Shangru Yang: 'Da bismo se zaljubili u novo mjesto, ponekad je dovoljno sresti prave ljude'

Jedan od velikih problema današnjice su podjele u društvu, zbog čega se čini kao da smo više usredotočeni na ono što nas razdvaja umjesto na sve ono što nas povezuje. Povezanost počinje gdje prepreke nestaju središnja je poruka Hrvatskog Telekoma, koja se temelji na uvjerenju kako i u današnjem polariziranom društvu ima mnogo više stvari koje nas povezuju, neovisno o vjeri, nacionalnosti, dobi, društvenom statusu, osobnim preferencijama i interesima. I zato, s ciljem inspiriranja, donosimo seriju priča o pojedincima koji nisu dopustili da ih prepreke na koje su u životu naišli ograničavaju i razdvajaju nego su ih srušili te odlučili živjeti punim plućima i povezani.

Prijateljstvo nastaje kad prepreke nestanu

U srcu svakog putovanja postoji trenutak u kojem nepoznato postaje poznato, kad su granice tek linije na papiru, a svjetovi se stapaju u cjelinu. Ponekad nije potrebno mnogo da bismo se zaljubili u novo mjesto - dovoljno je sresti prave ljude, osjetiti toplinu koju nova okolina nudi i pomisliti kako baš tu pripadamo. Upravo takav bio je put mlade Shangru Yang, Kineskinje koja je u Hrvatsku stigla kako bi predavala kineski jezik na Konfucijevu institutu Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: Privatni album

- Moje je sveučilište surađivalo s Institutom kako bi u inozemstvo poslalo kineske učitelje, a nakon što sam diplomirala, odabrali su mene. To mi je bila uzbudljiva prilika da istražim svijet, jer prije toga nikad nisam putovala izvan Kine. Bila je to i mogućnost za profesionalni i osobni rast u potpuno novom okruženju - prisjeća se Shangru, koju prijatelji od milja zovu Momo.

U Hrvatsku je stigla u studenom 2017. godine i već joj je na prvi pogled nova i potpuno nepoznata zemlja djelovala obećavajuće.

- Sjećam se da je bilo hladno, ali ljudi su bili topli i gostoljubivi. Sve oko mene bilo mi je zanimljivo, a u to vrijeme u Hrvatskoj još nije bilo mnogo stranaca, pa su svi bili znatiželjni i ljubazni. Brzo sam naučila reći 'dobar dan' i pozdravljala ljude na ulici ili u trgovinama. Njihovi osmijesi i prijateljski stav učinili su da se osjećam dobrodošlo - otkriva nam Momo.

Iako su Kina i Hrvatska zemlje koje se po mnogočemu razlikuju, proces prilagodbe na novo i nepoznato prolazio je glatko i bio je znatno brži od očekivanog.

- U početku je sve bilo tako novo i uzbudljivo, pa mi se činilo da tjedni, ali i mjeseci, doslovno lete. Ubrzo sam pronašla mir u svakodnevnim sitnicama: u šetnjama po zagrebačkim parkovima, u kavi u malim kafićima, u večerama s novim prijateljima - prisjetila se Momo.

Foto: Privatni album

Ljubav prema hrani univerzalna je kategorija

- Prvo jelo koje sam probala bio je burek s mesom. Svidio mi se jer me podsjećao na neka kineska jela. Također sam uživala u lokalnim specijalitetima poput sarme, bunceka i mlinaca. Poslije, kad sam počela osjećati nostalgiju za kineskom hranom, počela sam kuhati naša jela kod kuće. To je postao zabavan i kreativan način spajanja dviju kultura i učinio je moj novi dom još ugodnijim - uz smijeh govori o svojim prvim kulinarskim iskustvima u novoj domovini.

Učenje hrvatskog jezika, njegove gramatike, a posebice savladavanje padeža, mnogim strancima zadaje glavobolje i često predstavlja najveću prepreku za potpuno prevladavanje prepreka. No ne i našoj sugovornici.

- Ne bih rekla da sam potpuno savladala jezik, ali mogu voditi osnovne do srednje složene razgovore. Ipak, još mi je teško potpuno pratiti grupne razgovore na hrvatskom. Jezik je tako važan alat za povezivanje s ljudima i ponekad se osjećam kao da propuštam dublje interakcije. Međutim, motivirana sam da nastavim s učenjem i napredovanjem, a prijatelji i poznanici stalno me ohrabruju i hvale moj trud. Uz potpuno savladavanje jezika moći ću još dublje povezati se s vašom kulturom - s mnogo entuzijazma govori nam Shangru.

Foto: Privatni album

Od standardnog do programerskog jezika

U međuvremenu je posao profesorice kineskog jezika zamijenila onim u IT sektoru, pa danas radi kao junior programer.

- Prelazak u IT sektor bio je za mene velik korak, ali bila sam odlučna. Počela sam učiti programiranje online, a poslije sam doznala za nevladinu organizaciju Borders: None, koja nudi besplatne lekcije programiranja za imigrante. Završila sam ondje svoje školovanje i radila samostalno na nekoliko projekata. Nije bilo lako pronaći posao, ali cijelo sam vrijeme bila uporna i proaktivna, tražeći prilike gdje god sam mogla. Vjerujem da su naporan rad i otvorenost za nove prilike ključni za postizanje ciljeva - s ponosom kaže Momo.

U Hrvatskoj je, osim novog doma, prijatelja i posla, pronašla ljubav. A upravo je zbog nje i odlučila skrasiti se ovdje.

- Suprug i ja upoznali smo se online, a ja sam prva predložila da se nađemo na kavi. 'Kliknuli' smo već tijekom prvog razgovora i stvari su se prirodno razvijale. Povezali smo se kroz zajedničke vrijednosti i znatiželju prema dvjema kulturama. Unatoč različitom podrijetlu i backgroundu, našli smo zajednički jezik u ljubavi, ali i u interesima: oboje volimo istraživati nove stvari, bilo da je riječ o hrani, putovanjima ili glazbi. Naša je veza postajala sve jača jer smo se podržavali u životnim izazovima i zajedno slavili svoja postignuća - priča nam pomalo zaneseno i uz osmijeh.

Foto: Privatni album

Na kraju svega svi smo samo ljudi

Shangru Yang ne skriva svoju ljubav prema novoj domovini, pa odmah kaže da je njezino iskustvo bilo, i još je, prekrasno. Ističe kako posebno voli more, ljude i hranu.

- Uživam u planinarenju, branju gljiva, plivanju, slikanju, plesu i provođenju vremena s prijateljima. Hrvatska nudi prekrasnu ravnotežu prirode i kulture, a ja sam ovdje izgradila život koji me čini sretnom. Međutim, povremeno sam znala naići na predrasude zbog toga što dolazim iz Azije. Voljela bih da ljudi budu otvoreniji i inkluzivniji, gledajući izvan razlika poput nacionalnosti ili izgleda. Na kraju dana, svi dijelimo iste emocije i ljudskost.

Iako se u Zagrebu odlično snašla, stvorila krug prijatelja te živi ispunjen i dinamičan život, nedostaje joj obitelj.

- Obično sam ih posjećivala jedanput godišnje, no pandemija me spriječila da to učinim u posljednje četiri godine. No ove smo godine, za kinesku Novu godinu, muž i ja otputovali u Kinu. Tek je tad upoznao moju obitelj i proveli smo prekrasno vrijeme zajedno. Nadam se da ću nastaviti redovito ih posjećivati.

U međuvremenu je Shangru, tj. Momo, kako je zovu prijatelji, prigrlila hrvatske običaje, ali i načine provođenja slobodnog vremena i druženja.

- Jako volim provoditi sate u kafiću, čavrljajući i uživajući u opuštenoj atmosferi. Također sam usvojila opušteni pristup životu 'bez žurbe', koji zaista cijenim. Uživam u tradicionalnoj hrvatskoj hrani, ali i odjeći, posebno u svojim udobnim, ručno rađenim papama, koje su mi izradile bake. Tako su tople i udobne. Također volim slušati hrvatsku glazbu. To je zabavan način učenja jezika i jačanja povezanosti s kulturom. Ovdje sam stekla divne prijatelje, kako domaće tako i ljude iz cijelog svijeta. Vjerujem da prijateljstvo nastaje lako kad su obje strane otvorene i spremne povezati se.