Startover: Što sve moderni zaposlenici traže od svojih šefova, koliko nam AI pomaže...

Budućnost rada: Novi modeli, nove generacije. To je bila tema konferencije Startover prošlog tjedna u Kaptol centru, a u organizaciji 24sata. Vrhunski stručnjaci i partneri dotaknuli su se gorućih tema na našem tržištu.

Jedan od panela zvao se "Kakvog lidera traže moderni zaposlenici?". Razgovaralo se o definiciji uspješnog lidera tima, odjela ili kompanije, a pokušali smo dobiti i odgovor na pitanje koje to kvalitete lider treba imati da bi ga zaposlenici slijedili.

Zagreb: Konferencija Startover | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mislim da smo svi ljudi i da moramo na transparentan način komunicirati. Nismo savršeni. Moramo biti dosljedni našem cilju. Lider je taj koji stvara okvir za razvoj, ali to je 'two way street'. Prilagođavamo se promjenama - kazala je Marijana Bubalo, članica Uprave za bezdimne proizvode u tvrtki Philip Morris. Dodala je i da su mijenjali kompaniju, gledali kako drugi vani rade.

- U Philip Morrisu slijedimo svoj cilj i idemo prema viziji koju smo zacrtali 2016 godine. Ključni dio naše strategije je rodna ravnopravnost. S ponosom mogu istaknuti da imamo globalni Equal salary certifikat, što znači da su muškarci i žene na istim pozicijama jednako plaćeni, U Philip Morris Zagrebu imamo jednaki broj muškaraca i žena na rukovoditeljskim pozicijama, a i naša predsjednica Uprave je žena. Također, fleksibilni rad svim zaposlenicima omogućava da uravnoteže svoj privatni i poslovni život. Imamo i grupe podrške, u koje nam dolaze stručnjaci koji pomažu zaposlenicima. Provodimo mnogo programa koji pomažu cijeloj organizaciji. 'Pokreni nešto svoje' program je na koji smo posebno ponosni. U njemu sudjeluju mladi poduzetnici koji mogu širiti svoje poslovanje - kazala je Bubalo.

Zagreb: Konferencija Startover | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Raspravu je potaknuo panel "AI: Pametno s pametnijima od nas". Stručnjaci su ponudili odgovore na pitanje kako nam AI može pomoći u poslovanju, što iz pozicije HR timova što iz kreativne pozicije medija.

- Više od 90 posto članica smatra da će imati koristi od umjetne inteligencije (AI), a 2/3 ih nema strategiju za implementaciju umjetne inteligencije u svoje poslovanje. Zato smo organizirali AI akademiju HGK i usmjerili se na personalizirani AI za poslovanje, a u drugom ciklusu na praktične radionice na AI platformama. U teorijskom dijelu mogu se naučiti pojmovi koji se mogu iskoristiti dalje u poslovanju. Zdravstvo je najjače u AI-ju, a turizam najslabiji - kazala je Iva Nappholz, samostalna savjetnica u Sektoru za industriju i održivi razvoj u HGK.

Organizacijska kultura kompanije određuje mnogo više od tona komunikacije, istaknuli su stručnjaci na panelu "Organizacijska kultura: Kako komunicirati u izazovnim situacijama?".

Istaknuli su kako ona utječe na procese, produktivnost, zadovoljstvo, komunikaciju unutar tima i način na koji kompanije rješavaju izazovne situacije.

Ima izazova, naravno. No imamo set vrijednosti kojih se svi zaposlenici moraju držati. Da bi radili tamo, moraju ih imati i prihvatiti. Svaki naš zaposlenik mora ispuniti test ličnosti i na tome stvaramo bazičan profil koji dijelimo sa svima. Svi u kompaniji znaju snage i razvojna područja svojih kolega. Svi u timu znaju zašto se netko ponaša tako, na čemu treba raditi. Feedback je kod nas poklon jer tako znaš kako možeš biti bolji. Svi se pridržavaju te otvorenosti jer smo ambasadori naše kompanije. Otvoreni i transparentni uvijek. Kod nas to funkcionira, dokazala su to i istraživanja - kazala je Jadranka Čulo Petrovčić, HR direktorica i članica Uprave za JYSK Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija.

Jelena Jelinić Cvirn, HR direktorica u HSM-u, istaknula je da je IT kompaniji ležerno u biznisu.

Zagreb: Konferencija Startover | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Smatram da je transparentna komunikacija najvažnija jer ljudi ne vole promjene. Treba ih upoznati s tim što ih čeka. Ne smije se dopustiti da ljudi ne znaju što ih čeka. Nama je kod spajanja s drugom kompanijom bilo bitno da je vrijednosno slična našoj kako to spajanje ne bi bilo neizvedivo. Tu nam je također bilo vrlo važno da smo transparentni. Ako iznevjerite ljude, govorite jedno, a radite drugo, to neće biti dobro. Spajanje je intenzivno za kompaniju i zato treba biti pažljiv - kazala je Jelinić Cvirn.

Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija u Končaru, također je sudjelovala na konferenciji.

- Rebrand je posljedica nekih stvari koje su se u to vrijeme događale. Kod nas su značajne promjene započele promjenom CEO-a. Tada smo vidjeli da postoji dosta prostora za unaprjeđenje komunikacije. Priča o brendu treba pratiti ono što kompanija radi i, u našem slučaju, isporučuje diljem svijeta. Imali smo dosta društava u Grupi KONČAR koja nisu komunicirala međusobno, a niti jednako. To smo promijenili te smo sve osuvremenili. Napravili smo logotip koji je u većoj mjeri internacionalan. Odradili smo to relativno brzo, sve ostalo je neprekidan work in progress. Kao Grupa više smo izvozno orijentirani. Hrvatska investicijska klima i dalje nije najbolja. Kad pričamo o promjenama koje su se dogodile i kako su prihvaćene među ljudima, ne bih govorila o razlikama u generacijama, već o razlikama u tržištima na kojima poslujete. Društva koja primarno izvoze žive te promjene svakodnevno. Vani moraš biti agilniji i prilagodljiviji - kazala je Kamenić Jagodić.



Na panelu "Z generacija u potrazi za smislom: Oni su mladi i znaju što hoće" razgovaralo se o sinergiji generacije Z i starijih generacija na radnome mjestu. Sudionici su tematizirali očekivanja poslodavaca i kolega od generacije Z, pitanja poput tko se kome treba prilagoditi i zašto, kako se nositi s njihovim nepokolebljivim stavovima te kako postići optimalnu razinu transparentne i učinkovite međugeneracijske komunikacije.

Zagreb: Konferencija Startover | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Naša kompanija je prema dobi nešto zrelija, no ulaze nove, mlade snage i generacije. Imamo izazova u organizaciji. Imaju različita razmišljanja, percepciju i interpretaciju određenih ponašanja u poslovnom okruženju. Gen Z jasno artikulira svoje razmišljanje te otvoreno kažu što misle i kako razmišljaju. Radimo puno s rukovoditeljima jer su u sendviču među generacijama i želimo ih podržati u rješavanju zahtjevnih situacija. Mladi žele fleksibilnost u svemu, razmišljaju i rade slobodnije, na to su naviknuti - kazala je Ines Šuvak Mora, stručnjakinja iz područja ljudskih potencijala i koordinator za raznolikost u Erste banci. Andreja Gracin, izvršna direktorica Sektora ljudskih potencijala u Telemachu, istaknula je kako sve kompanije imaju isti sustav onboardinga.

- Prilagodili smo se. Manje smo formalni i više smo face to face. Tražimo od njih da kažu nešto o sebi. Kroz opušteniji razgovor sve doznaju. Mi se sad njima prodajemo - kazala je Andreja Gracin i dodala kako su u njenoj kompaniji primijetili da mladi vole godišnje odmore te edukacije. Šuvak Mora je dodala da mladi vole aktivizam i angažiraju se oko aktivnosti u tom području.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri su: Erste banka, JYSK, HGK, Philip Morris Zagreb, HSM, KONČAR i Telemach.