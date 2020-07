Provjerili smo: Je li plaćanje putem mobitela uistinu sigurno?

Mnogi su zbog praktičnosti i jednostavnosti korištenja kartice zamijenili mobilnim aplikacijama, no još postoji mnogo skeptika koji ih zaobilaze u širokom luku. Je li naš novac na digitalnim platformama uistinu siguran?

<p>Novčane su se transakcije u zadnjih nekoliko godina uvelike promijenile, pa se tako sve češće umjesto gotovine koriste kreditne kartice i tzv. <strong>digitalni novčanici</strong>. Tako, primjerice,<a href="https://www.fintechnews.org/the-number-of-mobile-wallet-users-grows-by-140-million-per-year/" target="_blank"> istraživanja</a> pokazuju kako je od 2016. do 2019. u svijetu broj korisnika e-novčanika porastao za 275 milijuna, a predviđa se da će 2022. godine biti <strong>milijardu i 500 milijuna</strong> korisnika. Iako nam digitalizacija svakodnevice olakšava život, određeni broj ljudi u strahu je od krađe podataka.</p><p>Osim toga, neka su <a href="https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2019/10/are-americans-embracing-mobile-payments" target="_blank">istraživanja</a> pokazala kako pojedinci najčešće izbjegavaju plaćanje putem mobilnih uređaja jer su zabrinuti za <strong>gubitak novca</strong>. Međutim, mnogi zbog praktičnosti plaćanja pametnim telefonom vjeruju kako će u budućnosti šuškanje i zveckanje novca u džepovima zamijeniti zaslonom mobitela. Prije nego što dođe taj trenutak, ne bi bilo loše obratiti pozornost na nekoliko bitnih stvari. </p><h2>U shopping samo s mobitelom</h2><p>Digitalni novčanici danas postaju sve popularniji, što nas i ne čudi s obzirom na njihovu praktičnost i jednostavnost koju nam pružaju. Osim <a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">brzih uplata</a> i isplata novca bez upisivanja predugog broja računa, sve češće služe kao ''zamjena'' za fizičke novčanice i <strong>kreditne kartice</strong>, pa se tako u nekim prodavaonicama, kafićima, beauty i fitness centrima može plaćati mobitelom.</p><p><a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">Beskontaktna plaćanja</a> i transakcije posebice su korisni u ovim trenucima, a kako neki stručnjaci prognoziraju, plaćanje gotovinom i novac kakvog poznajemo mogli bi biti posljednja žrtva virusa.</p><p>Ovo je zasigurno jedan od razloga zbog kojih su digitalni novčanici uzeli maha u posljednje vrijeme, no koliko je zapravo naš novac siguran na takvim platformama?</p><h2>Mali broj kibernetičkih kaznenih djela</h2><p>Iako postoji mnogo skeptika, iza <a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">digitalnih novčanika</a> stoje sustavi koji pružaju odličnu zaštitu, koja štiti korisnike od krađe i prijevara. <strong>Ministarstvo unutarnjih poslova</strong> ističe kako je zapravo malo kibernetičkih kaznenih djela koja ciljaju mobilne aplikacije na Androidu ili iOS platformi.</p><p>Objašnjenje vjerojatno leži u tome što je svaka transakcija vrlo dobro šifrirana te se prilikom svake generira slučajni niz brojeva. S druge strane, pojedine<strong> besplatne aplikacije</strong> poput <strong><a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">Settlea</a></strong> imaju šifriranja na vojnoj razini te certifikaciju za obradu osjetljivih podataka s kartica koju je ovlastila Norveška uprava za financijski nadzor, zbog čega je nemoguće doći do korisnikovih podataka.</p><p>Međutim, ako do toga i dođe, policija nakon svake prijave građana provodi <strong>kriminalističko istraživanje</strong>, koje često zahtijeva i međunarodnu policijsku suradnju u cilju prekogranične razmjene elektroničkih dokaza.</p><p>Kako navode, kod bilo kojeg počinjenog kaznenoga djela počinitelj ostavlja tragove, u ovom slučaju digitalne, pa je <strong>kibernetičkim kriminalcima</strong> moguće utvrditi identitet.</p><h2>Provjeravajte apsolutno sve</h2><p>Prije nego što odlučite koristiti se<a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank"> e-novčani</a><a href="http://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">kom</a>, važno je provjeriti nekoliko stvari kako biste bili sigurni da je riječ o pouzdanoj aplikaciji: </p><p>Prije preuzimanja aplikacije, obavezno istražite aplikaciju i njezine izdavače. Osim toga, <strong>pročitajte recenzije</strong> i provjerite ocjene drugih korisnika.</p><p>Za primjer smo uzeli <a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank"><strong>aplikaciju</strong></a> za mobilno plaćanje koju je lansirala norveška tvrtka <a href="https://bit.ly/3h7Ofnk" target="_blank">Auka</a>, a koju su korisnici ocijenili s visokom <strong>4,8 od 5</strong>.</p><p><strong><a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">Settle</a></strong> je na hrvatsko tržište došao u srpnju 2019. godine, a riječ je o aplikaciji koja <strong>ne mora izravno biti vezana</strong> uz bankovni račun. To olakšava situaciju, primjerice, onima s blokiranim ili zamrznutim računom ili onima koji nužno ne žele novac na bankovnom računu, pa tako i trgovcima.</p><p>Osim što ne postoji najniži dnevni limit transakcija, na jednostavan i brz način <strong>možete slati novac</strong> koristeći samo kontakt s mobilnog telefona, a na nekim mjestima Settleom možete platiti račun.</p><p><strong>Omogućite sigurnosne značajke na telefonu</strong></p><p>Sigurne su značajke brava koja sprečava ''provalnike'' da pristupe vašem uređaju i podacima, pa je nemojte ostavljati otključanom.</p><p><strong>Provjeravajte stanje na računu</strong></p><p>S vremena na vrijeme provjerite je li sve u redu s vašim iznosom, a ako uočite nešto neuobičajeno, odmah to prijavite.</p><p><strong>Pročitajte dopuštenja aplikacije</strong></p><p>Provjerite kojim vrstama podataka aplikacija može pristupati te dijeli li vaše informacije. Ako ste sumnjičavi prema uvjetima, nemojte preuzimati aplikaciju.</p><p>Ako si želite pojednostaviti i olakšati život te istovremeno imati novac na sigurnom, <strong>digitalni novčanik</strong> poput <strong><a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">Settle-a</a></strong> zasigurno će vam u tome pomoći, naročito u trenucima kad radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugi treba biti odgovoran i izbjegavati kontakt. Odaberite <a href="https://bit.ly/3epBx1q" target="_blank">mobilnu aplikaciju</a> po svojoj mjeri, izbjegnite bespotrebno unošenje dugih brojeva računa, zatražite ili primite novac putem SMS poruke te u shopping nosite samo mobitel i masku.</p>