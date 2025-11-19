Radionica 'Ti si na potezu!': Pozivamo sve studente koji žele znati više o financijskoj slobodi

Koliko zapravo poznajete vlastitu plaću, porez ili način na koji funkcionira mirovina? Većina studenata pri prvom poslovnom angažmanu suoči se s nizom pojmova koje im do tada nitko nije objasnio - bruto, neto, povrat poreza, mirovinski doprinosi... Upravo zato 27. studenog u Zagrebu će biti radionica "Ti si na potezu!", namijenjena studentima koji žele razumjeti kako se gradi financijska stabilnost - od prvog studentskog ugovora do dugoročnog planiranja sigurne budućnosti.

Od prve uplate do financijskog planiranja

Prvi dio radionice vodit će nastavnik Vanja Vejzagić, koji će sudionicima približiti osnovne financijske pojmove kroz konkretne primjere iz prakse.

- Na radionici ćemo objasniti razliku između bruto i neto plaće, način čitanja platne liste te kako ostvariti povrat poreza za mlade (100% do 25 godina, 50% do 30 godina). Proći ćemo i pravila studentskog rada preko SC-a te pragove neoporezivih primitaka (do 10.800 € godišnje), uz praktične primjere obračuna - najavljuje Vejzagić.

Drugi dio njegova predavanja posvećen je financijskoj pismenosti - temi koja dugoročno čini najveću razliku.

- Bit će riječi o ranom početku mirovinske štednje, ulozi fondova, troškovima i rizicima te o tome kako male redovite uplate i složena kamata s vremenom grade kapital. Pokazat ćemo jednostavne modele ulaganja kroz fondove, uz naglasak na transparentnost naknada i rizik primjeren dobi - dodaje nastavnik.

Mirovinski sustav objašnjen jednostavno

Drugi dio radionice vodit će Daniela Troskot iz Erste mirovinskog fonda, koja će studentima na razumljiv način približiti strukturu mirovinskog sustava i mogućnosti koje on nudi.

- Govorit ću o mirovinskim stupovima, o tome što oni znače, kako funkcioniraju i kako svatko može pametno planirati svoju mirovinu. Bit će riječi o prednostima mirovinske štednje, dodatnim oblicima štednje te praktičnim savjetima o tome kako donijeti informirane odluke za sigurniju financijsku budućnost - ističe Troskot.

Cilj je studentima pružiti osnovno razumijevanje sustava koji ih već sada dotiče, bilo kroz studentski rad, bilo kroz buduće zaposlenje. Jer financijska odgovornost ne počinje prvog dana na stalnom poslu nego prvim razumijevanjem kamo odlazi svaka uplata.

Znanje koje dugoročno mijenja navike

Radionica “Ti si na potezu!” bit će 27. studenog u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays, Gradišćanska 24, u Zagrebu, a otvorena je za sve studente, bez obzira na fakultet koji pohađaju. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta je ograničen, pa se preporučuje pravodobna i obavezna prijava putem stranice linka.

Ova radionica nije samo prilika da naučite upravljati osobnim financijama nego i da shvatite kako svaka mala odluka danas gradi financijsku sigurnost sutra. Kao i u šahu… Oni koji planiraju poteze uvijek imaju prednost.