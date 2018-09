Preselila se u Hrvatsku i pokrenula posao iz snova

Romantičan, ali ne i kičast ambijent, ugodna rasvjeta i lagana glazba koja dopire iz zvučnika... Ispred mene nalazi se šalica kave koja razbuđuje svojim mirisom, a kraj nje čokoladni macaron koji izgleda toliko lijepo da mi ga je žao pojesti. Nalazim se u slastičarnici Amélie, a nasuprot meni sjedi njezina vlasnica, Žakline Troskot, šarmantna baš kao i prostor u kojem sjedimo. Divnog osmijeha, srdačnih očiju i melodičnog glasa, započinje svoju priču o tome kako je dospjela u Zagreb i odlučila pokrenuti posao unatoč recesiji koja je u to doba zahvatila zemlju...

"Voljela bih da je država uređenija, ali lijepo mi je ovdje"

Iako su joj roditelji iz Hrvatske, a Žakline je rođena u Njemačkoj i godinama njezina obitelj živi u inozemstvu, ona se ipak odlučila vratiti i započeti život ovdje. - Dok velik broj Hrvata odlazi u Njemačku, Vi ste iz Njemačke došli u Lijepu Našu, što se ne čini najlogičnijim pothvatom, iako je to bilo prije dosta godina - izjavljujem, na što se ona nasmije i kaže: - Smatram da je Hrvatska jako lijepa zemlja, iako u njoj nije baš lako živjeti kao u Njemačkoj, ali svugdje moraš raditi. Možda u Njemačkoj dobiješ veću plaću, ali sve je skuplje, tako da sve ima svoje prednosti i mane - zaključuje Žakline te dodaje kako bi voljela da je država uređenija i da poslodavci mogu isplaćivati veće plaće zaposlenicima. No, ipak lijepo joj je živjeti ovdje i žali što ljudi odlaze iz zemlje.

Za pokretanje slastičarne, i to u doba recesije., 2010. godine, kriva je, kaže, neka ludost. - Kulinarstvom sam se zarazila još u školi u Njemačkoj na satovima domaćinstva, a prije nego što sam došla u Hrvatsku, završila sam pekarsko-slastičarsku školu, iako sam do tada radila u banci - objašnjava Žakline i nastavlja: - Međutim, došla sam ovdje i zaposlila se u jednoj njemačkoj firmi u kojoj sam vodila marketing deset godina, što je bilo odlično iskustvo koje mi je pomoglo u sadašnjem poslu. Tada se javila želja da realiziram nešto s hranom i jednostavno sam rekla sebi ili sad ili nikad - prisjeća se Žakline.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U stalnoj potrazi za inspiracijom

Iako su je u početku zanimala i druga jela, s vremenom se zainteresirala upravo za slastice koje danas s guštom spravlja. Pitala sam ju odakle joj inspiracija, na što je odgovorila kako je stalno u potrazi za njom. - Bilo gdje gdje jesam, gdje putujem, gdje jedem, gdje mi se možda svidi samo jedan dio nečega, ugradim to u nešto potpuno drugo, zamislim neku svoju priču... Dosta čitam i kulinarske knjige i listam časopise, tako da me privuku neka namirnica, neki okus i onda gradim cijelu priču, odnosno cijeli kolač oko toga - objašnjava sugovornica. No ponekad se dogodi i da ju netko od poznanika pita zašto nema neki okus u ponudi, pa se i tu nađu ideje s kojima se Žakline poigra i stvori neki novi kolač koji, naravno, osvaja nepca. Osim toga, jednom ili dva puta godišnje odlazi u Pariz i obilazi lokale francuskih slastičara koje prati kako bi vidjela novitete i aktualne trendove.

"Slastičarstvo je za mene izraz kreativnosti"

Neobično je i zanimljivo da Žakline nije ljubiteljica čokolade. - Više sam voćni tip, mada mogu pojesti dobar čokoladni kolač, ali ne svaki dan. Nisam osoba koja će otići u dućan i kupiti čokoladu - govori moja sugovornica, no to ju ne sprječava da u ponudi ima nekoliko zaista izvrsnih čokoladnih kolača i torti. No, što to njezine kolače čini tako posebnima? Vjerojatno ljubav i mašta koje ulaže u njihovu izradu, jer za nju je slastičarstvo, kako kaže, izraz kreativnosti. - Jednostavno, mene bilo kakva veza s kuhanjem, spremanjem slastica, opušta, razvija moju maštu - ističe majstorica za kolače. No, kad smo već kod kreativnosti, zapitala sam se zašto je slastičarnicu nazvala baš Amélie. Odgovor je zaista simpatičan. - Kad sam bila mlađa i razmišljala o djeci, mislila sam kako bi to bilo lijepo ime za kćer, ali dobila sam sina - objašnjava Žakline smijući se, stoga joj je, odlučivši otvoriti slastičarnicu, to ime bilo prvi izbor.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, Amélie nije samo ime ove šarmantne slastičarnice već i njezine najpoznatije torte, pa sam, sva znatiželjna, pitala Žakline kako je ta torta nastala. - Frendica je imala goste, pa me nazvala i zamolila da joj napravim neku kremu sa šumskim voćem koju im može poslužiti, ali da je u čaši. Napravila sam kremu s voćem onako kako sam ja to zamislila, stavila u čaše i poslužila, a ona me drugi dan nazvala i sva oduševljena rekla da moram od te kreme napraviti tortu i da je to nešto najbolje što sam napravila - prisjeća se Žakline. - Tako sam se jedno vrijeme samo tomu posvetila, da realiziram tu Amelie tortu. Već je četiri ili pet godina u ponudi i cijelo je vrijeme naša najprodavanija torta - dodaje.

Od amaterke do tražene slastičarke

Iako je s otvaranjem slastičarnice krenula kao amaterka radeći na početku sve sama, Žakline danas ima cijeli tim ljudi koji joj pomaže na svim trima lokacijama, a kako je rasla njezina slastičarnica, tako je rasla i želja drugih da surađuju s njom. Vidjeli smo je kao članicu žirija u emisijama Tri, dva, jedan - kuhaj i Tri, dva, jedan - peci, što joj je, kako kaže, bilo značajno iskustvo da nauči nešto više, kako kroz samu emisiju i kušanje novih stvari, tako i od kolega iz žirija puno iskusnijih na području kulinarstva. No, osim toga, Žakline je i odnedavno zaštitno lice nove kampanje Hrvatskog Telekoma, Magenta 1 Business za male i srednje poduzetnike, što samo potvrđuje njezin uspjeh u poduzetničkim vodama i kvalitetu na kojoj slastičarnica Amélie ustraje. Međutim, do suradnje je došlo - sasvim slučajno - otkriva Žakline. - Hrvatski Telekom trebao je tortice za spot, kontaktirali su me i sve smo brzo dogovorili. No, ubrzo je došao novi poziv s prijedlogom da sudjelujem u njihovu spotu kako bi sve doista bilo vjerodostojno, s obzirom na to da sam slastičarka, a ujedno i njihova korisnica - prepričava Žakline.

Međutim, kao i većina poduzetnika u Hrvatskoj, i Žakline se svakodnevno susreće s brojnim izazovima u svom poslu, a trenutno je to, kaže, pronalazak kvalitetnog kadra. - Imam jako dobar tim, jednu jezgru ljudi koja radi već godinama i bez njih ja to sve ne bih mogla. Međutim, imamo potrebu za više radnika, i kao i svima drugima, izazov je pronaći kvalitetne ljude da bi mogli pružiti uslugu kakvu zamišljamo - iskrena je Žakline. Naravno, država je drugi izazov, jer, kaže ona, još uvijek ne osjeća tu prijateljsku klimu između države i poduzetnika, ali ističe kako ne gubi nadu da će se to s vremenom promijeniti na bolje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što nam novo sprema Amélie?

Kako se naš razgovor bližio kraju, preostalo mi je još jedno pitanje na koje sam htjela odgovor, a to je što novog možemo očekivati od Žakline Troskot. Na ovo pitanje moja je sugovornica bila poprilično samozatajna, ali otkrila je da sprema proširenje ponude asortimana, tako da ćemo uskoro vidjeti neke nove slastice u izlogu slastičarnica Amélie. Osim toga, u skoroj budućnosti mogla bi osvanuti i četvrta slastičarnica u nekom dijelu grada gdje, za sada, Amélie nije zastupljena, a mi se tomu jako veselimo!