Slika govori više od 1000 riječi: Manipulacija fotografijama danas postaje sve opasnija

Tehnološki napredak učinio je manipulaciju fotogragijama dostupnijom i sofisticiranijom nego ikada prije, a pitanje koje se sve češće postavlja je koliko je to zaista opasno. Jedna od najozbiljnijih posljedica jest narušavanje povjerenja. Kad fotografija više ne predstavlja istinu ili stvarnost, gubi se osnova na kojoj ljudi grade svoje razumijevanje događaja. Posebno je to vidljivo u politici kad takve slike mogu poslužiti za širenje lažnih vijesti.

Zato, danas, kada se slike i videa šire velikom brzinom i postaju viralni, ključno je razvijati medijsku pismenost i kritičko razmišljanje kako bismo osigurali da fotografije i dalje govore istinu, a ne laž. A o tome na koji način se najčešće manipulira multimedijalnim zapisima, ali i kako ih najlakše prepoznati razgovarali smo s managing direktorom Pixsella, Petrom Glebovom.

Događa se sve češće

Manipulacija slikom i videom nije ništa novo. Štoviše, postoji onoliko koliko postoji i tehnologija koja nam omogućuje snimanje fotografije i videa. No, danas je takva intervencija učestalija nego ikad prije jer nam tehnologija nikada nije bila dostupnija.

- Najčešće se to događa na društvenim mrežama. U natjecanju za broj like-ova kreatori sadržaja često pretjeruju manipulacijom kako bi privukli i zadržali pažnju gledatelja. Najčešće su to fotografije portreta i autoportreta na kojima osoba izgleda znatno mlađe, vitkije nego u stvarnosti, na fotografijama krajobraza prenaglašavaju se boje i unose elementi koji inače nisu vidljivi na fotografijama kako bi neko mjesto prikazali atraktivnijim nego što jest – kaže sugovornik.

Osim toga, dodaje, fotografijama i videima se često 'poigrava' kako bi se postigao neki ideološki ili politički cilj.

- U posljednje vrijeme mnogo se govori o generativnom AI-u. Te slike nisu zapravo manipulirana fotografija već sintetizirana slika koju je neki od generativnih AI programa proizveo na temelju tekstualnog upita korisnika, zahvaljujući milijunima slika koje je taj program "prožvakao" ne bi li "naučio" kako što izgleda – kaže Glebov.

'Zadnja linija obrane od lažnih vijesti'

No, osim pitanja autorskog prava na fotografijama koje je proizvela umjetna inteligencija, takve fotografije postaju osobito velik problem kada su u pitanju i lažne vijesti.

- Uz pomoć umjetne inteligencije na isti način je moguće upravljati i videom i zvukom. AI može, nakon što je dovoljno puta analizirao nečiji glas, prilično vjerodostojno reproducirati boju glasa neke osobe, do te mjere da to gotovo nitko neće primijetiti. Kada se to spoji s videom nastaje opasan 'deepfake' – upozorava Glebov.

Ipak, u tradicionalnim medijima, digitalnim i tiskanim, ovakvih je situacija znatno manje ili ih nema. Razlog tome je, kaže Glebov, jer mediji najčešće imaju svoje fotoreportere ili fotografije preuzimaju od agencija koje se moraju držati visokih standarda autentičnosti.

- Bez obzira na mogućnosti koje imamo u Photoshopu, u novinskoj fotografiji postoji pravilo da se na slikama smije izvoditi samo radnje koje su proizašle iz tamne komore (izrez, minimalan utjecaj na svjetlinu, kontrast i oštrinu) i to vrijedi i dan danas. Fotografija koja je ujedno i vijest ne smije biti na taj način promijenjena i zato je agencijska novinska fotografija zadnja linija obrane od lažnih vijesti. Agencijske fotografije snimaju iskusni fotoreporteri koji su ujedno i novinari, koji svojim imenom i prezimenom stoje iz toga što je na slici, i onoga što su napisali u tzv. captionu - opisu slike – pojašnjava nam sugovornik.

Kako prepoznati lažnu fotografiju?

Nažalost, zbog silovitog napretka tehnologije, dobra fotomontaža postaje sve teže prepoznatljiva golim okom.

- U poplavi fotografija na društvenim mrežama, većina su pretjerano obrađene, pa se vidi da ljudi na njima zapravo izgledaju neprirodno, raspon vidljivih detalja na svijetlim i tamnim područjima slike je prevelik, tako da iz takvih detalja možemo zaključiti radi li se o istinitoj fotografiji – kaže Glebov.

Osim toga, fotomontažu možemo, pojašnjava sugovornik, prepoznati i ako obratimo pažnju na rubove objekata na slici. Ako su previše izraženi moguće je da je manipulirano.

- Odnos veličina objekata na slici trebao bi biti ujednačen. Ako neki objekt odskače veličinom na slici ili je pod neprirodnim kutom moguće da je riječ o lošoj montaži. U slučaju da su na fotografiji dvije osobe i na licu im vidimo različite sjene, kao da svjetlo dolazi iz različitih izvora ili je temperatura boje neujednačena, moguće je da je montaža – dodaje sugovornik.

Ponekad je potrebno fotografije i forenzički analizirati u programima kao što je Photoshop. Međutim postoje i specijalizirani programi za takve analize kao što su sustavi JpegSnoop i FotoForensics. Svakako, treba imati na umu da većina današnjih mobitela automatski manipulira slikama na način da pojačava boje, pomlađuje lica, a da korisnik vjerojatno toga nije niti svjestan. Zato je važno razvijati kritičko razmišljanje i educirati se o sigurnosti na internetu na platformama poput #BoljiOnline koju je razvila A1 Hrvatska.

- Bit će sve više fake slika i deepfake videa i sve teže ćemo ih moći razlikovati od stvarnih. Mediji koji žele ostati relevantni će vjerojatno u budućnosti morati jasno označavati fotografije koje su 'fake' ili nastale upotrebom AI-a – zaključuje Glebov.