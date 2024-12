Pronašli smo najbolje božićne darove za djecu koji će oduševiti i one najizbirljivije!

Blagdansko vrijeme donosi obilje hrane, ukrasa i darova, a često i osjećaj da sve mora biti savršeno. Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da će blagdanska potrošnja ove godine u Hrvatskoj premašiti 3,3 milijarde eura, što je za oko 130 milijuna eura više nego u prosincu 2023. godine, no vrijedi razmisliti o tome što doista ostavlja najtrajniji utisak.

Zanimljivo je jedno britansko istraživanje koje otkriva da otprilike svaki četvrti roditelj priznaje kako neki božićni darovi ostanu neiskorišteni, dok petina smatra da se svake godine pretjeruje s količinom poklona. Mnogi roditelji čak izražavaju želju da se njihovo dijete raduje darovima koji doista imaju vrijednost – bilo kroz poticanje njihove mašte, učenja ili zajedničkog provođenja vremena.

Zato ovog Božića razmislite o darovima koji će djeci pružiti dugotrajnu radost i potaknuti njihovu maštu, prateći moto "kvaliteta ispred kvantitete". Pažljivo odabrani darovi mogu potaknuti dublju igru i kreativnije istraživanje, a primjerice STEM igračke nisu samo zabavne, već i potiču učenje kroz igru. Saznajte zašto su odličan izbor!

Foto: Shutterstock

Potiču znatiželju

Djeca su prirodno znatiželjna, neprestano postavljaju pitanja i istražuju svijet oko sebe. Ta je znatiželja ključna za njihov razvoj jer im daje samopouzdanje da isprobavaju nove stvari. Nažalost, ona kopni kada djeca počnu provoditi mnogo vremena ispred ekrana. Zato ovog Božića pasivnu interakciju sa zaslonom zamijenite interaktivnom igrom STEM igračkama, pri kojoj djeca aktivno grade, otkrivaju i testiraju ideje u stvarnom vremenu. Upravo su prema tom načelu osmišljene STEM igračke CircuitMess.

Izgrađuju vještine rješavanja problema

Svaki od proizvoda CircuitMess dolazi u obliku "uradi sam" seta koji sadrži sve potrebne dijelove, alate i detaljne upute za izradu vlastitog elektroničkog uređaja. A kako bi spojila sve te dijelove i iskoristila alate na ispravan način, htjela - ne htjela, djeca vježbaju svoje vještine rješavanja problema i usvajaju vrijednu lekciju: pogreške su dio puta do uspjeha. Ova vještina poticaj je za djecu da steknu neovisnost i samopouzdanje u životu.

Foto: Shutterstock

Čine učenje praktičnim i zabavnim

Bilo da je riječ o gradnji, eksperimentiranju ili stvaranju, djeca uz pomoć STEM igračaka uče kako stvari funkcioniraju. Složit ćete se s tim da je praktično učenje gotovo uvijek zabavnije od teorijskog, a to mogu potvrditi i svi oni koji su isprobali CircuitMess liniju STEM Adventure.

- Ta linija osmišljena je tako da djeci na zabavan način približi kompleksne tehnologije, kroz popularne koncepte kao što su videoigre i stripovi. Ova je linija posebna jer crpi inspiraciju iz različitih kulturnih fenomena, poput fascinacije videoigrama, Pokémona, Digimona i drugih franšiza, a sve to na inovativan način povezuje s edukacijom o elektronici i računalnim znanostima - govori Albert Gajšak, osnivač i direktor startupa CircuitMess, te dodaje:

- Linija se sastoji od 16 različitih artikala, od kojih svaki pokriva novu STEM temu. Središnji proizvod je igraća konzola Bit, koja dolazi s nekoliko predinstaliranih igara. Korisnici tijekom njezina sastavljanja uče o dijelovima računala, a sve to bez potrebe za lemljenjem, uz jasne upute. Također, konzola nudi priliku za učenje osnova programiranja vlastitih videoigara pomoću korisničkog sučelja CircuitBlocks, dizajniranog po uzoru na jezike poput Scratcha, koji neznalice u programiranju pretvara u računalne sveznalice!

Pripremaju djecu za budućnost

S obzirom na to da svijet postaje sve više ovisan o tehnologiji, a mnogi budući poslovi bit će u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu ili matematici, STEM igračke odličan su način da se djeca rano upoznaju s tim konceptima. Gledajući malo bližu budućnost, STEM igračke pomažu djeci da shvate osnovne znanstvene i matematičke koncepte, zbog čega je vjerojatnije da će se u školi manje bojati takvog tipa predmeta.

Foto: Shutterstock

To mišljenje dijeli i Gajšak, koji tvrdi da linija STEM Adventure pomaže djeci steći prednost u suvremenom svijetu, koji je sve više obilježen tehnologijom i znanošću.

- Bit je inače poveziv s Wacky robotima, pa se njihovim spajanjem može otključati dodatnih devet igara. Harald je mali Bluetooth zvučnik koji sastavljate u obliku vikinškog junaka, inspiriran nordijskim ratnicima, a njegov dizajn povezuje korisnika s tehnologijom Bluetootha i bežičnom komunikacijom. Charlie je jedan od naših najnovijih proizvoda: robotski pauk, koji dolazi s uključenim kontrolerom i pruža uvod u povijest robotike kroz zabavnu knjižicu s uputama za sastavljanje, kao i niz edukativnih priča. Svaki od ostalih robota istražuje jedinstvenu temu. Artemis obrađuje dekadske brojače, Mr. Bee objašnjava vibracijske motore, Buttons je fokusiran na sintesajzere, a Dusty uči o fotootpornicima - objašnjava naš sugovornik.

Privlačne su za cijelu obitelj

STEM igračke nisu samo zabava za djecu nego se u ovu aktivnost mogu uključiti i roditelji. Naime, nekoj djeci STEM setovi mogu biti izazovni te, premda ih treba pustiti da sami dokuče kako sastaviti igračku, ponekad je roditeljevo navođenje ili dobronamjeran savjet itekako dobrodošao. To stvara odličnu priliku za obiteljsko povezivanje i izgradnju povjerenja.

Foto: Shutterstock

- U CircuitMessu do sada smo dizajnirali više od 35 različitih edukativnih proizvoda, za različite dobne skupine. Linija STEM Adventure rezultat je svega što smo naučili kroz proizvodnju i isporuku više od 100.000 proizvoda od osnutka do danas. Naši stručnjaci za edukaciju i pedagogiju stvorili su izazove koji nisu ni preteški ni prejednostavni za djecu od sedam godina i stariju. Određene elemente, poput lemljenja, morali smo prilagoditi kako bi proizvodi bili primjereniji najmlađima, no i dalje sadrže mnogo ručnog sastavljanja i motoričkih zadataka koji su važni za dobar razvoj svakog djeteta - rekao nam je za kraj Gajšak.