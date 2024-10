Šibenik i okolica pružaju vam jedinstvena iskustva, a ove lokacije posebno oduševljavaju

Pijenje kave na obali nije jednostavan čin. To je poseban ritual spore konzumacije i dubokog uživanja u svakom gutljaju. Gušt s pogledom na more i otoke koji nitko ne može platiti. Upravo je to smisao "sporog života", načina poimanja života koji nas potiče da stanemo, upijemo ljepote oko sebe i uživamo u danom trenutku.

On se osobito očituje u dalmatinskoj regiji, posebice u mjestima kao što su Šibenik i okolica, gdje se sadašnji trenutak najviše osjeti. Kultura i tradicija koji prožimaju Krešimirov grad i susjedna mjesta nešto su što barem jedanput u životu morate doživjeti. Zato, tražite li lokaciju koja će pobuditi sva vaša osjetila, a istodobno vam omogućiti potpunu relaksaciju i bijeg od užurbanog života, ovdje potražite utočište.

Odmor za oči

Nakon popijene kave i kratkog odmora u šibenskom Đardinu, vrijeme je najbolje iskoristiti za šetnju starim gradom. S obzirom na to da je ovaj grad pun povijesnih arhitektonskih detalja, na svakom koraku poželjet ćete stati i uživati u ljepotama šibenskih građevina.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Tu se posebno ističe katedrala svetog Jakova s impozantnom kupolom, koju odlikuje spoj gotike i renesanse. Ovo majstorsko djelo Jurja Dalmatinca i Nikole Firentinca nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske kulturne baštine te predstavlja jednu od najznačajnijih i najljepših građevina ne samo u Hrvatskoj nego na svijetu.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Nastavite li hodati, doći ćete do još jedne gotičko-renesansne građevine, a riječ je o crkvi svetog Ivana, na kojoj se nalazi najstariji gradski sat. Uz to krasi je stubište na južnoj strani koje je djelo šibenskoga graditelja Ivana Pribislavića, a ukrašeno je bareljefom.

Kad je riječ o satovima, valja spomenuti i najpoznatijeg šibenskog urara Marija Ljubića, koji je među posljednjim čuvarima tog zanata u ovom gradu, a i šire. Gospodin Ljubić održava sve gradske satove, uključujući jedan od najprepoznatljivijih - u zvoniku Gospe vanka grada.

Dosad ste sigurno primijetili da Šibenik ima mnogo crkava. Točnije, ima 24 crkve i četiri tvrđave, no to nisu jedine posebnosti ovoga grada.

U njegovu obilasku vrijedi posjetiti i košarkaško igralište u okviru spomenika Draženu Petroviću, a poželite li potpuno zaboraviti na sve probleme, odlučite se na čarobnu šetnju kroz Kanal sv. Ante.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Pritom ne propustite vidjeti skulpturu mehaničkoga gramofona, izrađenu u čast operne dive Ester Mazzoleni - Šibenčanke često nazivane "opernom božicom". Tijekom ljeta privremeno je krasila zidine Tvrđave sv. Mihovila, a uskoro će dobiti novu lokaciju.

Ljepota glazbe i zvukova prirode

Naime, uz sve što predstavlja, Šibenik je grad glazbe i pjesme. Iz njega su potekli mnogi ugledni skladatelji, pjevači i dirigenti. A osim što je mjesto tradicijske glazbe, primjerice muških a cappella skupina, odnosno klapa, Šibenik okuplja mnoga domaća i svjetska imena iz glazbeno-umjetničkih krugova.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Primjerice, na čuvenoj Tvrđavi sv. Mihovila, koja je visokim zidinama svojedobno služila za obranu grada, danas je amfiteatar, jedna od najljepših koncertnih pozornica na otvorenom. Kad spominjemo tvrđave, svakako vrijedi obići Tvrđavu Barone, na kojoj se pije kava s magičnim pogledom na otoke. Ne kaže se uzalud da je to pogled koji liječi. A tu je i Tvrđava sv. Nikole, posebna po venecijanskom stilu gradnje.

Poželite li uživati u malo drugačijim zvukovima, u okolici Šibenika smješten je Nacionalni park Krka, biser hrvatske prirode. Zvuk koji stvara pad slapova pravi je odmor za uši i omogućuje potpuno stapanje s prirodom, koje nam je danas, u jurnjavi gradskog života, prijeko potrebno.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Ako tražite tišinu i spokoj, usput možete posjetiti i otočić Visovac, jednu od najvažnijih prirodnih i kulturnih vrijednosti Hrvatske. Na otoku se nalaze istoimeni samostan i crkva Majke od Milosti, koji s krajolikom Visovačkog jezera čine prekrasno utočište mira i molitve.

Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovih mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Kampanja „Posjeti me“ , koju možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice , savršeno prenosi taj doživljaj kroz šest epizoda koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske.

Guštanje na svakom koraku

Kad poželite predahnuti od razgledavanja, dočekat će vas kuhinja s posebnim okusima, jedinstvena upravo za ovaj kraj. Naime, snažan utjecaj Venecije i Osmanskog Carstva očituje se i u gastronomiji Šibenika i okolice. Ponuda je zaista raznovrsna - od prženih riba s hrskavom koricom i dagnji na buzaru pa sve do pečene janjetine i svinjetine.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Sir koji je sazrio u vreći od janjeće kože i drniški pršut, zaliven čašom crnog vina, samo su početak slavlja okusa u Šibeniku.

Tu je i neizostavni brudet, a kada do vas dopru arome i mirisi iz "velike teće", teško je pronaći mjeru i zaustaviti se u kušanju ovog specijaliteta. Kad govorimo o gastronomskim simbolima Dalmacije, na vrhu se nalazi skradinski rižot. Ovo jelo moćnog i intenzivnog okusa, čiji su glavni sastojci riža i teleća ruža, dodatno je obogaćeno raznim začinima, poput aromatičnog muškatnog oraščića.

Naravno, nakon slanog mora doći i nešto slatko. Bilo da je riječ o rožati, pečenim smokvama, fritulama s grožđicama i likerom, ili pak skradinskoj torti, gotovo je nemoguće pogriješiti s odabirom. A na kraju sve valja zaliti bijelim ili crnim sortama kvalitetnog vina. Pritom, ako imate sreće, vedri Šibenčani uz čašu vina naučit će vas i kako odigrati čuvenu igru kartama - briškulu i trešetu.