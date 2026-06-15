Putujete izvan Europe? Jedna stvar mogla bi vas skupo koštati

Zamislite ovu situaciju: avion je sletio, putnici ustaju, pale se ekrani mobitela, stižu prve poruke, a vi pokušavate pronaći izlaz, provjeriti adresu smještaja i javiti obitelji da ste stigli. U drugoj ruci vam je putovnica, u glavi plan puta, a na mobitelu se već otvara Google Maps. Takav scenarij posebno će biti poznat putnicima koji se spremaju na velika međunarodna događanja, uključujući Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi, gdje će se mnogi nakon dolaska oslanjati upravo na mobitel, za navigaciju, dogovore, prijevoz i informacije o utakmicama.

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To je danas gotovo automatski pokret. Čim sletimo, tražimo internet. Treba nam za navigaciju, WhatsApp, naručivanje prijevoza, provjeru rezervacije, prijevod adrese, pretraživanje restorana ili slanje prve fotografije s putovanja. Internet na putovanju više nije dodatak nego dio osnovne pripreme. Ipak, upravo se na tu stavku često zaboravi.

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Putovanje ne počinje tek kad stignemo u hotel

Prije polaska najčešće provjeravamo dokumente, avionske karte, smještaj, osiguranje i plan putovanja. Kad se putuje na veći događaj, koncert, poslovni susret ili sportsko natjecanje, popis priprema postaje još duži. To posebno vrijedi za putnike koji će tijekom Svjetskog prvenstva 2026. putovati u SAD, Kanadu ili Meksiko, gdje će im mobilni internet trebati već pri izlasku iz aviona za snalaženje u gradu, dogovor s društvom, provjeru lokacije stadiona ili naručivanje prijevoza.

Mnogi računaju na to da će se snaći kad slete. Možda će biti Wi-Fi na aerodromu. Možda će hotel imati dobru mrežu. Možda će se lokalna SIM kartica moći kupiti odmah nakon dolaska. U stvarnosti taj “možda” često dođe baš kad nam je internet najpotrebniji.

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Nekoliko minuta online može biti dovoljno za neugodno iznenađenje

Kod kuće rijetko razmišljamo o tome koliko podataka trošimo. Aplikacije rade u pozadini, poruke stižu same, fotografije se učitavaju, a karte se osvježavaju bez našeg razmišljanja. Na putovanju izvan Europske unije situacija može biti drugačija. Pravila roaminga na koja smo se naviknuli unutar Europe ne vrijede jednako u svim zemljama, a cijene mobilnog interneta mogu se razlikovati ovisno o destinaciji, operateru i paketu. Zato se isplati prije polaska provjeriti internet izvan EU i moguće troškove roaminga. Neugodni troškovi često ne nastanu zato što je netko satima gledao videozapise nego zbog svakodnevnih stvari, poput otvaranja navigacije, slanja poruka, provjere e-maila, naručivanja vožnje ili pretraživanja lokacije hotela. Baš onih stvari koje radimo odmah nakon slijetanja.

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Internet nakon dolaska više nije luksuz

Putovanja su se promijenila. Nekad je bilo dovoljno imati isprintanu kartu grada i adresu hotela zapisanu na papiru. Danas većina putnika očekuje da će sve riješiti uz pomoć mobitela, odnosno interneta. Ako kasni let, provjeravamo kad će avion stići. Ako se promijeni plan, tražimo najbližu opciju prijevoza. Ako putujemo u grupi, dogovaramo se porukama. Ako dolazimo u nepoznat grad, navigacija postaje prvi oslonac. Upravo zato sve više putnika o internetu razmišlja prije polaska, a ne tek kad se nađu u zračnoj luci.

Jedna od opcija koje se sve češće koriste je eSIM kartica, digitalna verzija SIM kartice, koja se aktivira online, bez fizičke zamjene kartice u mobitelu. Putniku omogućuje da unaprijed pripremi mobilni internet za odabranu destinaciju i poveže se čim stigne.

Mala priprema kojom možete izbjeći mnogo stresa

Zamislimo putnika koji slijeće u New York, Miami ili Los Angeles na Svjetsko prvenstvo. Oko njega su tisuće navijača, atmosfera raste, a on pokušava pronaći smještaj, otvoriti Google Maps, javiti prijateljima da je stigao ili želi provjeriti gdje se igra sljedeća utakmica… Ako internet radi odmah, taj dio putovanja prolazi gotovo neprimjetno. Ako ne radi, počinje traženje Wi-Fija, provjeravanje opcija roaminga, čekanje u redu za lokalnu karticu ili oslanjanje na tuđu vezu. Sve to možda nije velik problem, ali u trenutku dolaska može biti nepotreban stres. Upravo zato povezanost sve češće postaje dio putne pripreme, jednako kao provjera putovnice, karte i smještaja.

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Hrvatsko rješenje za internet u više od 170 zemalja

Za putnike koji žele riješiti internet prije polaska dostupna su rješenja poput GigaX eSIM-a, hrvatske digitalne usluge za mobilni internet, koja dolazi iz Zaprešića, a dostupna je u više od 170 zemalja svijeta. Usluga se aktivira online, bez fizičke SIM kartice i bez ugovorne obveze.

Korisnik odabire destinaciju, podatkovni paket i aktivira uslugu putem QR koda. Nakon dolaska na odredište uređaj se povezuje na dostupnu partnersku mrežu, što putnicima omogućuje pristup internetu bez traženja lokalne SIM kartice ili ovisnosti o javnom Wi-Fiju. Takav pristup posebno je praktičan za putovanja izvan Europe, dulja putovanja, poslovne odlaske, city break putovanja ili odlazak na velika međunarodna događanja.

Prije putovanja provjeravamo sve. Možda je vrijeme da provjerimo i internet

Putovanje se najčešće pamti po ljudima, mjestima i trenucima. No da bismo do njih došli bez nepotrebnog stresa, često nam pomažu upravo male pripreme koje obavimo na vrijeme. Provjerena adresa smještaja, spremljena karta, dokumenti pri ruci i internet koji radi onda kad nam treba, odmah nakon slijetanja. Jer ponekad razlika između mirnog početka putovanja i nervoznog traženja signala stane u jednu odluku prije polaska.