Pripremite tijelo za sezonu gripe na vrijeme: Izvolite popis potrebnih minerala!

Nakon ljeta temperature padaju, a s njima i naš imunitet, zbog čega je gotovo nemoguće sakriti se od prehlade ili gripe. Ove bolesti javljaju se tijekom hladnijih godišnjih doba zbog duljeg boravka u zatvorenim prostorima. Ondje se virusi brže i lakše šire, a zaražene osobe često se susreću s nizom neugodnih simptoma. Tako, primjerice, prehlada traje od sedam do deset dana i manifestira se curenjem nosa, kašljem, kihanjem te osjećajem umora. S druge strane, simptomi gripe očituju se u visokoj temperaturi, bolovima u mišićima, glavobolji, ali i izrazitom umoru, koji može trajati i nekoliko tjedana. Oporavak od ovih bolesti nerijetko zahtijeva odmor i lijekove za ublažavanje simptoma, no nažalost, odmaraju se samo oni koji si mogu ''priuštiti'' bolovanje.

Kako biste izbjegli ovo izazovno i nimalo ugodno razdoblje, najbolji lijek je prevencija koja uključuje jačanje imunološkog sustava na prirodan način. Uz tjelovježbu i rekreaciju, hrana koju konzumiramo igra najvažniju ulogu u održavanju imuniteta. Šanse za razbolijevanje značajno se smanjuju pravilnom prehranom, a ako se ipak razbolite, oporavak će vam teći glatko. Važno je u prehranu uključiti namirnice bogate mineralima jer pomažu vašem tijelu da lakše prepozna i uništi uzročnike bolesti. Stoga se educirajte, nabavite namirnice i krenite u akciju. Evo svih potrebnih informacija:

Glavni adut protiv infekcija

Ključni mineral za zdravlje imunološkog sustava je cink. Ovaj mineral pomaže tijelu u stvaranju krvnih stanica koje se bore protiv infekcija. Kad je tijelo suočeno s prehladom ili gripom, cink ubrzava proces oporavka i može skratiti trajanje simptoma. Njegov izostanak u organizmu može rezultirati češćim infekcijama, a vegetarijanci i vegani mogu imati manjak cinka jer se on slabije apsorbira iz biljnih izvora. Evo nekih namirnica u kojima se nalazi cink:

Crveno meso

Školjke

Orašasti plodovi

Sjemenke

Kamenice sadrže uvjerljivo najvišu koncentraciju ovog minerala, a cink je također prisutan u mahunarkama poput graha i slanutka. Osim u jačanju imuniteta, cink igra ulogu u održavanju zdrave kože i kose, što ga čini korisnim za cjelokupno zdravlje. Zanimljivo je kako tijelo zapravo ne pohranjuje zalihe cinka, što bi značilo da ga svakodnevno trebamo unositi kako bi imunološki sustav ostao u top formi.

Mineral koji opušta tijelo i jača imunitet

Magnezij je poznat kao mineral za opuštanje jer sudjeluje u regulaciji živčanog sustava i pomaže tijelu u smanjenju stresa. No njegova uloga u jačanju imuniteta često se zanemaruje. Magnezij pomaže u smanjenju upala, koje mogu oslabiti obrambeni sustav organizma. Ovaj mineral također podržava proizvodnju energije, što je važno kad se borimo protiv bolesti poput gripe i prehlade. Možemo ga pronaći i u ovim namirnicama:

Zeleno lisnato povrće

Cjelovite žitarice

Banane

Avokado

Magnezij također pomaže u održavanju zdravlja srca i mišića, ali i u regulaciji šećera u krvi, što je važno za stabilnu energiju tijekom dana. Nedostatak magnezija može uzrokovati slabost i grčeve, a oko 60% magnezija u vašem tijelu pohranjeno je u kostima. Tijekom stresa tijelo troši više magnezija, pa je važno unositi ga dovoljno u tim razdobljima.

Nezaobilazni vitamin sunca

Vitamin D, poznat i kao "vitamin sunca", ključan je za aktivaciju T-stanica, koje su odgovorne za borbu protiv virusa i bakterija. Tijekom zime, kad je izloženost sunčevoj svjetlosti smanjena, mnogi ljudi pate od nedostatka ovog važnog vitamina, što može oslabiti njihov imunitet. Manjak vitamina D povezan je s povećanim rizikom od respiratornih infekcija, uključujući prehladu i gripu. Zato je važno redovito konzumirati namirnice bogate vitaminom D ili uzimati dodatke prehrani. Najbolji izvori ovog vitamina su:

Jetra

Riba (losos, tuna, skuša, srdela, sardina)

Jaja (žumanjak)

Pojedini mliječni proizvodi (kravlje i kozje mlijeko, vrhnje, edamer, parmezan)

Vitamin D također poboljšava raspoloženje, a redovan unos ovog vitamina može pomoći i u očuvanju mentalne i fizičke energije tijekom hladnijih mjeseci. Interesantno je to što se ovaj vitamin može sintetizirati u tijelu uz pomoć sunčeve svjetlosti, ali zimi je to često nedovoljno zbog kratkih dana i slabijeg intenziteta sunčevih zraka.

Mineral koji se brine o kisiku

Željezo igra ključnu ulogu u prijenosu kisika kroz tijelo jer pomaže crvenim krvnim stanicama da dopreme kisik do svih stanica u organizmu, što je od vitalne važnosti za održavanje energije i borbu protiv bolesti. Nedostatak željeza može uzrokovati umor, slabost i oslabljenu otpornost na infekcije. Najbolji izvori željeza su:

Crveno meso

Grah i leća

Tofu

Tamna čokolada

Tamna čokolada ne samo da je ukusan izvor željeza nego je bogata antioksidansima, koji pomažu u zaštiti tijela od oksidativnog stresa. Željezo je također važno za zdravlje kože, kose i noktiju, pa njegov nedostatak može utjecati na njihov izgled. Osobe s manjkom željeza češće osjećaju hladnoću i iscrpljenost. Ako ste vegetarijanac, svakako kombinirajte biljne izvore željeza s namirnicama bogatim vitaminom C kako biste poboljšali apsorpciju ovog minerala.

Ne zaboravite na kalcij!

Kalcij je najpoznatiji po svojoj ulozi u izgradnji i održavanju jakih kostiju, no on također ima ulogu u imunološkom sustavu. On pomaže stanicama da komuniciraju te potiče rad mišića i živaca. Kao i kod prethodnih minerala, manjak kalcija utječe na slabiju otpornost organizma na infekcije. Sigurno već znate u kojim se sve namirnicama nalazi kalcij, no ponovimo gradivo:

Mlijeko, jogurt i sir

Lisnato povrće

Bademi

Brokula

Nedostatak kalcija može dovesti do slabosti kostiju, ali i do povećanog rizika od bolesti jer kalcij pomaže tijelu u obnavljanju stanica. Kalcij se također nalazi u obogaćenim biljnim napicima poput sojina i bademova mlijeka, što je korisno za one koji ne konzumiraju mliječne proizvode. A osim u kostima, mali dio kalcija nalazi se u krvi i odgovoran je za pravilan rad mišića i živaca.

