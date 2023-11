Putujte Europom bez mnogo novca: Mozartov grad nudi razne besplatne atrakcije

Salzburg je poznat kao rodni grad jednog od najpoznatijih skladatelja u povijesti glazbe - Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali to nije jedina atrakcija koju ovaj grad nudi. Svaki posjetitelj mora znati da se, kad šeće centrom Salzburga, nalazi usred povijesnog spomenika. Naime, više od 1000 lokaliteta u "srcu" grada uvršteno je na UNESCO-ov popis svjetske baštine, što znači da, kamo god pogledate, vidite prirodnu znamenitost pod zaštitom svjetski poznate organizacije.

Ovaj prekrasni grad u podnožju Alpa, osim bogate kulturne baštine, nudi arhitektonske ljepote i predivnu prirodu, a najbolje je to što ga možete istražiti s malo novca. Naime, postoji mnogo besplatnih aktivnosti i atrakcija koje će vaš posjet ovom gradu učiniti jedinstvenim, zabavnim i nezaboravnim iskustvom.

Mramorna dvorana palače Mirabell

A znate li koji je najbolji dio ove priče? Da biste vidjeli sve važne znamenitosti ovoga grada, ne morate mnogo tražiti, kaže nam 41-godišnja Tamara, koja je nedavno posjetila Salzburg. Sve važne zanimljivosti na dohvat su ruke, a stari grad udaljen je samo 10-15 minuta hoda od željezničke postaje, gdje je pristao autobus kojim je doputovala iz Zagreba.

- Najbliža atrakcija željezničkom kolodvoru su palača i vrt Mirabell. Interijer i eksterijer su prekrasni, a ulazak u dio palaču, koja dijelom služi kao državni ured, besplatan je - navodi sugovornica.

Najimpresivnija značajka ove palače iz 17. stoljeća je Mramorna dvorana, koju danas smatraju jednom od najljepših sala za vjenčanja na svijetu. Oko palače Mirabell uređeni su prekrasni barokni vrtovi, kroz koje možete prošetati a da ne potrošite ni centa. Štoviše, Tamara je, kaže nam, uživala gledajući mnogobrojne kipove, fontane i tunele, a u vrtovima se nalaze kafić i restoran, gdje nakon obilaska možete predahnuti uz pristupačne cijene hrane i pića.

Foto: Shutterstock

Najromantičnije mjesto u Salzburgu

Tamara preporučuje svakome tko posjeti Salzburg da ostavi vremena za besplatan doživljaj vrlo posebnog izlaska i zalaska sunca.

- Jednostavno se uputite do bastiona Hettwer i bit ćete nagrađeni jednim od najčarobnijih pogleda na stari grad i tvrđavu Hohensalzburg, koja je inače i zaštitni znak ovog čarobnog austrijskoga grada. Ako volite fotografirati, kao ja, ili samo želite uživati u još jednom pogledu kao iz bajke, prošećite do Müllnerstega - savjetuje sugovornica, a riječ je o mostu preko rijeke Salzach s kojeg se pruža pogled na stari grad Salzburg.

- Putujete li s partnerom, svakako posjetite i Makartsteg, pješački most, koji je najbliži južnim vratima vrtova Mirabell. Često ga nazivaju mostom ljubavi, a smatraju ga najromantičnijim mjestom u Salzburgu, što zaista i jest - simpatično ističe Tamara.

A poput palače i vrta Mirabell te spomenutih tvrđava i mostova, ulica Getreidegasse nezaobilazna je lokacija prilikom posjeta Salzburgu. Ondje ćete pronaći, kaže nam Tamara, širok izbor trgovina koje prodaju sve, od nakita i antikviteta do kožne galanterije i namirnica. U ovoj ulici je i Mozartova rodna kuća, odnosno muzej, gdje možete saznati više o Mozartu i salzburškoj glazbenoj baštini. Ali sugovornica upozorava da ćete za to ipak morati platiti ulaznicu. Ulaznice možete kupiti online ili na blagajni muzeja, a cijene se kreću od 13,50 do 20 eura.

- No mnogi talentirani umjetnici i glazbenici svakodnevno nastupaju na glavnim trgovima Salzburga. Možete slušati klasičnu glazbu ili vidjeti izvedbe uličnih umjetnika, a da pritom ne potrošite ni euro. To je prava kulturna poslastica koja će obogatiti vaše iskustvo u ovom predivnom gradu. Preporučila bih svakome da posjeti Salzburg bez brige o budžetu - savjetuje Tamara.

Kad putovati u Salzburg?

Prije odlaska u ovaj grad morate znati i za poznatu izreku iz ovoga kraja koja glasi: "Ne postoji loše vrijeme, samo neprikladna odjeća". Tako da, bez obzira na to u koje godišnje doba poželite posjetiti ovaj grad, on će vam bez sumnje pružiti ono najbolje. No da biste stigli do Salzburga sigurno i povoljno, savjetujemo vam putovanje FlixBusom. Prepoznatljivi zeleni FlixBus autobusi nude praktične opcije za putovanje Europom. Osim udobnih sjedala, više prostora za noge, besplatan Internet, utičnice za vaše uređaje i jednostavnost kupovine karte putem aplikacije, visoki tehnološki standardi implementirani u sama vozila pružaju vozačima podršku tijekom vožnje što putovanje čini sigurnijim i udobnijim kako na kraćim tako i na dužim relacijama.

Foto: FlixBus

Karte možete unaprijed rezervirati na njihovoj web stranici, a FlixBusova postaja u Salzburgu nalazi se na željezničkom kolodvoru, što znači da možete lako doći do svih spomenutih dijelova grada.

- Kako biste dodatno uštedjeli, razmislite o vožnji noćnim linijama. FlixBusove noćne linije često nude povoljnije cijene, a putovanje traje kraće jer ima manje zaustavljanja nego tijekom dana. Ovo je meni bio još jedan sjajan način da uštedim novac, ali i vrijeme - rekla je sugovornica Tamara.

I na kraju imamo jednu zanimljivost za sve pivoljupce. Upravo je Salzburg ponosni nositelj titule prijestolnice piva. Ondje je 1492. godine otvorena prva pivovara, Stiegl-Brauwelt, koja radi i danas! Njihov asortiman proizvoda sastoji se od klasičnih Stiegl-Goldbräu i Stiegl-Hell piva pa sve do umjetničkih posebnih izdanja i specifičnih sezonskih piva koja dočaravaju okus dotične sezone na nepcu. Danas ova pivovara više nije samo mjesto na kojemu možete kušati najstarije recepte za piće od hmelja nego je muzej-restoran s mnogobrojnim uzbudljivim i jedinstvenim povijesnim znamenitostima.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku autobus

putovanje

salzburg