složite svoju postavu igrača na terenu i osvojite Zvijezdinih 11 veličanstvenih proizvoda u prigodnoj ambalaži s crveno-bijelim kvadratićima. Zaigrajte ovdje