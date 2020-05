Prolaze li plesači bolje kod žena od muškaraca koji ne plešu?

Imaš li još kakav projekt u planu koji uskoro možemo očekivati?

Marko: Plesni projekt koji jedva čekam nastaviti je snimanje plesnih edukacija u suradnji s Podravkom, odnosno Dolcelom. Taj projekt mi je izuzetno drag, jer imam priliku plesati s Vanjom Vujić koja je apsolutno nevjerojatna na plesnom podiju i biti dio jedne vrhunski isproducirane priče. Vjerujem da će ove edukacije ostaviti traga još dugo vremena, potaknuti nekoga na ples i demistificirati ples koji mnogi još uvijek smatraju nekom hoch i uštogljenom aktivnošću, što je neistina.

Je li istina da plesači bolje prolaze kod žena od muškaraca koji nisu tome vični?

Marko: Ja tu neću ništa puno filozofirati, to nek vam Antea potvrdi. Iz moje perspektive, ples mi je dao ogromno samopouzdanje, a vjerujem da je ženama privlačno kada im muškarac da priliku da one budu izrazito ženstvene, dok je on muževan, vodi je i sve to skupa izgleda jako dobro.

S obzirom na izolaciju i nemogućnost odlaska na tečajeve, što bi savjetovao drugima, kako plesati kod kuće?

Marko: Vrlo jednostavno. Razmaknuti stol i fotelje, upaliti YouTube i pratiti besplatne plesne edukacije koje je u suradnji s Podravkom, to jest Dolcelom. Mislim da je ogromnoj većini ljudi to jedina prilika da ih plesati uči Vanja Vujić, najtrofejnija hrvatska plesačica. A ako mogu ovako neskromno reći, nisam ni ja za baciti. Vrlo jednostavno. Razmaknuti stol i fotelje, upaliti YouTube i pratiti besplatne plesne edukacije koje je plesna škola Lijeva&Desna snimila, to jest Dolcelom. Mislim da je ogromnoj većini ljudi to jedina prilika da ih plesati uči Vanja Vujić, najtrofejnija hrvatska plesačica. A ako mogu ovako neskromno reći, nisam ni ja za baciti.

Imaš li neki savjet za one koji tek razmišljaju o upisivanju plesnog tečaja ili učenja nekih koraka kod kuće? S čime započeti?

Marko: U Zagrebu ima puno plesnih škola, pa vjerujem da svatko može naći svoje mjesto. Recimo, volim misliti da je Lijeva&Desna jako opuštena i ležerna plesna škola, pa onda i tempo kojim učim ljude plesati ne ispadne prenaporan, nego nam sve prolazi kroz super druženja, i svi polaznici su nam kul i opuštena ekipa. Savjet za početak plesa je sigurno bečki valcer – koristan, na početnoj razini nije prezahtjevan i ima stvarno prekrasne glazbe; pritom ne mislim samo na Straussa i Na lijepom plavom Dunavu, nego i puno modernih pjesama.