Saznajte što je dubrovačka kolenda te s kojom će velikom zvijezdom taj grad ući u 2024.

Jubilarni deseti Dubrovački zimski festival otvoren je 2. prosinca, a trajat će sve do 6. siječnja 2024., nudeći pritom posjetiteljima bogat kulturni i zabavni program na mnogim lokacijama. Od Lazareta, preko stare gradske jezgre, pa sve do Lapada i Mokošice, posjetitelje čekaju mnogobrojne glazbene i kulturne atrakcije, ali i zabavan sadržaj za djecu. Tu je, naravno, uključeno i tradicionalno kolendavanje, koje je 2021. godine upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Dubrovačka kolenda stari je običaj čestitanja Božića i nove godine koji traje dva dana u godini: na Badnjak i Silvestrovo. Kolendari, sad najčešće djeca i mladi, obilaze ulice, kuće i stanove pjevajući čestitarsku pjesmu - kolendu. Dakle, odlučite li posjetiti zimski festival u tom razdoblju, sigurno ćete uživati u spomenutom prizoru. Usput možete obići i razne druge manifestacije, o kojima otkrivamo nešto više u nastavku.

Foto: Dubrovački zimski festival

Tradicija koja se čuva 800 godina

U Registru dobara Republike Hrvatske stoji podatak da je u dubrovačkoj kulturnoj i povijesnoj tradiciji kolendavanje prvi put zabilježeno 1272. godine, i to kao tip čestitanja knezu i crkvenim velikodostojnicima na Badnju večer i Staru godinu. To je ujedno prvi spomen usmene, pučke kolende. No danas je ovaj običaj sačuvan u dvama oblicima, kao ophod čestitara po kućama i javni ophod gradskim ulicama.

U knjizi ‘’Kolenda u Dubrovniku, tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća’’ autorica Jelena Obradović Majdaš piše kako postoji više teorija o podrijetlu i značenju ovog naziva. Neke od njih sugeriraju da ‘’kolenda’’ potječe od latinskog naziva za sakupljanje darova ili milostinje, a spominju se i sličnosti s nazivima nekih slavenskih bogova i božica. Značenja ovog naziva u prošlosti su vezali za kiticu cvijeća, ukras, dar, prvi dan u godini te osobno ime i prezime.

U ovom običaju, koji traje već 800 godina, ravnopravno su sudjelovali djeca i odrasli te muškarci i žene, sluge i sluškinje, siromasi, običan puk i građanski stalež, ali i vlastela i svećenici. No noćne družine ipak su se sastojale isključivo od muških članova. Riječ je o družbi kolendara koja je sastavljena od skupine mladića (od tri do devet članova), koji su u vrijeme blagdana priređivali zabave, maškarate, plesove i lakrdije po kućama.

Foto: Vedran Jerinic

Nakon prakticiranja ovog običaja u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika, izvođenje su proširili na šire gradsko područje - od Svetog Jakova na Višnjici do naselja Nova Mokošica, ali i na neka okolna područja. Također je zanimljivo da je kolendare za njihovo pjevanje obično počastio domaćin, najčešće hranom, pićem, slasticama i darivanjem novca, voća te slatkiša.

Advent uz najveće glazbenike

No osim što možete uživati u poznatoj dubrovačkoj tradiciji kolendavanja, Grad je i ove godine odlučio ponuditi bogat adventski program. Primjerice, ako bacite pogled na glazbena imena koja će zabavljati Dubrovčane i goste, bit će vam jasno da je to zabava koju ne želite propustiti.

Među njima se svakako izdvaja nastup Zdravka Čolića, s kojim će publika ući u novu godinu, no tu su i nastupi drugih velikih imena koja će se također pojaviti na Stradunu, poput Gibonnija (16. 12.), Parnog valjka (29. 12.) i Jelene Rozge (6. 1.) te Nipplepeoplea i grupe Detour (26. 12). Svakako vrijedi posjetiti i božićni koncert (22. 12.) Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji će i na Novu godinu zabavljati građene uz kamenice i pjenušac.

Foto: Dubrovački zimski festival

Osim na Stradunu, poznata imena zapjevat će i zasvirati na Adventu na Vojnoviću, u organizaciji Studentskog centra Dubrovnik. S obzirom na to da je riječ o izvođačima iz različitih glazbenih žanrova, poput Vojka V, Mate Bulića, Dalmatina, Zsae Zsae, Adija Šošeta, Joleta te Matka i Braneta, svatko će pronaći nešto za svoj ukus.

A želite li posjet dubrovačkom adventu zabilježiti čarobnim božićnim fotografijama, to možete učiniti na nekoliko lokacija predviđenim za fotkanje. Primjerice, među photo pointima nalaze se Adventski vijenac na Luži i Atrij Kneževa dvora. Pritom će posjetitelji Zimskog festivala imati priliku zabilježiti svoje blagdanske uspomene i na posebno osmišljenim novim "Postama od lentravanja“.

Tu je i Coca-Cola božićni kamion, koji donosi pravo malo božićno selo, a posjetitelji će moći uživati u hrani i piću te sudjelovati u božićnim igrama uz mnoge prilike za fotografiranje.

Što posjetiti s djecom?

I one najmlađe čekaju razni zabavni sadržaji. Otvorenje Adventa počelo je Šarenom zimom u uvali, gdje su klinci imali priliku uživati u zmajevima i balonima iznad uvale, Grinchu koji je stigao u Dubrovnik, lutkarskim predstavama, plesnim nastupima te likovnim i STEM radionicama.

Foto: VEDRAN LEVI Lazarina 1 20000 Dubrovnik

No čak i ako ste to propustili, pred vama je niz drugih zabavnih manifestacija koje možete posjetiti s najmlađima. Primjerice, Kazalište Marina Držića predstavilo je 15 programa za djecu i mlade u prosincu, među kojima se ističu "Orašar", "Umišljena mišica", "Vrag zlatne kose" i "Carevo novo ruho". Tu su i nastupi plesnih skupina Studio Stage Konavle i Step n’ jazz.

Zaljubljenike u zimske aktivnosti i sportove sigurno će privući i klizališta koja su otvorena na dvjema lokacijama. Prvo je klizalište smješteno u uvali Lapad, a drugo se nalazi u Mokošici.

Moto mrazovi, koji će 26. prosinca posjetiti Stradun, također će oduševiti mnoge klince, a 31. prosinca Grad priređuje i Dječji doček Nove godine uz Ante Gelo Band.

Više informacija o programu 10. Dubrovačkog zimskog festivala i termine određenih događaja potražite na službenoj stranici festivala.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku kolendavanje

kolenda

dubrovnik

advent