Spas u zadnji čas: Trenutak koji je odredio Messijevu sudbinu

Danas nogometni svijet ne možemo zamisliti bez Lionela Messija, no jedan zdravstveni problem u djetinjstvu skoro ga je koštao cijele karijere. Iako je odmalena bio briljantan igrač i svima je bilo jasno da je nogomet njegov pravi put, u 11. godini Leova života obitelj Messi otkrila je da se on ne razvija kao druga djeca.

Klub nije htio platiti liječenje

Messiju je u toj dobi dijagnosticiran manjak hormona rasta, koji je rezultirao time da je bio ispodprosječne visine za svoje godine. Bez odgovarajuće terapije, šanse da Messi postane ono što je danas bile su jako male. Budući da su njegovi roditelji bili slabijeg ekonomskog statusa, nisu mu mogli platiti cjelokupno liječenje. Tako je Messi prve dvije godine dobivao injekcije hormona rasta, ali nakon toga obitelj više nije mogla pronaći način kako financirati terapiju koja je koštala 1 500 dolara mjesečno. Njegov otac Jorge tada se obratio nogometnom klubu Newell's, u kojem je Leo trenirao. Čelnici kluba rekli su da će platiti liječenje, ali na kraju su njegovu ocu dali samo 300 pesosa.

Barcelona je spasila svoju buduću zvijezdu

Srećom, klub u kojem danas briljira odlučio je dati šansu mladom Messiju i omogućiti mu nastavak liječenja. Barcelona je s njim potpisala ugovor na probni period te se pritom obvezala platiti mu sve troškove terapije. Tadašnji trener Barcelone Carles Rexach navodno je ugovor napisao na komadu salvete i dao mladom Leu da potpiše. Nakon toga se liječenje nastavilo, a Leo je terapiju primao ukupno 3 godine. Da se ulaganje u Messija Barceloni itekako isplatilo, pokazali su brojni trofeji koje im je kasnije osigurao. Upravo je on u travnju ove godine postao prvi igrač u povijesti Barcelone s deset osvojenih titula prvaka Španjolske.

U Messijevoj biografiji, koju je napisao novinar Guillem Balague, nogometaš se prisjetio kako je to razdoblje njegova života izgledalo te da se terapija na kraju pokazala vrlo učinkovitom.

- Svake večeri davao sam sebi injekciju, i tako svakog dana u tjednu, u razdoblju od tri godine - kazao je Messi i koji je na kraju dosegao visinu od 170 cm.

Rast je pokazatelj zdravog razvoja

Iako su Messijevi roditelji njegovu stagnaciju u rastu primijetili tek kad je napunio 11 godina, liječenje je na kraju ipak bilo uspješno. No, treba imati na umu koliko je važno od početka mjeriti rast i razvoj djeteta jer će onda reakcija na potencijalni manjak hormona rasta biti pravovremena. Roditelji bi također trebali znati da nakon početne faze brzog rasta, koja traje do druge godine života, stupa faza u kojoj dijete raste prosječno 5 cm godišnje sve do puberteta.

- Manjak hormona rasta, koji je važan i za održavanje normalne koncentracije glukoze u krvi, može zbog teških hipoglikemija ugroziti život djeteta, i to posebno u dojenačkoj dobi - kaže profesor i endokrinolog Miroslav Dumić te upozorava da neliječeni bolesnici ostaju niskog "patuljastog" rasta, a i spolni im je razvoj obično manjkav.

Pedijatri, liječnici obiteljske medicine i medicinske sestre imaju ključnu ulogu u prepoznavanju djece koja zaostaju u rastu i njihovu upućivanju specijalistu radi dijagnoze i što ranije terapijske intervencije. Upravo to rano upućivanje specijalistu može poboljšati zdravstvene ishode, a ponekad i produljiti očekivani životni vijek.

