Njezina su energija i vedrina zarazne, pa ipak će za sebe reći da je introvert i štreber. Analitika i business intelligence posao su budućnosti, jer svaka ozbiljna kompanija danas raspolaže velikom količinom podataka, i svaka će u budućnosti biti zapravo u data businessu. Na A1 interaktivnoj mapi poslova i vještina budućnosti te su profesije visoko izlistane, a Petra Hajduković objašnjava kako će najviše zanimanja budućnosti biti baš iz područja napredne analitike. Protrčala je kroz FER relativno jednostavno ('Što se mora, mora se – sjedne se i nauči'), no nakon faksa nije bila sigurna čime bi se točno željela baviti.

- Znala sam da ne želim čisti IT posao: nije mi bilo zamislivo sjediti za računalom, ne micati se i programirati cijeli dan. Smatram se introvertom i takav bi mi posao vjerojatno odgovarao, ali nisam se u tome vidjela - kaže Hajduković.

Kako povezati nove tehnologije i poslovne procese – to je bilo područje koje je htjela istražiti. Onda je prošla karijerni put u Fortenova grupi, nekadašnjem Agrokoru. Prije više od 13 godina zaposlila se u Tisku kao pripravnik za područje poslovnog izvještavanja, da bi nakon tri godine prešla u mStart.

- Išla sam korak po korak. Počela sam kao pripravnik, pa mlađi specijalist, postala stariji specijalist, pa voditelj odjela business intelligencea, i u konačnici došla do pozicije direktorice službe. Sretna sam što je put bio postupan, jer ne bih nikada preuzela vođenje područja u kojem se nisam operativno okušala. Ne smatram da je nužno da menadžeri trebaju poznavati operativu, ali za donošenje kvalitetnih odluka moraju okvirno znati kako funkcioniraju neke stvari, a i ja sam tip osobe koja voli držati stvari pod kontrolom pa to automatski znači da volim znati i više nego je potrebno - opisuje Hajduković.

Junakinja koja spašava živote

I dok je danju bila informatičarka, Petra se u slobodno vrijeme pretvarala u junakinju koja spašava živote. Sve je slobodno vrijeme i energiju uložila u svoju drugu strast – rad sa psima. Posebno je područje potražnih pasa s kojima radi. Sa svojim border kolijem Bixom (koji je na žalost otišao na neke druge proplanke) godinama je, kao članica Kluba za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, sudjelovala u spasilačkim akcijama HGSS-a. U slobodno vrijeme i dalje trenira pse kako bi jednog dana postali pouzdani potražni psi.

Iako su se odgovornost i količina posla mijenjale, od početka je u području vezanom za podatke, izvještavanja i analize. Na posjetnici joj danas piše direktorica službe analitike i CRM-a u mStartu.

- To je spoj IT-ja i poslovne strane, a u pozadini je vođenje tima od pedesetak ljudi širokog raspona područja kojima vladaju. Svi se danas trude ići u tom smjeru i pomoću raznih modela matematički doći do odgovora na temelju podataka - kaže.

Tvrdi da je prednost mStarta i Fortenova grupe ogromna količina podataka kojima raspolažu.

- Prije 10 ili 15 godina radilo se klasično izvještavanje, a danas nam je, osim klasičnog izvještavanja, planiranja i CRM-a, cilj iskoristiti podatke i kroz naprednu analitiku i na taj način dodatno iskoristiti velike količine podataka koje imamo, kako bi pomoću njih pomogli poslovnoj strani u donošenju odluka u ovim ubrzanim vremenima, u kojima su dobre i pravovremene odluke ključne za uspješno poslovanje - pojašnjava Petra.

- Ima mnogo prostora za poboljšanja u svim formama. Zasad smo najviše fokusirani na maloprodajne kanale - objašnjava direktorica odjela u poduzeću koje pruža usluge razvoja, implementacije, integracije i podrške poslovnim informacijskim sustavima i rješenjima.

Investirajte u edukaciju

Relativno je to novo područje u kojem se uz pomoć umjetne inteligencije, strojnog učenja i deep learninga trude izvući maksimum iz podataka na kojima, kako kaže, sjede.

- Moj je zadatak voditi relativno velik tim koji se bavi izvještavanjem i planiranjem, CRM-om, razvojem aplikacija i naprednom analitikom. Osoba koja u data inženjeringu ima pet godina iskustva danas već ima status seniora, dok u nekim drugim kategorijama senior postajete s najmanje deset ili više godina iskustva - opisuje. To hot zanimanje sve je traženije.

- Naš je cilj pomoći korisnicima da iz podataka izvuku najveću moguću vrijednost spajajući poslovnu stranu i znanost podataka, objašnjava razliku u odnosu na old school pristupu rada gdje je projekte iz ovog područja bilo moguće kvalitetno iznijeti i bez bliske svakodnevne suradnje između IT-a i poslovanja. Nove su metodologije sada must have - kaže.

- Data scientisti koji rade u timu su se, kroz vrijeme i razne projekte, upoznali s poslovnim procesima raznih kompanija kojima pružamo usluge. Jasno im je gdje su problemi i koje podatke treba tražiti kako bi mogli modelirati. Čisto tehničko znanje nije dovoljno da se išta napravi: možete znati modelirati, ali dok ne znate što tražite i što poslovnoj strani treba, teško ćete biti uspješni na takvim projektima. To se stječe iskustvom i nema te škole koja će vas naučiti kako izgleda bilo koji poslovni proces - kaže Petra.

- Mi smo IT kompanija i kroz blisku suradnju s poslovnom stranom stječemo saznanja o poslovnim procesima. Zato nam je cilj unutar mStarta oformiti data lab gdje bismo mogli približiti poslovnu i IT stranu te kroz tu sinergiju postići da znanja iz dvaju područja sažive na najbolji mogući način - opisuje.

Kao primjer projekta na kakvima rade ističe optimizaciju promocija koja se radi kroz promo tool koji su razvili s kolegama iz Mercatora iz Slovenije. Alat im omogućava da pomoću napredne analitike bolje planiraju promotivne aktivnosti odnosno definiraju primjerice popuste.

Dok je prije 17 godina studirala, područje napredne analitike nije ni postojalo, pa je sama intenzivno prolazila kroz tečajeve na Courseri, čitala znanstvene radove, slušala predavanja na YouTubeu.

- Kad sam postala direktorica brzo sam morala proširiti znanja kako bih mogla razgovarati s kolegama i ravnopravno s njima komentirati izazove na koje nailazimo. Ali nije bilo teško jer sam se usput zabavila - dodaje Petra.

Kapacitet za učenje je zapravo stvarna valuta kojom danas trgujemo u karijerama. Investirate li u edukaciju, kreirate dugoročne dividende u profesionalnom napredovanju. Petrin primjer pokazuje kako je danas učenje posao, a tražene su osobe koje imaju beskonačnu uzlaznu liniju učenja, kako je to definirao Reid Hoffman, osnivač LinkedIna. Lako prilagodljive i proaktivne osobe koje su voljne učiti visoko su vrijedan kadar za svaku organizaciju.

Stručnjaci su nezamjenjivi

Petrin tim broji pedesetak ljudi iz sedam odjela, koji su pretežno studirali na FER-u ili PMF-u.

- Način razmišljanja koji se izgradi na tim fakultetima je ono što treba našem timu. Ti su fakulteti garancija da možemo raditi s novim znanjima – jer većinu alata ionako nisu imali prilike upoznati, niti se to realno očekuje. Ali tko je željan razvoja i učenja, brzo će svladati nova znanja - kaže i objašnjava koje vještine traži kada angažira nove suradnike. Važnost stručnih ljudi u timu je neizmjerna.

- Uvijek postoje vanjski faktori koje podaci ne mogu pročitati jer nemaju tu informaciju. Analiziramo li prošlogodišnju situaciju vezanu uz pojavu Covid-19 pandemije, svi modeli rane predikcije morali su biti prilagođeni situaciji kakve dosad nije bilo i za koju imate podatke. Tu ljudski input kvalitetno utječe na modele. Nisam nikad bila od onih dogmatika koji tvrde 'Ako je brojka rekla, to je zadnje i zakon' – jer ni najsavršeniji model ne može zamijeniti osobu koja ima neku ključnu informaciju. Zato sve brojke prokomentiram s poslovnom stranom. Kad bi se svi podaci sustavno vodili i bili iskoristivi, modeli bi ih mogli koristiti u svrhu još boljih rezultata, ali nije realno očekivati da ćete uvijek imati sve podatke i sve informacije. Toga nema - objašnjava Petra.

Uvjerenje da će modeli samostalno donositi velike odluke smatra utopijom jer misli da će zadnju riječ uvijek morati imati čovjek.

- Zato su u prognozama svi oprezni, svjesni mogućih posljedica u situaciji kad bi se uvažavali samo podaci, a ne i ljudski faktor - dodaje.

Ranoranilac je, ustaje u šest, pola sedam. Dok je imala psa, ustajala bi i ranije. - Na žalost, više ga nemam -, dodaje, i prvi put tijekom razgovora mijenja raspoloženje. Psi su njezina velika strast i u medijima je često proteklih godina bila zbog suradnje s HGSS-om. Sa svojim je graničarskim kolijem Bixom, kao članica KOSSP.a Zagreb, redovito sudjelovala u njihovim spasilačkim akcijama. U taj je svijet ušla prije više od 15 godina, a njezin je Bix bio prvi potražni pas u Hrvatskoj s položenim MRT-om (mission readiness test) za traženje u prirodi. Najbolje se relaksira vani: prije nekoliko godina uključila se u školu trčanja, pa istrčala najprije polumaraton, a onda i maraton. Živi dinamično i disciplinirano.

- Ne pijem, ne pušim, sve se to za mene nije primilo, već dugo ne jedem niti slatko, mnogima je sve to čudno, ali meni bi bilo čudno da je bilo što od toga drugačije - kaže.

Ujutro kad se probudi najprije uključuje laptop.

- Moram provjeriti kako je noć prošla. Noć je, naime, ključna jer se tada obrađuju svi podaci koji se tijekom dana generiraju u kompanijama. Ako noć nije prošla ok, znači da je pred nama kaotičan dan - objašnjava. Ali u Petrinom svijetu kreativni kaos može biti jako dobra stvar.