Damir Hoyka poznato je lice iz svijeta fotografije i već se više od 30 godina profesionalno bavi ovim poslom. Nagrađivani je fotograf čiji se rad fokusira na ljude, portrete i kreativnu fotografiju. S obzirom na bogato radno iskustvo, razgovarali smo s njim i pitali ga što se promijenilo u ovom poslu, kako uvijek uspije snimiti vrhunsku fotografiju i što bi savjetovao svima onima koji su tek na početku karijere u fotografiji.

Fotografija je doživjela mnoge promjene

Uspoređujući prvi fotoaparat iz 1816. godine, kojem je trebalo nekoliko dana da snimi fotografiju, i današnji mobitel, koji u sekundi zabilježi željeni kadar, možemo slobodno reći da je fotografija prošla dug i značajan razvojni put.

Ipak, do značajnog rasta promjena došlo je u samo posljednja dva desetljeća, u kojima su svi fotografi - ili barem oni koji su htjeli ostati u poslu - morali usvojiti nove trendove i tehnologije fotografiranja. Damir Hoyka kaže da je rado prihvatio te promjene jer su mu one pomogle da se usredotoči na ono što je njemu najvažnije u ovom poslu.

- Ono što se meni sviđalo u cijeloj toj priči o digitalizaciji fotografije je to što sad mogu tijekom snimanja više energije usmjeriti na kreativni dio, a ne toliko na kontrolu tehničkih parametara. Za mene, kao čovjeka koji je ušao u fotografiju sa željom kreativnog izražavanja, to je fantastično - oduševljeno govori Hoyka.

Od vizije do fotografije

Svojim fotografijama stalno iznova dokazuje svoju kreativnost i jedinstvenu viziju. Hoyka nam je objasnio da je svoj posao i način rada postupno gradio i s vremenom je naučio misliti kao fotoaparat. Kaže da jedino tako može funkcionirati jer vizija bez znanja o mogućnostima fotoaparata nema visoko profesionalnu vrijednost.

- Ne postoji nešto što bih zamislio u glavi, a da to nisam mogao pretvoriti u fotografiju. Stvar je u tome da za fotografiju niti ne treba smišljati ideje koje u njoj nije moguće realizirati. Volim to pojasniti kroz izreku: 'Fotoaparat može ono što fotograf hoće, a fotograf hoće ono što fotoaparat može' - govori.

'Fotografija je nova pismenost'

Hoyka budućnost vidi u fotografiji i smatra da je kamera postala druga olovka - ljudi sve više "pišu" fotografijom umjesto slovima. Nepismen čovjek uskoro će biti onaj koji ne bude znao dobro fotografirati ono što želi pokazati. Kako bi "opismenio" ljude, Hoyka je ovom prilikom dao i nekoliko praktičnih savjeta za fotografiranje.

- Treba naučiti vidjeti fotografiju. One su svugdje oko nas, netrenirano oko hoda po njima i ne vidi ih. I to govorim u doslovnom smislu jer dobre fotografije često se nalaze i na podu. Osim oka, treba trenirati osjećaj za kompoziciju. Drugim riječima, naučiti kako to što ste ugledali staviti u kadar i učiniti privlačnim - savjetuje naš sugovornik.

Također, Hoyka ističe da fotograf treba znati i adekvatno plasirati svoj rad u javnost. Fotografija je za njega prvenstveno sredstvo komunikacije i iznimno mu je drago da je danas putem mobitela dostupna sve većem broju ljudi. Osim toga, to je mnogima i prvi korak u izgradnji profesionalne fotografske karijere.

Mobitel koji je ispunio očekivanja i profesionalnog fotografa

Da su se mobiteli pokazali kao dobro sredstvo fotografiranja, svjedoče nove, sve profesionalnije opcije kamera, koje u nekim segmentima mogu konkurirati i entry level DSLR fotoaparatima. Uz to, Hoyka kaže kako u novim modelima Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro postoji mali pomoćnik - AI ili umjetna inteligencija, koji je već prilikom njegova prvog fotografiranja pokazao svoju vrijednost.

- Snimio sam fotografiju u paviljonu na Zrinjevcu iz žablje perspektive, uhvativši kadar s krovom paviljona i nebo. Kad u fotografiji imate nešto tamno ispred nečeg svijetloga, onda birate hoćete li snimiti detalje tamnog objekta, u mojem slučaju krova, ili detalje svijetlog, to jest neba. Ono što me začudilo kod ovog mobitela je da je on napravio detalje i u tami i u svjetlu. Dobio sam fotografiju koju sam točno vidio svojim očima, a sve je to zasluga čovječuljka, AI - govori Hoyka.

Uz to, kamera novog modela Xiaomi ima ultrawide objektiv, koji može jednostavnije snimiti neke fotografije nego, primjerice, profesionalni aparat.

- Zbog svoje veličine DSLR aparati ne mogu ući u neki skučeni prostor kao što je, primjerice, zdjela s voćem. Xiaomi je dovoljno malen da stane u tu posudu, a njegova kamera dovoljno snažna da uhvati široki kadar prema van. U suprotnom bih morao raditi kulisu i slagati oko objektiva te voćke, što uzrokuje gubitak vremena i koncentracije - objasnio je.

Hoyku je oduševila još jedna karakteristika novog Xiaomi mobitela, a to je opcija supermakro, kojom je moguće snimiti vrlo male objekte i to s udaljenosti od samo 3 centimetra.

- Ja sam se ugodno iznenadio kad sam uspio snimiti kapilare na listu drveta - kaže.