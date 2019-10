Raj u susjedstvu: Jeste li čuli za ova bajkovita mjesta?

Većina nas mašta o egzotičnim putovanjima u daleke zemlje, a nismo ni svjesni kako su pravi biseri udaljeni samo nekoliko sati vožnje automobilom. U susjednoj Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sloveniji možete zadovoljiti svoje apetite za raskošnim putovanjima i uživati u različitim kulturnim i prirodnim atrakcijama. Donosimo vam nekoliko lokacija koje obavezno morate staviti na svoj popis jer vam garantiramo da će vas oduševiti.

1. Zemlja bajkovitog lica

Prijestolnica je ove srednjoeuropske države Budimpešta, a u njoj se spajaju stara, poviješću bogata i nova Europa. Ako u Mađarskoj želite posjetiti nešto manje poznato od Budimpešte i jezera Balaton, vrijeme je da to učinite već idući vikend.

Plutajuće kuće Bokod

Ova atrakcija jedna je od najbolje čuvanih mađarskih tajni. Skrivene u ribarskom selu Bokod, plutajuće kuće povezane su drvenim daskama, a na površini ih održavaju drvene grede. Zahvaljujući obližnjoj elektrani, jezero je uvijek toplo te se u ribolovu može uživati tijekom cijele godine.

2. Najveći biser Balkana

Osim što glase za vrlo humorističan narod, u Bosni i Hercegovini nalaze se neki od najljepših prirodnih bisera na ovom području. Sigurni smo kako će vas idući prizori ostaviti bez daha.

Slapovi Kravica

Ova prirodna atrakcija za vrijeme ljetnih mjeseci okupljalište je svih onih koji se žele osvježiti u kristalno čistom prirodnom bazenu. Slapovi Kravica udaljeni su svega desetak kilometara od Međugorja, u blizini Ljubuškog. Plavo-zelena rijeka Trebizat zaslužna je za ove nestvarno lijepe slapove čija visina iznosi 25 metara, a jednodnevni izleti organiziraju se iz različitih gradova u Hrvatskoj.

3. Čuda iz susjedstva

Osim što ju krasi prekrasan krajolik, Crna Gora zemlja je čuda. Ovdje se nalazi najduža plaža na Jadranu (Velika plaža), jedno od najposjećenijih kršćanskih svetišta u svijetu (manastir Ostro), najviši mauzolej na svijetu (Njegoš, Lovćen) te najjužniji fjord (Boka kotorska). Vjerujemo kako će vas i iduće čudo ostaviti bez daha.

Đurđevića Tara

Ova čudesna kombinacija prirode i građevine svakog je posjetitelja ostavila oduševljenim. Izgrađen između 1937. i 1940. godine, nekada je predstavljao najveći betonski most kojim su prolazili automobili. Most Tara uzdiže se 172 metara iznad korita, a za one željne uzbuđenja, u blizini se nalazi i zip-linija koja prolazi preko kanjona.

4. Ovdje nisu samo žene lijepe

Prelijepe žene, nevjerojatna priroda i autentična kultura krase Srbiju. Ova zemlja svaki nas put iznenadi svojom originalnošću, a potrudili smo se izdvojiti skriveni biser koji će vas sigurno osvojiti na prvi pogled.

Đavolja varoš

Iako je ovo mjesto prepuno legendi o onima koje je vrag zlostavljao, slikoviti prirodni fenomen opravdava posjet. Vražje naselje ili "Devil's Town", kako ga stranci nazivaju, zbirka je 202 kamene figure koje su na južnim obroncima planine Radan nastale strpljivim radom prirode. Đavolja Varoš nalazi se oko 90 km jugozapadno od Niša.

5. Zemlja bezbrojnih atrakcija

Problem je ove zemlje u njezinoj ljepoti koja će vas izluđivati dok budete odlučivali koje sve atrakcije želite posjetiti. Slovenija glasi za jednu od najljepših europskih zemalja, a svako godišnje doba određeni dio učinit će još atraktivnijim.

Jezero Bled

Ako razmišljate o savršenom bijegu za vikend, posjet ovom jezeru učinit će se savršenim. Bajkovit krajolik, netaknuta priroda i čist zrak ono su što će vam trebati kako biste napunili baterije. Udaljeno svega 55 km od Ljubljane, ovo jezero smješteno je na 475 m nadmorske visine. Ako žudite za mirom i šarmom srednjovjekovnih vremena, jezero Bled ispunit će vaše želje.

Iako se egzotična putovanja čine atraktivnima, vjerujemo kako ćete nakon posjeta ovim mjestima ostati oduševljeni i prvo željeti istražiti sve ljepote susjedstva. S putovanja možete donijeti mnogo uspomena kojih ćete se rado sjećati, upoznati različite ljude i nove kulture.

